Самостоятельная подготовка и электронный тест: что меняет новый законопроект

Правительство России внесло в Госдуму законопроект (№ 6478-9), который упрощает и цифровизирует порядок профессиональной гигиенической подготовки для ряда работников
Что именно предлагается
Самостоятельная подготовка. Работник может осваивать тему сам. При этом подготовку может организовать и любое другое лицо, обладающее нужными знаниями. Важно: такой формат допускается как в платном, так и в бесплатном варианте.
Электронная оценка. Результаты проверяют с помощью компьютерного тестирования. Проводить его будут федеральные госучреждения в системе санитарно-эпидемиологического контроля, а также профильные подразделения ряда ведомств (Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН, ФСО, СВР, Управления делами президента и других).
Фиксация результата. Сведения об успешной оценке вносятся в личную медицинскую книжку работника.
Когда проходить. При первом трудоустройстве на должность из утверждённого перечня. В дальнейшем — каждые пять лет с даты последней оценки. Есть и внеплановый вариант: если в ходе работы выявят нарушения санитарно-эпидемиологических требований, подготовку нужно пройти досрочно.
Кто за что отвечает
В законопроекте чётко распределены полномочия. Роспотребнадзор по согласованию с Минздравом утвердит перечень работ, для которых такая подготовка обязательна. Речь идёт о деятельности, связанной с производством и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием. Кроме того, именно этому ведомству поручат установить детальный порядок подготовки (включая форму самоподготовки), критерии, по которым фиксируется нарушение и требуется досрочная пересдача, а также перечень вопросов для тестирования.
Зачем это нужно
Сейчас порядок регулируется устаревшей инструкцией Минздрава от 2000 года, и в законодательстве не был закреплён федеральный орган, который бы системно устанавливал правила. Инициатива закрывает этот правовой пробел, одновременно делая процедуру гибче и современнее за счёт цифровизации.
Когда вступит в силу
Если законопроект примут, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года.
Что это значит на практике
Для работодателей это означает, что у сотрудников появится больше вариантов, как обновить знания. Но вместе с тем на компанию ляжет дополнительная задача: нужно будет контролировать, чтобы работники действительно прошли подготовку (в том числе самостоятельную) и предоставили подтверждение (запись в медкнижке). Для сотрудников — возможность гибче выстраивать процесс обучения, не привязываясь к очным курсам.