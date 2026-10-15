Коллизии норм ГК и НК в части имущества: взгляд экспертов

В чём суть проблемы?
Ключевая точка напряжения — разное понимание самого термина «имущество» в Гражданском и Налоговом кодексах. В статье 128 ГК к объектам гражданских прав отнесены вещи, иное имущество, а также имущественные права. А в п. 2 статьи 38 НК законодатель изначально установил, что под имуществом в целях налогообложения понимаются виды объектов гражданских прав, за исключением имущественных прав.
Как отмечают эксперты, такая бланкетная норма создаёт почву для противоречий. Например, в ряде налоговых законов (о налоге на имущество предприятий, о налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения) объектами налогообложения прямо названы нематериальные активы, паенакопления, доли — то, что по своей юридической природе является имущественными правами. Это вступает в конфликт с формулировкой п. 2 ст. 38 НК. В результате возникает неопределённость: как квалифицировать тот или иной актив для целей налогообложения? Это ведёт к спорам с налоговыми органами.
Какие ещё нюансы выделяют специалисты?
Эксперты разбирают и другие аспекты, где расхождение подходов особенно заметно:
Состав и оценка имущества. Для гражданских целей и для налоговых целей состав имущества и его оценка часто различаются — потому что диктуются разными задачами.
Разграничение имущества и имущественных прав. Для налогообложения это критически важно: режим налогообложения может существенно отличаться в зависимости от того, признаётся ли объект имуществом или имущественным правом.
Безвозмездная передача. Здесь тоже возникают сложности: как квалифицировать такую передачу с точки зрения обоих кодексов и какие налоговые последствия она влечёт.
Конкретные примеры. Обсуждались и частные случаи. Например, дискутировался вопрос о статусе безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг: после изменений в ГК их перевели в категорию имущественных прав, и это создало риски для сложившегося порядка налогообложения, пока в НК не внесли соответствующие коррективы.
Что говорят эксперты?
Мнения разнообразны.
Наталья Шевелёва (д.ю.н., заведующая кафедрой финансового и административного права СПбГУ) отметила: единого законодательного подхода не просматривается — в одних ситуациях доминирует гражданское право, в других — налоговое. Она выделила четыре аспекта, на которые юристам стоит обращать особое внимание, чтобы избежать ошибок.
Сергей Овсянников (к.ю.н., доцент той же кафедры) акцентировал внимание на балансе интересов сторон договора при операциях, облагаемых НДС. Он напомнил о позиции Конституционного Суда РФ, подчеркнув, что налоговый вычет имеет не только налоговый, но и имущественный аспект.
Юлия Курмамбаева (партнёр, руководитель налоговой практики INTELLECT) комментируя законопроект о конкретизации понятия имущества в НК РФ, отметила: хотя инициатива направлена на устранение пробела, сам подход вызвал вопросы — некоторые эксперты сочли, что такие поправки лишь углубляют разрыв между отраслями права.
Дмитрий Кириллов (старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP) указал на риск: автоматическое исключение ряда объектов из понятия «имущество» для налоговых целей может создать неопределённость до тех пор, пока не будет выработан чёткий подход к их налогообложению.
Как решить проблему?
Эксперты предлагают несколько путей:
Уточнить формулировки в НК РФ. Например, закрепить более детальный перечень того, что именно для целей конкретного налога считается имуществом, с учётом специфики объекта налогообложения.
Выработать согласованные подходы. Возможно, стоит активнее использовать механизмы систематизации и гармонизации норм, чтобы избежать ситуации, когда один и тот же объект регулируется по-разному в зависимости от отрасли права.
Опираться на судебную практику. Суды нередко помогают разрешить конкретные споры, толкуя нормы с учётом целей законодательства и принципов правовой определённости.
Проводить экспертный диалог. Регулярное обсуждение таких вопросов на площадках профессионального сообщества помогает выявлять «узкие места» и формировать предложения для законодателя.