В Госдуму внесли законопроект, который усложнит схему «спрятать активы за границей»

Суть инициативы в том, чтобы дать российским приставам инструмент для поиска имущества и доходов должников в других странах — а значит, серьёзно осложнить тем, кто пытается уйти от выплат, схему вывода активов за рубеж.
Что именно меняется
Речь идёт о Соглашении о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц. Его подписали 13 мая 2025 года Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
После ратификации органы принудительного исполнения смогут по запросу обмениваться сведениями:
об исполнительных производствах в отношении должника;
об имущественном положении (недвижимость, транспортные средства, доли в компаниях);
о месте работы и официальных доходах (но не более чем за три года);
о местонахождении самого должника или его имущества.
Важное уточнение: само по себе соглашение не даёт российским приставам права напрямую обращать взыскание на имущество за границей. Оно лишь расширяет возможности международной правовой помощи: получив сведения, взыскатель сможет использовать их, чтобы обратиться в суд той страны и добиться признания и исполнения российского решения.
Какие есть нюансы и ограничения
На практике механизм работает не в абсолюте. Несколько моментов, которые стоит учитывать:
Срок ответа. У запрошенной стороны есть 30 рабочих дней на исполнение запроса, но запрашивающая сторона вправе попросить сократить этот срок.
Основания для отказа. Страна может отказать, если исполнение запроса нанесёт ущерб её суверенитету или безопасности либо противоречит её законодательству или международным обязательствам.
Оговорки отдельных стран. При подписании некоторые государства сделали специальные заявления. Например, Беларусь будет сообщать только факт наличия денег на счетах (без названий банков, реквизитов и сумм). Узбекистан не применяет соглашение к документам несудебных органов и к нотариально заверенным документам.
Конфиденциальность. Полученные сведения разрешено использовать исключительно в целях соглашения. Передавать их третьим лицам можно только с согласия страны, которая предоставила информацию.
Зачем это нужно
Главная цель — повысить эффективность взыскания долгов. Часто должники выводят активы в соседние государства, чтобы избежать ответственности. Новый механизм должен дать взыскателям реальный инструмент для розыска таких активов. Вторая задача — не допустить ситуации, когда по одному и тому же исполнительному листу взыскание пытаются провести повторно в разных странах.
Что дальше
Чтобы соглашение заработало в полной мере, после ратификации потребуется внести изменения в Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации».
Для тех, кто пытается скрыть имущество за границей, перспектива действительно выглядит менее радужной. Но и для взыскателей это шанс вернуть то, что по закону им причитается. Как будет работать механизм на практике — покажет время и первые кейсы после вступления норм в силу.