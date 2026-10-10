В Госдуму внесли законопроект, который усложнит схему «спрятать активы за границей»

Что именно меняется

Речь идёт о Соглашении о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц. Его подписали 13 мая 2025 года Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

После ратификации органы принудительного исполнения смогут по запросу обмениваться сведениями:

об исполнительных производствах в отношении должника;

об имущественном положении (недвижимость, транспортные средства, доли в компаниях);

о месте работы и официальных доходах (но не более чем за три года);

о местонахождении самого должника или его имущества.

Важное уточнение: само по себе соглашение не даёт российским приставам права напрямую обращать взыскание на имущество за границей. Оно лишь расширяет возможности международной правовой помощи: получив сведения, взыскатель сможет использовать их, чтобы обратиться в суд той страны и добиться признания и исполнения российского решения.