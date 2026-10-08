Самостоятельная подготовка и электронный тест: что меняет новый законопроект

Кто за что отвечает

В законопроекте чётко распределены полномочия. Роспотребнадзор по согласованию с Минздравом утвердит перечень работ, для которых такая подготовка обязательна. Речь идёт о деятельности, связанной с производством и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием. Кроме того, именно этому ведомству поручат установить детальный порядок подготовки (включая форму самоподготовки), критерии, по которым фиксируется нарушение и требуется досрочная пересдача, а также перечень вопросов для тестирования.