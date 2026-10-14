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Елена Чурсинова
Законопроекты
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«Пять лет без права на возврат»: готовятся новые жесткие правила для студентов

В образовательной сфере обсуждают инициативу, которая может серьезно изменить правила игры для студентов, отчисленных за проступки. Минобрнауки предложило ввести пятилетний запрет: таким учащимся могут закрыть дорогу на восстановление или повторное поступление в тот же вуз.

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В чём суть предложения

Речь идёт о проекте приказа, который вносит изменения в Порядок приёма на обучение в вузы. Ключевая формулировка из документа: «Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приёму в эту организацию в течение 5 лет после отчисления». 

То есть запрет касается только тех, кого исключили именно как дисциплинарное взыскание — за нарушение устава вуза, правил внутреннего распорядка, поведения на занятиях или проживания в общежитии. В качестве примеров таких проступков приводят плагиат, использование поддельных документов, фальсификацию результатов работ или систематические пропуски без уважительной причины. 

Важное уточнение: под эту норму не подпадают студенты, отчисленные по другим причинам — например, из-за академической неуспеваемости или по собственному желанию. Также запрет действует только в отношении конкретного вуза: поступить в другой университет в этот период будет можно. 

Если проект утвердят, новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. 

Зачем это нужно?

Сторонники идеи видят в ней способ усилить дисциплину. Сейчас решение о восстановлении студента, отчисленного за проступок, вуз принимает самостоятельно. На практике к отчислению прибегают редко — только когда более мягкие меры (замечание, выговор) не сработали. Предлагаемый жёсткий запрет должен сделать дисциплинарное отчисление более весомым наказанием и снизить число грубых нарушений. 

Какие возникают вопросы и риски

Вокруг инициативы развернулась дискуссия, и у критиков есть весомые аргументы. 

  • Лишение вуза автономии. Сейчас университет сам оценивает, исправился ли студент, заслуживает ли он второго шанса. Жёсткий пятилетний запрет лишает образовательную организацию этой возможности. 

  • Риск непропорциональности. Эксперты указывают: если студент через пять лет вернётся, ему, возможно, придётся не доучиваться, а фактически переучиваться — программа могла измениться. 

  • Неясность критериев. Важно чётко прописать в документе, какие именно нарушения ведут к такому запрету, чтобы не было разночтений и злоупотреблений. 

  • Особые случаи. Могут возникнуть ситуации, когда отчисление произошло по уважительным причинам (тяжёлая болезнь, серьёзные семейные обстоятельства), не связанным с намеренным нарушением дисциплины. Потребуется механизм для рассмотрения таких исключений. 

Что дальше?

На момент обсуждения проект проходил процедуру оценки регулирующего воздействия, затем его должны были рассмотреть в Минюсте. Если документ утвердят, вузам придётся привести свои локальные акты в соответствие с новыми федеральными требованиями. 

Пока инициатива остаётся на стадии проекта, и до её окончательного утверждения говорить о неизбежности изменений рано. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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