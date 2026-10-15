Акциз на конфеты до 100 рублей за килограмм: что стоит за инициативой и к чему готовиться бизнесу и покупателям

В чём суть предложения

Инициатива обсуждается в рамках подготовки к форуму «Деловой России». Её ключевая часть — не только возможный акциз на кондитерские изделия, но и отмена льготной ставки НДС (10%) для сахара: его предлагают исключить из перечня товаров, облагаемых по сниженной ставке.

Для конфет рассматривают два сценария:

Единая ставка — 100 рублей за 1 килограмм для всех видов конфет.

Дифференцированный подход — 100 рублей за кг для шоколадных изделий и 47,7 рубля за кг для остальных сладостей.

Такой подход логично продолжает уже действующую практику: с 2023 года в России введён акциз на сахаросодержащие напитки (в 2026 году — 11 рублей за литр). Его эффект уже виден: производители меняют рецептуры, снижают содержание сахара и активнее используют заменители.