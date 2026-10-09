Разные зарплаты на одинаковых должностях: как платить законно и не нарваться на споры

Почему разные суммы — это нормально

Трудовой кодекс РФ не требует платить одинаково только потому, что у сотрудников в трудовых книжках и штатном расписании стоит одинаковое наименование должности. Статья 22 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать равную оплату за труд равной ценности, а статья 132 ТК РФ прямо связывает размер оплаты с квалификацией работника, сложностью, количеством и качеством выполняемой работы.

На практике это означает: если два сотрудника формально «менеджеры», но один ведёт 5 крупных клиентов, а другой — 15 мелких, если у одного есть наставничество и контроль стажёров, а у второго нет, то ценность труда объективно разная. И разница в оплате — законна.