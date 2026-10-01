Новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц в 2026 году

Кто попадает под новые правила
Внесудебный порядок распространяется на физических лиц, не являющихся ИП :
Обычных граждан, уплачивающих имущественные налоги — транспортный, земельный, на имущество;
Самозанятых (плательщиков НПД);
Граждан, подающих декларацию 3-НДФЛ — например, при продаже машины или квартиры, сдаче жилья в аренду;
Бывших ИП, утративших статус на дату принятия решения о взыскании;
Нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой .
Индивидуальные предприниматели под новый порядок не подпадают — для них внесудебное взыскание действовало и раньше .
Какие долги взыскиваются без суда
Речь о задолженности с отрицательным сальдо ЕНС от 500 рублей. В это понятие входят :
НДФЛ по декларации;
Налог на профессиональный доход для самозанятых;
Имущественные налоги — на имущество, транспортный, земельный;
Пени и штрафы по этим налогам .
Пошаговая процедура: от просрочки до списания
Этап 1. Образование долга. На ЕНС фиксируется отрицательное сальдо со дня просрочки.
Этап 2. Требование об уплате. ФНС направляет требование через личный кабинет, Госуслуги или почту. При долге свыше 3 000 ₽ — не позднее 3 месяцев. При долге от 500 до 3 000 ₽ — не позднее 1 года.
Этап 3. Срок на добровольную уплату. У должника есть 8 рабочих дней (плюс время доставки) на то, чтобы погасить долг самостоятельно.
Этап 4. Решение о взыскании. ФНС выносит решение и размещает его в реестре. На это отведено до 6 месяцев с момента истечения срока требования.
Этап 5. Срок на возражения. Можно подать заявление о перерасчете или жалобу в течение 30 рабочих дней.
Этап 6. Поручение в банк. Если возражений нет, ФНС направляет поручение на списание через 7 рабочих дней после решения.
Этап 7. Списание. Банк замораживает и списывает сумму долга в течение 1 операционного дня.
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Пример 1. Транспортный налог на 5 000 ₽
Иван не оплатил транспортный налог за 2024 год до 1 декабря 2025 года. В декабре на ЕНС образовалось отрицательное сальдо в 5 000 ₽. Поскольку сумма больше 3 000 ₽, ФНС обязана направить требование в течение 3 месяцев. В январе 2026 года Иван получает уведомление через личный кабинет налогоплательщика. У него 8 рабочих дней на добровольную уплату. Иван не реагирует — налоговая выносит решение о взыскании и дает еще 7 рабочих дней. Если Иван и теперь ничего не делает, ФНС отправляет поручение в банк, и деньги списываются со счета.
Пример 2. Продажа квартиры и НДФЛ
Анна продала квартиру в 2024 году за 4 млн ₽ и обязана подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2025 года, а уплатить налог — до 15 июля. Она не сделала ни того, ни другого. На ЕНС возник долг 52 000 ₽. Налоговая направляет требование, Анна его игнорирует. Через 6 месяцев ФНС выносит решение о взыскании. На счетах Анны 30 000 ₽ — их списывают сразу. Оставшиеся 22 000 ₽ становятся предметом исполнительного производства, и приставы обращаются к зарплате: до 50% дохода может уходить на погашение остатка .
Взыскание за счет имущества с 1 апреля 2026 года
Если денег на счетах недостаточно, ФНС направляет постановление в службу судебных приставов. С 1 апреля 2026 года приставы действуют по новым правилам :
Возбуждение производства — на основании постановления ФНС, без судебного решения;
Срок передачи — до 10 месяцев, если долг превышает 30 000 ₽; до 3 лет, если меньше 30 000 ₽;
Пристав взыскивает имущество, кроме денег на счетах, электронных денег, цифровых рублей и драгметаллов — эти активы остаются в зоне ответственности ФНС .
Что нельзя забрать:
Единственное жилье (если оно не в ипотеке);
Предметы домашнего обихода и личного пользования;
Доходы, указанные в ст. 101 Закона об исполнительном производстве .
Что могут арестовать:
Дачи, гаражи, вторые квартиры;
Автомобили;
Денежные средства на счетах, кроме социальных;
Электронные кошельки, цифровые рубли, драгметаллы .
Пример 3. Взыскание за счет имущества
Сергей должен 45 000 ₽ по налогам. На счетах — 12 000 ₽. ФНС списывает их, но остаток — 33 000 ₽. Поскольку долг больше 30 000 ₽, ФНС в течение 10 месяцев с момента размещения решения в реестре направляет постановление приставу. Пристав арестовывает автомобиль Сергея, оценивает его и передает на реализацию. Если выручка от продажи покрывает долг — производство прекращается. Если у Сергея нет имущества, подлежащего взысканию, производство закрывается через 2 месяца .
Что защищено от списания
ФНС не может трогать :
Детские пособия;
Социальные пенсии;
Алименты;
Пенсии по потере кормильца;
Компенсации военнослужащим и членам их семей;
Выплаты по возмещению вреда здоровью;
Декретные.
Кроме того, должник имеет право сохранить прожиточный минимум на счете, на который поступает зарплата или пенсия. В 2026 году федеральный прожиточный минимум для трудоспособного населения — 20 644 ₽. В регионах, где показатель выше, применяется региональный .
Важно: защита срабатывает только по заявлению. Без него банк будет списывать все доступные средства. Заявление подается приставу или в банк с указанием реквизитов счета, источников дохода и социального статуса.
Как оспорить действия ФНС
Если вы не согласны с суммой долга, можно :
Подать заявление о перерасчете — если ошибка в начислении имущественных налогов или НДФЛ, например, не учли льготу, ошиблись с площадью.
Подать жалобу — на решение по проверке, требование об уплате, решение о взыскании.
Обжаловать в вышестоящем органе — в течение 30 рабочих дней после отказа в перерасчете.
Обратиться в суд — если вышестоящий орган тоже отказал.
Пока спор не разрешен, оспариваемая сумма исключается из сальдо ЕНС и не взыскивается. Но пени продолжают начисляться на сумму долга .
Чего нельзя оспорить
Не получится подать несогласие по налогам, которые вы исчисляете сами :
Налог на профессиональный доход для самозанятых;
НДФЛ по декларации 3-НДФЛ;
Налоги от предпринимательской деятельности.
Логика проста: сумму посчитал сам налогоплательщик, поэтому спортировать ее незачем. Также нельзя оспорить долг, по которому уже есть вступивший в силу судебный акт.
Долги, образовавшиеся до 1 ноября 2025 года
Задолженность, возникшая до 1 ноября 2025 года, взыскивается по старым правилам — через суд. Если на эту дату уже было подано заявление в суд, но решение еще не вступило в силу, спорная сумма исключается из ЕНС до вынесения судебного акта. ФНС обязана завершить такие дела до 1 июля 2026 года .
Списание безнадежных долгов с 1 мая 2026 года
С 1 мая 2026 года расширены основания для списания безнадежной задолженности физлиц :
Долги до 500 ₽, по которым на 1 ноября 2025 года не было судебного решения или ФНС не обратилась в суд;
Долги до 10 000 ₽ в виде сумм, не учитываемых в составе совокупной налоговой обязанности, — например, по которым истек срок взыскания.
Практические рекомендации
Проверяйте личный кабинет на сайте ФНС хотя бы раз в месяц. Уведомления приходят туда автоматически, и молчание считается согласием.
Не ждите судебного приказа — теперь его может не быть. Внесудебное списание происходит тихо и быстро.
Сохраните прожиточный минимум — подайте заявление приставу или в банк. Без него защита не работает.
Оспаривайте до списания, а не после. Возврат излишне взысканных сумм — долгий и сложный путь .
Следите за ЕНС. Отрицательное сальдо — единственный сигнал, что у вас образовался долг. Чем раньше вы его заметите, тем проще разобраться.
Новый порядок действительно ускорил процедуру: от просрочки до списания может пройти всего пара месяцев вместо полугода судебных разбирательств. Но цена скорости — меньшая защита «по умолчанию». Теперь бдительность налогоплательщика стала не опцией, а необходимостью.