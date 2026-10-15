Коллизии норм ГК и НК в части имущества: взгляд экспертов

В чём суть проблемы?

Ключевая точка напряжения — разное понимание самого термина «имущество» в Гражданском и Налоговом кодексах. В статье 128 ГК к объектам гражданских прав отнесены вещи, иное имущество, а также имущественные права. А в п. 2 статьи 38 НК законодатель изначально установил, что под имуществом в целях налогообложения понимаются виды объектов гражданских прав, за исключением имущественных прав.

Как отмечают эксперты, такая бланкетная норма создаёт почву для противоречий. Например, в ряде налоговых законов (о налоге на имущество предприятий, о налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения) объектами налогообложения прямо названы нематериальные активы, паенакопления, доли — то, что по своей юридической природе является имущественными правами. Это вступает в конфликт с формулировкой п. 2 ст. 38 НК. В результате возникает неопределённость: как квалифицировать тот или иной актив для целей налогообложения? Это ведёт к спорам с налоговыми органами.