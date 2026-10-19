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Елена Чурсинова
НДФЛ
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Налог на доходы по вкладам: что значит ставка до 22% и кого это затронет

Минфин предложил включить доходы от вкладов в общую прогрессивную шкалу НДФЛ — ставка может достигать 22% для сверхвысоких доходов. Это не новый налог на все вклады, а унификация правил: повышенная ставка коснется лишь небольшой доли вкладчиков с крупными пассивными доходами.

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Что именно предлагают

Речь не о том, чтобы брать 22% со всех процентов по вкладам. Минфин предлагает включить пассивные доходы (в том числе проценты по вкладам, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами) в основную налоговую базу по НДФЛ и применять к ним прогрессивную шкалу ставок:

  • 13% — на доход до 2,4 млн рублей в год;

  • 15% — от 2,4 до 5 млн рублей;

  • 18% — от 5 до 20 млн рублей;

  • 20% — от 20 до 50 млн рублей;

  • 22% — свыше 50 млн рублей в год.

Ключевое: ставка применяется не ко всему доходу, а только к той части, которая попадает в соответствующий диапазон (прогрессивная шкала).

Как считают налог на проценты по вкладам сейчас

Сейчас доходы от процентов по вкладам облагаются отдельно от зарплаты. Действует необлагаемый лимит:

Необлагаемая сумма = 1 000 000 ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ РФ на первое число каждого месяца в течение года.

Пример: если максимальная ключевая ставка в году была 16%, лимит составит 160 000 ₽. Проценты в пределах этой суммы налогом не облагаются. С превышения берут НДФЛ: 13% на доход до 2,4 млн ₽ и 15% на сумму свыше.

Расчёт делает ФНС: банки передают сведения о начисленных процентах, налоговая суммирует их по всем банкам и присылает уведомление. Уплатить налог нужно до 1 декабря года, следующего за годом получения дохода.

Что изменится при принятии поправок

Если предложения примут, проценты по вкладам перестанут считаться отдельно и будут суммироваться с другими доходами (зарплатой, дивидендами и т. п.) в единой налоговой базе. Тогда на совокупный доход будет применяться прогрессивная шкала, и при очень высоких доходах ставка может дойти до 22%.

При этом сохраняется необлагаемый порог по вкладам (механизм с 1 млн ₽ и ключевой ставкой). То есть даже при новых правилах у большинства вкладчиков налог либо не возникнет, либо останется на прежнем уровне.

Кого реально затронет ставка 22%

Ставка 22% применяется только к части дохода, превышающей 50 млн рублей в год. Учитывая, что речь идёт о совокупной базе, это касается узкой группы граждан с очень высокими доходами из разных источников. По оценкам Минфина, такие изменения затронут не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами.

Для типичного вкладчика с несколькими вкладами на общую сумму в несколько миллионов рублей и процентами в пределах рыночных ставок налог либо не появится (если укладываетесь в лимит), либо будет рассчитан по ставкам 13–15%.

Практические примеры

Пример 1. Небольшой доход по вкладу.

Сумма вкладов — 1,5 млн ₽, ставка — 14% годовых. Процентный доход — 210 000 ₽. Максимальная ключевая ставка в году — 16%, значит, необлагаемый лимит — 160 000 ₽. Облагаемая база — 50 000 ₽. По действующим правилам налог составит 6 500 ₽ (13% от 50 000). При новых правилах, если других доходов нет, ставка останется 13%, сумма не изменится.

Пример 2. Высокий совокупный доход.

Зарплата — 30 млн ₽ в год, проценты по вкладам — 25 млн ₽ (всего 55 млн ₽).

  • До 2,4 млн — 13%.

  • От 2,4 до 5 млн — 15%.

  • От 5 до 20 млн — 18%.

  • От 20 до 50 млн — 20%.

  • Свыше 50 млн (5 млн) — 22%.

Налог будет рассчитан по этим диапазонам. В этом сценарии часть дохода действительно попадёт под ставку 22%, но только к сумме, превышающей 50 млн ₽.

Нормативная база и статус

На момент подготовки статьи это проект, а не действующий закон. Предложения входят в бюджетный пакет и касаются изменений Налогового кодекса РФ в части НДФЛ. Основные ориентиры: действующая ст. 214.2 НК (особенности налогообложения процентов по вкладам) и планируемые поправки по включению пассивных доходов в основную налоговую базу.

Точный порядок расчёта, сроки вступления и детали администрирования станут известны после публикации законопроекта и его принятия.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

5 подписчиков89 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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