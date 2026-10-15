Акциз на конфеты до 100 рублей за килограмм: что стоит за инициативой и к чему готовиться бизнесу и покупателям

В чём суть предложения
Инициатива обсуждается в рамках подготовки к форуму «Деловой России». Её ключевая часть — не только возможный акциз на кондитерские изделия, но и отмена льготной ставки НДС (10%) для сахара: его предлагают исключить из перечня товаров, облагаемых по сниженной ставке.
Для конфет рассматривают два сценария:
Единая ставка — 100 рублей за 1 килограмм для всех видов конфет.
Дифференцированный подход — 100 рублей за кг для шоколадных изделий и 47,7 рубля за кг для остальных сладостей.
Такой подход логично продолжает уже действующую практику: с 2023 года в России введён акциз на сахаросодержащие напитки (в 2026 году — 11 рублей за литр). Его эффект уже виден: производители меняют рецептуры, снижают содержание сахара и активнее используют заменители.
Зачем это предлагают
У инициативы есть несколько взаимосвязанных целей:
Рост бюджетных поступлений. Акцизы — прямой источник доходов, который проще администрировать по сравнению с другими налогами.
Сдерживание потребления сахара. Государство последовательно продвигает меры по снижению доли сахара в рационе: от маркировки до ограничений в рекламе и налогообложении.
Выравнивание налоговой нагрузки. Если сахар перестанет быть льготным товаром, это снизит искажения в ценообразовании и сделает налоговую систему более прозрачной для отрасли.
Важно понимать: речь идёт о стадии обсуждения. Нормативных актов пока нет, а предложения носят характер экспертных инициатив.
Как это повлияет на цены и бизнес
Оценки отраслевых экспертов показывают существенный рост конечной стоимости продукции:
сахар может подорожать примерно на 10%;
шоколадные конфеты — на 23,4%;
нешоколадные сладости — на 19,6–41% в зависимости от рецептуры и доли сахара.
Для производителей последствия будут комплексными:
Рост себестоимости. Акциз напрямую ложится в издержки.
Пересмотр ассортимента. Компании могут сократить линейки недорогих массовых продуктов, которые наиболее чувствительны к цене.
Снижение инвестиционной активности. Дополнительная нагрузка может заставить бизнес отложить запуск новых продуктов и модернизацию.
Влияние на экспорт. Конкурентоспособность российской кондитерской продукции на внешних рынках может снизиться из‑за роста цен.
Особенно остро эти изменения ощутят малые и средние предприятия: по данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), на них приходится более половины рынка кондитерских изделий.
Позиция отрасли и аргументы против
АСКОНД уже направила замечания в Минсельхоз. Основные аргументы ассоциации:
Доступность продукта. Сладости — массовый товар, и рост цен ударит по покупательской способности.
Риск сокращения производства. Для небольших фабрик дополнительная налоговая нагрузка может стать критичной.
Альтернативные решения. Вместо новых акцизов эксперты предлагают повышать эффективность администрирования существующих налогов и стимулировать рост прибыли в отрасли.
Финансовый директор компании «Сюкден» Глеб Тихомиров подчёркивает: если цель — увеличить поступления в бюджет, эффективнее работать с ростом прибыли производителей, а не вводить новые прямые платежи.
Нормативная база и правовые нюансы
Если инициатива дойдёт до законопроекта, изменения затронут:
Налоговый кодекс РФ — главы, регулирующие акцизы и НДС.
Постановления Правительства — перечни товаров с льготными ставками.
Технические регламенты ЕАЭС — поскольку кондитерская продукция подпадает под единые требования союза, любые изменения должны учитывать наднациональный контекст.
Сейчас правовое поле для такого акциза технически существует: механизм акцизного налогообложения уже применяется к ряду продуктов питания, и администрирование можно масштабировать.
Что это значит для бухгалтера и учёта
Если акциз введут, компаниям придётся:
вести раздельный учёт по видам продукции (если ставки будут дифференцированными);
корректировать расчёты себестоимости и отпускных цен;
обновлять настройки учётных систем и кассовой техники для корректного отражения новых компонентов цены;
учитывать акциз при формировании отчётности и планировании налоговых платежей.
Это увеличит нагрузку на бухгалтерию и потребует актуализации учётной политики.
Перспективы
Пока предложение остаётся на уровне экспертных дискуссий и не имеет статуса законопроекта. Однако его серьёзность подтверждается тем, что инициатива затрагивает сразу два налога — акциз и НДС — и напрямую влияет на социально значимый сегмент продуктов. Если обсуждение продолжится, бизнесу стоит заранее готовиться к возможным изменениям: пересматривать ценообразование, моделировать сценарии и актуализировать учётные процессы.