Налог на доходы по вкладам: что значит ставка до 22% и кого это затронет

Что именно предлагают

Речь не о том, чтобы брать 22% со всех процентов по вкладам. Минфин предлагает включить пассивные доходы (в том числе проценты по вкладам, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами) в основную налоговую базу по НДФЛ и применять к ним прогрессивную шкалу ставок:

13% — на доход до 2,4 млн рублей в год;

15% — от 2,4 до 5 млн рублей;

18% — от 5 до 20 млн рублей;

20% — от 20 до 50 млн рублей;

22% — свыше 50 млн рублей в год.

Ключевое: ставка применяется не ко всему доходу, а только к той части, которая попадает в соответствующий диапазон (прогрессивная шкала).