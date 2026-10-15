старт потоков мобилка
Купить подписку
Елена Чурсинова
Акцизы
Читать 3 мин

Акциз на конфеты до 100 рублей за килограмм: что стоит за инициативой и к чему готовиться бизнесу и покупателям

В России обсуждают введение акциза на конфеты — до 100 рублей за килограмм. Инициатива исходит от бизнес-объединений и связана с пересмотром льготного НДС на сахар.

12 просмотров2 открытия

В чём суть предложения

Инициатива обсуждается в рамках подготовки к форуму «Деловой России». Её ключевая часть — не только возможный акциз на кондитерские изделия, но и отмена льготной ставки НДС (10%) для сахара: его предлагают исключить из перечня товаров, облагаемых по сниженной ставке.

Для конфет рассматривают два сценария:

  • Единая ставка — 100 рублей за 1 килограмм для всех видов конфет.

  • Дифференцированный подход — 100 рублей за кг для шоколадных изделий и 47,7 рубля за кг для остальных сладостей.

Такой подход логично продолжает уже действующую практику: с 2023 года в России введён акциз на сахаросодержащие напитки (в 2026 году — 11 рублей за литр). Его эффект уже виден: производители меняют рецептуры, снижают содержание сахара и активнее используют заменители.

Зачем это предлагают

У инициативы есть несколько взаимосвязанных целей:

  • Рост бюджетных поступлений. Акцизы — прямой источник доходов, который проще администрировать по сравнению с другими налогами.

  • Сдерживание потребления сахара. Государство последовательно продвигает меры по снижению доли сахара в рационе: от маркировки до ограничений в рекламе и налогообложении.

  • Выравнивание налоговой нагрузки. Если сахар перестанет быть льготным товаром, это снизит искажения в ценообразовании и сделает налоговую систему более прозрачной для отрасли.

Важно понимать: речь идёт о стадии обсуждения. Нормативных актов пока нет, а предложения носят характер экспертных инициатив.

Как это повлияет на цены и бизнес

Оценки отраслевых экспертов показывают существенный рост конечной стоимости продукции:

  • сахар может подорожать примерно на 10%;

  • шоколадные конфеты — на 23,4%;

  • нешоколадные сладости — на 19,6–41% в зависимости от рецептуры и доли сахара.

Для производителей последствия будут комплексными:

  • Рост себестоимости. Акциз напрямую ложится в издержки.

  • Пересмотр ассортимента. Компании могут сократить линейки недорогих массовых продуктов, которые наиболее чувствительны к цене.

  • Снижение инвестиционной активности. Дополнительная нагрузка может заставить бизнес отложить запуск новых продуктов и модернизацию.

  • Влияние на экспорт. Конкурентоспособность российской кондитерской продукции на внешних рынках может снизиться из‑за роста цен.

Особенно остро эти изменения ощутят малые и средние предприятия: по данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), на них приходится более половины рынка кондитерских изделий.

Позиция отрасли и аргументы против

АСКОНД уже направила замечания в Минсельхоз. Основные аргументы ассоциации:

  • Доступность продукта. Сладости — массовый товар, и рост цен ударит по покупательской способности.

  • Риск сокращения производства. Для небольших фабрик дополнительная налоговая нагрузка может стать критичной.

  • Альтернативные решения. Вместо новых акцизов эксперты предлагают повышать эффективность администрирования существующих налогов и стимулировать рост прибыли в отрасли.

Финансовый директор компании «Сюкден» Глеб Тихомиров подчёркивает: если цель — увеличить поступления в бюджет, эффективнее работать с ростом прибыли производителей, а не вводить новые прямые платежи.

Нормативная база и правовые нюансы

Если инициатива дойдёт до законопроекта, изменения затронут:

  • Налоговый кодекс РФ — главы, регулирующие акцизы и НДС.

  • Постановления Правительства — перечни товаров с льготными ставками.

  • Технические регламенты ЕАЭС — поскольку кондитерская продукция подпадает под единые требования союза, любые изменения должны учитывать наднациональный контекст.

Сейчас правовое поле для такого акциза технически существует: механизм акцизного налогообложения уже применяется к ряду продуктов питания, и администрирование можно масштабировать.

Что это значит для бухгалтера и учёта

Если акциз введут, компаниям придётся:

  • вести раздельный учёт по видам продукции (если ставки будут дифференцированными);

  • корректировать расчёты себестоимости и отпускных цен;

  • обновлять настройки учётных систем и кассовой техники для корректного отражения новых компонентов цены;

  • учитывать акциз при формировании отчётности и планировании налоговых платежей.

Это увеличит нагрузку на бухгалтерию и потребует актуализации учётной политики.

Перспективы

Пока предложение остаётся на уровне экспертных дискуссий и не имеет статуса законопроекта. Однако его серьёзность подтверждается тем, что инициатива затрагивает сразу два налога — акциз и НДС — и напрямую влияет на социально значимый сегмент продуктов. Если обсуждение продолжится, бизнесу стоит заранее готовиться к возможным изменениям: пересматривать ценообразование, моделировать сценарии и актуализировать учётные процессы.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

4 подписчика84 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка