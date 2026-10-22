ФНС готовит «лестницу роста»: что ждет самозанятых и микробизнес до 2027 года

Зачем это нужно?

Сейчас действуют два отдельных экспериментальных режима:

Самозанятость (НПД). Налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Лимит дохода — 2,4 млн рублей в год. Нанимать сотрудников нельзя.

АвтоУСН. Для микробизнеса с доходами до 60 млн рублей. Можно нанимать людей, отчётность автоматизирована. Режим действует как эксперимент до 2027 года.

Проблема в том, что при превышении лимита предприниматель резко теряет право на льготный режим. Ему приходится регистрировать ИП, переходить на другую систему, возможно, заводить кассу, сдавать отчётность, платить страховые взносы — административная и налоговая нагрузка возрастает ощутимо. Именно такие «рывковые» изменения, по словам Сатина, тормозят развитие и подталкивают бизнес к дроблению (когда компанию искусственно делят, чтобы остаться на льготном режиме) или уходу в тень. Новый переходный режим должен решить эту задачу.