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Елена Чурсинова
Трудовое право (ТК РФ)
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Разные зарплаты на одинаковых должностях: как платить законно и не нарваться на споры

Работодатель вправе платить разную зарплату сотрудникам с одинаковым названием должности — это не нарушение, если труд объективно отличается по сложности, объему или результатам. Разбираем, какие механизмы допустимы по ТК РФ, как их правильно оформить и какие ошибки чаще всего приводят к претензиям ГИТ и судебным спорам.

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Почему разные суммы — это нормально

Трудовой кодекс РФ не требует платить одинаково только потому, что у сотрудников в трудовых книжках и штатном расписании стоит одинаковое наименование должности. Статья 22 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать равную оплату за труд равной ценности, а статья 132 ТК РФ прямо связывает размер оплаты с квалификацией работника, сложностью, количеством и качеством выполняемой работы.

На практике это означает: если два сотрудника формально «менеджеры», но один ведёт 5 крупных клиентов, а другой — 15 мелких, если у одного есть наставничество и контроль стажёров, а у второго нет, то ценность труда объективно разная. И разница в оплате — законна.

Рабочие схемы, которые признают суды и проверяющие

Есть несколько проверенных способов закрепить разницу в выплатах. Их можно применять отдельно или комбинировать.

1. Дифференциация через названия и категории

Вместо одной должности «менеджер» вводят несколько уровней: «менеджер», «старший менеджер», «ведущий менеджер». Либо добавляют специализацию: «менеджер по работе с ключевыми клиентами», «менеджер по сопровождению».

Как оформить:

  • В штатном расписании — отдельные строки с разными окладами.

  • В должностных инструкциях — разный функционал и зона ответственности.

  • В трудовом договоре — точное наименование должности и ссылка на инструкцию.

Пример:

У «старшего менеджера» в обязанностях: контроль сроков, согласование договоров, наставничество, отчётность по подразделению. У «менеджера» — только выполнение задач по плану и ведение клиентов. Разница в окладах обоснована именно этим.

2. Одинаковый оклад + персональные надбавки

Оклад делают единым для всех на одноимённых позициях, а разницу формируют за счёт надбавок. Надбавка должна быть привязана к объективному основанию: стаж, категория, наличие допуска/сертификата, выполнение особых функций.

Что важно:
Основание должно быть проверяемым. Например, надбавка за стаж подтверждается записями в трудовой книжке, надбавка за категорию — приказом о присвоении категории, надбавка за допуск — удостоверением.

3. Премия как переменная часть зарплаты

Это самый гибкий инструмент. Премию устанавливают по чётким критериям: объём продаж, количество закрытых задач, снижение процента брака, соблюдение сроков.

Правила безопасности:

  • Критерии должны быть измеримы и прозрачны.

  • Период начисления — понятен (месяц, квартал).

  • Порядок расчёта — зафиксирован в локальном акте (Положение о премировании).

  • Фактические результаты — подтверждаются документами (отчёт, акт, статистика CRM).

Пример расчёта:

Премия = 20% от оклада при выполнении плана продаж ≥ 100%. Если сотрудник выполнил план на 85%, премия — 12%. Если на 110% — 25%. Все пороги и проценты прописаны в Положении.

4. Доплаты за дополнительный объём работы

Если одному сотруднику поручили больше задач (совмещение, расширение зоны обслуживания, наставничество), за это устанавливают доплату. Это регулируется статьями 60.2 и 151 ТК.

Оформление:

  • Письменное согласие работника.

  • Дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием объёма и размера доплаты.

  • Приказ работодателя.

Как оформить документы, чтобы не было рисков

Чтобы схема работала и выдерживала проверку, нужно соблюсти документальную логику.

Документ

Что в нём должно быть

Штатное расписание

Одинаковые оклады по одноимённым должностям (если используете надбавки/премии). Разные оклады — только при разных названиях должностей.

Должностные инструкции

Разный функционал, уровень ответственности, сложность задач. Не копируйте текст «под копирку».

Положение об оплате труда / Положение о премировании

Чёткие критерии, периоды, формулы расчёта, основания для надбавок.

Трудовой договор / допсоглашение

Состав выплат, ссылки на локальные акты, размер доплат.

Приказы, отчёты, акты

Подтверждение фактического выполнения критериев (планы, отчёты, статистика).

Нормативная база и позиция судов

  • Статьи 22, 132, 60.2, 151 ТК — основа для дифференциации оплаты труда.

  • Позиция судов: если функционал и сложность труда объективно различаются, разные суммы не считаются дискриминацией. Если функционал одинаковый, а оклады разные — это риск.

  • Роструд в разъяснениях подтверждает: разница в оплате допустима при наличии объективных оснований и документального подтверждения.

Частые ошибки и как их избежать

  • Одинаковые должностные инструкции при разных окладах. Это главный аргумент проверяющих и судов в пользу дискриминации. Исправьте: пропишите различия в обязанностях и ответственности.

  • Непрозрачные критерии премии. Если в Положении написано «по усмотрению руководителя», это риск. Пропишите конкретные показатели и формулы.

  • Заднее число при оформлении документов. Не меняйте инструкции и положения «вчерашним числом». Делайте это заранее и уведомляйте сотрудников.

  • Дискриминационные основания. Нельзя устанавливать разницу в оплате по признакам пола, возраста, национальности и т.п. Основания должны быть связаны с работой.

Практический чек-лист для внедрения

  1. Проанализируйте функционал по каждой позиции: сравните обязанности, сложность, объём, ответственность.

  2. Выберите механизм дифференциации: категории, надбавки, премии, доплаты. Можно комбинировать.

  3. Обновите документы: штатное расписание, должностные инструкции, локальные акты.

  4. Подпишите допсоглашения с сотрудниками, где отражён новый состав выплат.

  5. Ведите учёт результатов: собирайте отчёты, статистику, акты — это ваша защита при спорах.

  6. Объясните сотрудникам систему: прозрачность снижает конфликты и жалобы.

Пример из практики

В компании два «оператора колл-центра»: у одного — приём входящих звонков и обработка стандартных запросов, у второго — ещё и разбор жалоб, эскалация, обучение новичков. Для второго ввели доплату за наставничество (по ст. 151 ТК) и премию за снижение количества повторных обращений. В должностной инструкции второго оператора прописаны дополнительные обязанности. При проверке ГИТ схема была признана законной, потому что разница в оплате была обоснована реальным объёмом и сложностью работы.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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