Техническая ошибка в бухгалтерской программе: когда главный бухгалтер отвечает по закону

Когда суды признают вину главного бухгалтера
Дело 1: задвоение остатков при миграции базы (бюджетная сфера)
Суть ситуации. При переходе на облачную версию программы объединили две базы данных. В результате остатки по забалансовым счетам 25 и 26 задвоились. Главный бухгалтер поясняла, что в течение года остатки со старых счетов не отображались в оборотно-сальдовых ведомостях по актуальным счетам, поэтому увидеть ошибку было невозможно. Проблема проявилась только при формировании годовой отчётности, когда остатки суммировались.
Решение суда. Суд не принял доводы бухгалтера. Он указал, что бухгалтерская (бюджетная) отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении. Задвоение привело к искажению показателей в Справке к Балансу и в Сведениях о движении нефинансовых активов. Ошибку признали грубым нарушением требований к отчётности. Главного бухгалтера привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.
Нормативная база:
ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП — ответственность за грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту и отчётности;
ст. 7, 9, 13 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» — обязанность обеспечивать достоверность данных, первичку и контрольные процедуры.
Вывод для практики. Сам по себе технический сбой при миграции не снимает ответственности. От главного бухгалтера ждут проактивных контрольных действий: план миграции, сверка остатков, контрольные отчёты, фиксация расхождений. Если таких процедур не было — риск ответственности высок.
Дело 2: искажение в электронном отчёте из‑за сбоя выгрузки
Суть ситуации. Из‑за технического сбоя в бухгалтерской программе при выгрузке электронного отчёта сумма задвоилась. В бумажной версии отчёт был корректным, а электронный вариант исправили уже в ходе камеральной проверки. Бухгалтер настаивал, что ошибка — чисто техническая, его вины нет.
Решение суда. Суд поддержал контролирующий орган. В Решении Свердловского районного суда г. Костромы от 28 июля 2023 г. по делу № 12-406/2023 судьи решили, что имеет место факт грубого нарушения требований к формированию бухгалтерской отчётности. Искажение показателей отчётных форм составило более 10%, что квалифицируется как грубое нарушение. Факт исправления ошибки в ходе проверки не исключил ответственность. Главного бухгалтера оштрафовали по ст. 15.11 КоАП.
Нормативная база:
ст. 15.11 КоАП — административная ответственность за грубые нарушения требований к бухгалтерскому учёту и отчётности (в том числе искажение показателей на 10% и более);
примечание к ст. 15.11 КоАП — перечень того, что считается грубым нарушением (в т. ч. искажение любой статьи (строки) формы отчётности не менее чем на 10%).
Вывод для практики. Исправление ошибки после её обнаружения не всегда снимает ответственность. Суд оценивает, были ли у главного бухгалтера механизмы раннего выявления расхождений (контрольные соотношения, сверки, логирование изменений).
Когда суды встают на сторону главного бухгалтера
Дело 3: переплата зарплаты из‑за неверного стажа, внесённого другим сотрудником
Суть ситуации. Работодатель пытался взыскать с главного бухгалтера переплату зарплаты, возникшую из‑за некорректного указания стажа сотрудника в программе (1С). По результатам служебной проверки ошибку связали с работой бухгалтерии.
Решение суда. В Определении Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 24 апреля 2025 г. № 88-7606/2025 судьи выяснили: спорные данные внёс не главный бухгалтер, а другой пользователь («расчётчик»). Кроме того, доступ к данным имели все сотрудники бухгалтерии, а не только главный бухгалтер. В ходе проверки работодатель, по мнению суда, не проверил заявленные обстоятельства, а также не запросил объяснений у главного бухгалтера. Судьи пришли к выводу: наличия контрольных функций у главного бухгалтера недостаточно для возложения полной материальной ответственности без установления вины конкретного сотрудника, внесшего неверные сведения, и без оценки действий всех сотрудников, имевших доступ к программе, и степени их вины
Нормативная база:
ст. 238, 241, 243 ТК — условия и пределы материальной ответственности работника;
ст. 192, 193 ТК — порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (обязательны объяснения, проверка, учёт вины);
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 24.04.2025 № 88-7606/2025 — позиция о необходимости установления вины конкретного лица и оценки действий всех, кто имел доступ к системе.
Вывод для практики. Если ошибка вызвана действиями другого сотрудника, а у главного бухгалтера не было технической возможности её предотвратить, ответственность не наступает. Важно документально фиксировать зоны ответственности, регламенты проверок и действия при выявлении расхождений.
Какие виды ответственности реально применяются
Вид ответственности
Основание
Когда применяется в делах о «сбое в программе»
Административная
ст. 15.11 КоАП РФ; ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ (для бюджетной сферы)
Если искажение отчётности ≥ 10%, либо иные случаи, признанные грубыми нарушениями. Суды смотрят на наличие контроля и процедур у главбуха.
Дисциплинарная
При наличии вины и нарушении должностных обязанностей (например, отсутствие сверок после обновления/миграции). Обязателен порядок: запрос объяснений, проверка.
Материальная
Только за прямой действительный ущерб и при доказанной вине. Нельзя взыскать упущенную выгоду.