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Елена Чурсинова
Персональные данные
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Госдума легализовала аутсорсинг финансовых данных: что изменится

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Что разрешает закон

Ключевая новация: отдельного согласия клиента на передачу данных сторонней организации не требуется. Однако договор с подрядчиком всё равно должен соответствовать требованиям Федерального закона «О персональных данных». 

Кто может выступать исполнителем? Круг зависит от типа финансовой организации:

  • Кредитные организации — только аккредитованные IT-компании либо банки с универсальной лицензией, где более 50% голосов прямо или косвенно контролируются государством, регионами, муниципалитетами или гражданами РФ без двойного гражданства. 

  • Небанковские финансовые организации — аккредитованные IT-компании, а также другие участники финансового рынка под российским контролем. 

  • Российские банки с универсальной лицензией под контролем иностранных банков — могут поручать обработку иностранному банку, но для этого нужно согласование ЦБ, ФСБ и Росфинмониторинга. При этом иностранный банк должен вести деятельность не менее трёх лет, а ЦБ — иметь соглашение об обмене информацией с регулятором страны, где он находится. Передача данных не должна угрожать стабильности банковской системы. 

Ещё одно важное условие: информационные системы исполнителя должны находиться на территории Российской Федерации

Какие обязанности и контроль вводятся

Чтобы снизить риски, закон устанавливает ряд требований и процедур:

  • Финансовая организация обязана заранее уведомить Банк России о намерении привлечь стороннего исполнителя. К уведомлению нужно приложить заключение об операционном аудите исполнителя, проведённом организацией с лицензией ФСТЭК и (или) ФСБ. 

  • Передавать данные можно будет по истечении 60 дней после направления уведомления, если ЦБ за это время не примет решение о запрете. 

  • Исполнитель обязан ежегодно проходить операционный аудит и направлять его результаты заказчику и в ЦБ. 

  • При выявлении инцидента информационной безопасности исполнитель должен сообщить заказчику в течение двух часов с момента его обнаружения. 

  • У исполнителя должны быть сотрудники, отвечающие за информационную безопасность. У руководителя не должно быть непогашенной судимости за экономические и компьютерные преступления. Также исполнитель и его руководитель не должны являться «блокируемыми лицами» по закону о специальных экономических мерах. 

  • За нарушения Банк России вправе запретить обработку информации с использованием систем исполнителя на срок до шести месяцев. 

  • Данные, полученные в ходе обработки, нужно хранить не менее пяти лет

Сроки и переходные положения

Закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования. Для действующих договоров предусмотрен переходный период: финансовые организации должны привести их в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней после вступления закона в силу. Исполнителям даётся один год на проведение первоначального операционного аудита. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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