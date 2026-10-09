Разные зарплаты на одинаковых должностях: как платить законно и не нарваться на споры

Почему разные суммы — это нормально
Трудовой кодекс РФ не требует платить одинаково только потому, что у сотрудников в трудовых книжках и штатном расписании стоит одинаковое наименование должности. Статья 22 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать равную оплату за труд равной ценности, а статья 132 ТК РФ прямо связывает размер оплаты с квалификацией работника, сложностью, количеством и качеством выполняемой работы.
На практике это означает: если два сотрудника формально «менеджеры», но один ведёт 5 крупных клиентов, а другой — 15 мелких, если у одного есть наставничество и контроль стажёров, а у второго нет, то ценность труда объективно разная. И разница в оплате — законна.
Рабочие схемы, которые признают суды и проверяющие
Есть несколько проверенных способов закрепить разницу в выплатах. Их можно применять отдельно или комбинировать.
1. Дифференциация через названия и категории
Вместо одной должности «менеджер» вводят несколько уровней: «менеджер», «старший менеджер», «ведущий менеджер». Либо добавляют специализацию: «менеджер по работе с ключевыми клиентами», «менеджер по сопровождению».
Как оформить:
В штатном расписании — отдельные строки с разными окладами.
В должностных инструкциях — разный функционал и зона ответственности.
В трудовом договоре — точное наименование должности и ссылка на инструкцию.
Пример:
У «старшего менеджера» в обязанностях: контроль сроков, согласование договоров, наставничество, отчётность по подразделению. У «менеджера» — только выполнение задач по плану и ведение клиентов. Разница в окладах обоснована именно этим.
2. Одинаковый оклад + персональные надбавки
Оклад делают единым для всех на одноимённых позициях, а разницу формируют за счёт надбавок. Надбавка должна быть привязана к объективному основанию: стаж, категория, наличие допуска/сертификата, выполнение особых функций.
Что важно:
Основание должно быть проверяемым. Например, надбавка за стаж подтверждается записями в трудовой книжке, надбавка за категорию — приказом о присвоении категории, надбавка за допуск — удостоверением.
3. Премия как переменная часть зарплаты
Это самый гибкий инструмент. Премию устанавливают по чётким критериям: объём продаж, количество закрытых задач, снижение процента брака, соблюдение сроков.
Правила безопасности:
Критерии должны быть измеримы и прозрачны.
Период начисления — понятен (месяц, квартал).
Порядок расчёта — зафиксирован в локальном акте (Положение о премировании).
Фактические результаты — подтверждаются документами (отчёт, акт, статистика CRM).
Пример расчёта:
Премия = 20% от оклада при выполнении плана продаж ≥ 100%. Если сотрудник выполнил план на 85%, премия — 12%. Если на 110% — 25%. Все пороги и проценты прописаны в Положении.
4. Доплаты за дополнительный объём работы
Если одному сотруднику поручили больше задач (совмещение, расширение зоны обслуживания, наставничество), за это устанавливают доплату. Это регулируется статьями 60.2 и 151 ТК.
Оформление:
Письменное согласие работника.
Дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием объёма и размера доплаты.
Приказ работодателя.
Как оформить документы, чтобы не было рисков
Чтобы схема работала и выдерживала проверку, нужно соблюсти документальную логику.
Документ
Что в нём должно быть
Штатное расписание
Одинаковые оклады по одноимённым должностям (если используете надбавки/премии). Разные оклады — только при разных названиях должностей.
Должностные инструкции
Разный функционал, уровень ответственности, сложность задач. Не копируйте текст «под копирку».
Положение об оплате труда / Положение о премировании
Чёткие критерии, периоды, формулы расчёта, основания для надбавок.
Трудовой договор / допсоглашение
Состав выплат, ссылки на локальные акты, размер доплат.
Приказы, отчёты, акты
Подтверждение фактического выполнения критериев (планы, отчёты, статистика).
Нормативная база и позиция судов
Статьи 22, 132, 60.2, 151 ТК — основа для дифференциации оплаты труда.
Позиция судов: если функционал и сложность труда объективно различаются, разные суммы не считаются дискриминацией. Если функционал одинаковый, а оклады разные — это риск.
Роструд в разъяснениях подтверждает: разница в оплате допустима при наличии объективных оснований и документального подтверждения.
Частые ошибки и как их избежать
Одинаковые должностные инструкции при разных окладах. Это главный аргумент проверяющих и судов в пользу дискриминации. Исправьте: пропишите различия в обязанностях и ответственности.
Непрозрачные критерии премии. Если в Положении написано «по усмотрению руководителя», это риск. Пропишите конкретные показатели и формулы.
Заднее число при оформлении документов. Не меняйте инструкции и положения «вчерашним числом». Делайте это заранее и уведомляйте сотрудников.
Дискриминационные основания. Нельзя устанавливать разницу в оплате по признакам пола, возраста, национальности и т.п. Основания должны быть связаны с работой.
Практический чек-лист для внедрения
Проанализируйте функционал по каждой позиции: сравните обязанности, сложность, объём, ответственность.
Выберите механизм дифференциации: категории, надбавки, премии, доплаты. Можно комбинировать.
Обновите документы: штатное расписание, должностные инструкции, локальные акты.
Подпишите допсоглашения с сотрудниками, где отражён новый состав выплат.
Ведите учёт результатов: собирайте отчёты, статистику, акты — это ваша защита при спорах.
Объясните сотрудникам систему: прозрачность снижает конфликты и жалобы.
Пример из практики
В компании два «оператора колл-центра»: у одного — приём входящих звонков и обработка стандартных запросов, у второго — ещё и разбор жалоб, эскалация, обучение новичков. Для второго ввели доплату за наставничество (по ст. 151 ТК) и премию за снижение количества повторных обращений. В должностной инструкции второго оператора прописаны дополнительные обязанности. При проверке ГИТ схема была признана законной, потому что разница в оплате была обоснована реальным объёмом и сложностью работы.