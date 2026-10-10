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Елена Чурсинова
Исполнительное производство
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В Госдуму внесли законопроект, который усложнит схему «спрятать активы за границей»

6 октября 2026 года в Государственную думу поступил законопроект № 5131-9 о ратификации международного соглашения. Инициатором выступил Президент РФ.

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Суть инициативы в том, чтобы дать российским приставам инструмент для поиска имущества и доходов должников в других странах — а значит, серьёзно осложнить тем, кто пытается уйти от выплат, схему вывода активов за рубеж.

Что именно меняется

Речь идёт о Соглашении о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц. Его подписали 13 мая 2025 года Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

После ратификации органы принудительного исполнения смогут по запросу обмениваться сведениями:

  • об исполнительных производствах в отношении должника;

  • об имущественном положении (недвижимость, транспортные средства, доли в компаниях);

  • о месте работы и официальных доходах (но не более чем за три года);

  • о местонахождении самого должника или его имущества. 

Важное уточнение: само по себе соглашение не даёт российским приставам права напрямую обращать взыскание на имущество за границей. Оно лишь расширяет возможности международной правовой помощи: получив сведения, взыскатель сможет использовать их, чтобы обратиться в суд той страны и добиться признания и исполнения российского решения. 

Какие есть нюансы и ограничения

На практике механизм работает не в абсолюте. Несколько моментов, которые стоит учитывать:

  • Срок ответа. У запрошенной стороны есть 30 рабочих дней на исполнение запроса, но запрашивающая сторона вправе попросить сократить этот срок. 

  • Основания для отказа. Страна может отказать, если исполнение запроса нанесёт ущерб её суверенитету или безопасности либо противоречит её законодательству или международным обязательствам. 

  • Оговорки отдельных стран. При подписании некоторые государства сделали специальные заявления. Например, Беларусь будет сообщать только факт наличия денег на счетах (без названий банков, реквизитов и сумм). Узбекистан не применяет соглашение к документам несудебных органов и к нотариально заверенным документам. 

  • Конфиденциальность. Полученные сведения разрешено использовать исключительно в целях соглашения. Передавать их третьим лицам можно только с согласия страны, которая предоставила информацию. 

Зачем это нужно

Главная цель — повысить эффективность взыскания долгов. Часто должники выводят активы в соседние государства, чтобы избежать ответственности. Новый механизм должен дать взыскателям реальный инструмент для розыска таких активов. Вторая задача — не допустить ситуации, когда по одному и тому же исполнительному листу взыскание пытаются провести повторно в разных странах.

Что дальше

Чтобы соглашение заработало в полной мере, после ратификации потребуется внести изменения в Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». 

Для тех, кто пытается скрыть имущество за границей, перспектива действительно выглядит менее радужной. Но и для взыскателей это шанс вернуть то, что по закону им причитается. Как будет работать механизм на практике — покажет время и первые кейсы после вступления норм в силу.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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