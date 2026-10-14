«Пять лет без права на возврат»: готовятся новые жесткие правила для студентов

В чём суть предложения

Речь идёт о проекте приказа, который вносит изменения в Порядок приёма на обучение в вузы. Ключевая формулировка из документа: «Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приёму в эту организацию в течение 5 лет после отчисления».

То есть запрет касается только тех, кого исключили именно как дисциплинарное взыскание — за нарушение устава вуза, правил внутреннего распорядка, поведения на занятиях или проживания в общежитии. В качестве примеров таких проступков приводят плагиат, использование поддельных документов, фальсификацию результатов работ или систематические пропуски без уважительной причины.

Важное уточнение: под эту норму не подпадают студенты, отчисленные по другим причинам — например, из-за академической неуспеваемости или по собственному желанию. Также запрет действует только в отношении конкретного вуза: поступить в другой университет в этот период будет можно.

Если проект утвердят, новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.