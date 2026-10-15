Техническая ошибка в бухгалтерской программе: когда главный бухгалтер отвечает по закону

Когда суды признают вину главного бухгалтера

Дело 1: задвоение остатков при миграции базы (бюджетная сфера)

Суть ситуации. При переходе на облачную версию программы объединили две базы данных. В результате остатки по забалансовым счетам 25 и 26 задвоились. Главный бухгалтер поясняла, что в течение года остатки со старых счетов не отображались в оборотно-сальдовых ведомостях по актуальным счетам, поэтому увидеть ошибку было невозможно. Проблема проявилась только при формировании годовой отчётности, когда остатки суммировались.

Решение суда. Суд не принял доводы бухгалтера. Он указал, что бухгалтерская (бюджетная) отчётность должна давать достоверное представление о финансовом положении. Задвоение привело к искажению показателей в Справке к Балансу и в Сведениях о движении нефинансовых активов. Ошибку признали грубым нарушением требований к отчётности. Главного бухгалтера привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Нормативная база:

Вывод для практики. Сам по себе технический сбой при миграции не снимает ответственности. От главного бухгалтера ждут проактивных контрольных действий: план миграции, сверка остатков, контрольные отчёты, фиксация расхождений. Если таких процедур не было — риск ответственности высок.