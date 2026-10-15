Госдума легализовала аутсорсинг финансовых данных: что изменится

Финансовая организация обязана заранее уведомить Банк России о намерении привлечь стороннего исполнителя. К уведомлению нужно приложить заключение об операционном аудите исполнителя, проведённом организацией с лицензией ФСТЭК и (или) ФСБ.

Передавать данные можно будет по истечении 60 дней после направления уведомления, если ЦБ за это время не примет решение о запрете.

Исполнитель обязан ежегодно проходить операционный аудит и направлять его результаты заказчику и в ЦБ.

При выявлении инцидента информационной безопасности исполнитель должен сообщить заказчику в течение двух часов с момента его обнаружения.

У исполнителя должны быть сотрудники, отвечающие за информационную безопасность. У руководителя не должно быть непогашенной судимости за экономические и компьютерные преступления. Также исполнитель и его руководитель не должны являться «блокируемыми лицами» по закону о специальных экономических мерах.

За нарушения Банк России вправе запретить обработку информации с использованием систем исполнителя на срок до шести месяцев.