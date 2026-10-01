Новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц в 2026 году

Пошаговая процедура: от просрочки до списания

Этап 1. Образование долга. На ЕНС фиксируется отрицательное сальдо со дня просрочки.

Этап 2. Требование об уплате. ФНС направляет требование через личный кабинет, Госуслуги или почту. При долге свыше 3 000 ₽ — не позднее 3 месяцев. При долге от 500 до 3 000 ₽ — не позднее 1 года.

Этап 3. Срок на добровольную уплату. У должника есть 8 рабочих дней (плюс время доставки) на то, чтобы погасить долг самостоятельно.

Этап 4. Решение о взыскании. ФНС выносит решение и размещает его в реестре. На это отведено до 6 месяцев с момента истечения срока требования.

Этап 5. Срок на возражения. Можно подать заявление о перерасчете или жалобу в течение 30 рабочих дней.

Этап 6. Поручение в банк. Если возражений нет, ФНС направляет поручение на списание через 7 рабочих дней после решения.

Этап 7. Списание. Банк замораживает и списывает сумму долга в течение 1 операционного дня.