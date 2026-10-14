«Пять лет без права на возврат»: готовятся новые жесткие правила для студентов

В чём суть предложения
Речь идёт о проекте приказа, который вносит изменения в Порядок приёма на обучение в вузы. Ключевая формулировка из документа: «Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приёму в эту организацию в течение 5 лет после отчисления».
То есть запрет касается только тех, кого исключили именно как дисциплинарное взыскание — за нарушение устава вуза, правил внутреннего распорядка, поведения на занятиях или проживания в общежитии. В качестве примеров таких проступков приводят плагиат, использование поддельных документов, фальсификацию результатов работ или систематические пропуски без уважительной причины.
Важное уточнение: под эту норму не подпадают студенты, отчисленные по другим причинам — например, из-за академической неуспеваемости или по собственному желанию. Также запрет действует только в отношении конкретного вуза: поступить в другой университет в этот период будет можно.
Если проект утвердят, новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.
Зачем это нужно?
Сторонники идеи видят в ней способ усилить дисциплину. Сейчас решение о восстановлении студента, отчисленного за проступок, вуз принимает самостоятельно. На практике к отчислению прибегают редко — только когда более мягкие меры (замечание, выговор) не сработали. Предлагаемый жёсткий запрет должен сделать дисциплинарное отчисление более весомым наказанием и снизить число грубых нарушений.
Какие возникают вопросы и риски
Вокруг инициативы развернулась дискуссия, и у критиков есть весомые аргументы.
Лишение вуза автономии. Сейчас университет сам оценивает, исправился ли студент, заслуживает ли он второго шанса. Жёсткий пятилетний запрет лишает образовательную организацию этой возможности.
Риск непропорциональности. Эксперты указывают: если студент через пять лет вернётся, ему, возможно, придётся не доучиваться, а фактически переучиваться — программа могла измениться.
Неясность критериев. Важно чётко прописать в документе, какие именно нарушения ведут к такому запрету, чтобы не было разночтений и злоупотреблений.
Особые случаи. Могут возникнуть ситуации, когда отчисление произошло по уважительным причинам (тяжёлая болезнь, серьёзные семейные обстоятельства), не связанным с намеренным нарушением дисциплины. Потребуется механизм для рассмотрения таких исключений.
Что дальше?
На момент обсуждения проект проходил процедуру оценки регулирующего воздействия, затем его должны были рассмотреть в Минюсте. Если документ утвердят, вузам придётся привести свои локальные акты в соответствие с новыми федеральными требованиями.
Пока инициатива остаётся на стадии проекта, и до её окончательного утверждения говорить о неизбежности изменений рано.