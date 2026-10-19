Налог на доходы по вкладам: что значит ставка до 22% и кого это затронет

Что именно предлагают
Речь не о том, чтобы брать 22% со всех процентов по вкладам. Минфин предлагает включить пассивные доходы (в том числе проценты по вкладам, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами) в основную налоговую базу по НДФЛ и применять к ним прогрессивную шкалу ставок:
13% — на доход до 2,4 млн рублей в год;
15% — от 2,4 до 5 млн рублей;
18% — от 5 до 20 млн рублей;
20% — от 20 до 50 млн рублей;
22% — свыше 50 млн рублей в год.
Ключевое: ставка применяется не ко всему доходу, а только к той части, которая попадает в соответствующий диапазон (прогрессивная шкала).
Как считают налог на проценты по вкладам сейчас
Сейчас доходы от процентов по вкладам облагаются отдельно от зарплаты. Действует необлагаемый лимит:
Необлагаемая сумма = 1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ на первое число каждого месяца в течение года.
Пример: если максимальная ключевая ставка в году была 16%, лимит составит 160 000 ₽. Проценты в пределах этой суммы налогом не облагаются. С превышения берут НДФЛ: 13% на доход до 2,4 млн ₽ и 15% на сумму свыше.
Расчёт делает ФНС: банки передают сведения о начисленных процентах, налоговая суммирует их по всем банкам и присылает уведомление. Уплатить налог нужно до 1 декабря года, следующего за годом получения дохода.
Что изменится при принятии поправок
Если предложения примут, проценты по вкладам перестанут считаться отдельно и будут суммироваться с другими доходами (зарплатой, дивидендами и т. п.) в единой налоговой базе. Тогда на совокупный доход будет применяться прогрессивная шкала, и при очень высоких доходах ставка может дойти до 22%.
При этом сохраняется необлагаемый порог по вкладам (механизм с 1 млн ₽ и ключевой ставкой). То есть даже при новых правилах у большинства вкладчиков налог либо не возникнет, либо останется на прежнем уровне.
Кого реально затронет ставка 22%
Ставка 22% применяется только к части дохода, превышающей 50 млн рублей в год. Учитывая, что речь идёт о совокупной базе, это касается узкой группы граждан с очень высокими доходами из разных источников. По оценкам Минфина, такие изменения затронут не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами.
Для типичного вкладчика с несколькими вкладами на общую сумму в несколько миллионов рублей и процентами в пределах рыночных ставок налог либо не появится (если укладываетесь в лимит), либо будет рассчитан по ставкам 13–15%.
Практические примеры
Пример 1. Небольшой доход по вкладу.
Сумма вкладов — 1,5 млн ₽, ставка — 14% годовых. Процентный доход — 210 000 ₽. Максимальная ключевая ставка в году — 16%, значит, необлагаемый лимит — 160 000 ₽. Облагаемая база — 50 000 ₽. По действующим правилам налог составит 6 500 ₽ (13% от 50 000). При новых правилах, если других доходов нет, ставка останется 13%, сумма не изменится.
Пример 2. Высокий совокупный доход.
Зарплата — 30 млн ₽ в год, проценты по вкладам — 25 млн ₽ (всего 55 млн ₽).
До 2,4 млн — 13%.
От 2,4 до 5 млн — 15%.
От 5 до 20 млн — 18%.
От 20 до 50 млн — 20%.
Свыше 50 млн (5 млн) — 22%.
Налог будет рассчитан по этим диапазонам. В этом сценарии часть дохода действительно попадёт под ставку 22%, но только к сумме, превышающей 50 млн ₽.
Нормативная база и статус
На момент подготовки статьи это проект, а не действующий закон. Предложения входят в бюджетный пакет и касаются изменений Налогового кодекса РФ в части НДФЛ. Основные ориентиры: действующая ст. 214.2 НК (особенности налогообложения процентов по вкладам) и планируемые поправки по включению пассивных доходов в основную налоговую базу.
Точный порядок расчёта, сроки вступления и детали администрирования станут известны после публикации законопроекта и его принятия.