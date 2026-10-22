ФНС готовит «лестницу роста»: что ждет самозанятых и микробизнес до 2027 года

Зачем это нужно?
Сейчас действуют два отдельных экспериментальных режима:
Самозанятость (НПД). Налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Лимит дохода — 2,4 млн рублей в год. Нанимать сотрудников нельзя.
АвтоУСН. Для микробизнеса с доходами до 60 млн рублей. Можно нанимать людей, отчётность автоматизирована. Режим действует как эксперимент до 2027 года.
Проблема в том, что при превышении лимита предприниматель резко теряет право на льготный режим. Ему приходится регистрировать ИП, переходить на другую систему, возможно, заводить кассу, сдавать отчётность, платить страховые взносы — административная и налоговая нагрузка возрастает ощутимо. Именно такие «рывковые» изменения, по словам Сатина, тормозят развитие и подталкивают бизнес к дроблению (когда компанию искусственно делят, чтобы остаться на льготном режиме) или уходу в тень. Новый переходный режим должен решить эту задачу.
Что могут включить в концепцию?
В рамках проработки обсуждают несколько направлений:
Ступенчатое повышение нагрузки. При росте доходов ставка будет увеличиваться постепенно, через несколько «переходных ступеней», прежде чем бизнес выйдет на полноценную УСН.
Интеграцию самозанятости в УСН. Идея в том, чтобы сделать переход между режимами проще: предприниматель смог бы сохранить часть удобств (например, автоматизацию отчётности).
Индексацию порога. Лимит в 2,4 млн рублей для самозанятых не индексировался с 2019 года — этот вопрос тоже в повестке.
Чёткие правила для B2B и B2C. Сейчас бизнес осторожно работает с самозанятыми из-за риска, что налоговая сочтёт такие отношения подменой трудового договора. В новом режиме планируют закрепить чёткие критерии: когда это подряд (гражданско-правовые отношения), а когда — найм (трудовые отношения). Это снизит риски для обеих сторон.
Важное уточнение
Пока это только концепция. Конкретные ставки, точные пороги и финальные правила ещё предстоит прописать в законопроекте. Текущие режимы (НПД и АвтоУСН) продолжают действовать в рамках своих сроков: НПД — до конца 2028 года, АвтоУСН — до 2027 года.