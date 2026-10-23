Как маленький бухгалтер укрощал Огненную налоговую и Змея Горыныча

«Арфа – это фортепьяно после уплаты налогов». Маленький бухгалтер, вернувшись из леса, где навел порядок в избушке на курьих ножках, думал, что теперь-то его жизнь будет спокойной: квартальные отчеты, сверка остатков, чашка чая без приключений. Но не тут-то было.

На следующее утро к нему постучался сосед Счетоводкин — в руках у него был конверт с гербовой печатью, а лицо выражало смесь ужаса и восторга.

— Счетоводкин, ты не кстати ну от слова совсем. — вздохнул маленький бухгалтер, поправляя очки. — Только не говори, что у тебя опять новости? Что в саду опять Баба‑Яга коллекционирует блестящие предметы.

— Хуже! Намного!— выдохнул Счетоводкин. — Нам письмо из Огненной налоговой. Приглашают на профилактическую беседу по делу Змея Горыныча. Говорят, у него там налоговый хаос, и нужен специалист, который «понимает цифры, а не только пламя».

— Профилактическая беседа? — переспросил бухгалтер. — А я здесь при чем? Если у Змея Горыныча хаос пусть он и справляется. - Пробурчал маленький бухгалтер. — Не будь занудой, — сказал Счетоводкин. — Пойдем вдвоем будет веселее. Ты посмотришь цифры, я буду отвечать за моральную поддержку. Ну и, если что, я умею быстро бегать, помогу тебе… Кхе, кхе

Маленький бухгалтер тяжело вздохнул, но спорить было бесполезно: ведь порядок — он везде нужен, даже в огненных владениях. Он зашел в дом взял свой маленький блокнотик карандаш, точилку и ластик одел свой любимый костюм и вышел к Счетоводкину. Он же как был так и отправился в путь.

«Вот ведь беспечный человек». — посматривая на Счетоводкина думал маленький бухгалтер.

Огненная налоговая стояла на высокой горе: это было здание из красной глины, из труб которого вырывались языки пламени, а на входе висела табличка: «Платите вовремя — и не придется вариться в печке инспекции». Это выглядело внушительно и устрашающе.

Зайдя во внутрь маленький бухгалтер и Счетоводкин столкнулись с огненной саламандрой инспектором. Она стояла возле открытой двери и плевалась искрами прямо внутрь комнаты. — А я вам говорю внимательно читайте инструкцию написанную огненной искрой. И вообще не морочьте мне голову. Неожиданно в ее руках зазвенел планшет и отвлек ее от разговора она бросила на него свой строгий взгляд и тут же резко развернулась рассыпая яркие искры по полу. Маленький бухгалтер и Счетоводкин замерли не дыша. — А, вот и специалисты, — хищно произнесла она, и улыбнулась. От чего друзьям стало совсем не по себе. А она продолжила. — У нас тут ситуация нестандартная. Змей Горыныч это всегда нестандартно. - Вы же понимаете. - Она опять на них бросила свой хищный взгляд. Друзья осторожно кивнули в знак согласия. — Три головы, три подхода к учету, одна общая касса и полное непонимание, кто за что отвечает. - Ну вы понимаете затараторила она. И пошла вглубь коридора потом остановилась. вернулась и пригласила. — Пройдемте.

Они медленно пошли за ней по коридору, чем глубже они шли тем сильнее стены были покрыты копотью, а таблички на дверях гласили: «Камеральный контроль», «Выездная проверка», «Зона повышенной огнеопасности».

Наконец они дошли до огромного зала, там посреди зала сидел Змей Горыныч — внушительный, чешуйчатый, с тремя головами, каждая из которых была занята чтением каких-то бумаг. Дочитывая до какого -то места в документе голова злобно вскидывалась и возмущенно выпускала струю огня.

Первая голова, смотрела на стопку бумаг по УСН «доходы» бормотала и возмущалась:

—. Вы только подумайте, только выручка, а расходы, расходы где здесь. Ведь они тут не малые, целые горы пепла, головешек и многого другого. А здесь — это иллюзия. Зачем усложнять, мы и так горим!

Вторая голова также была возмущена листая три толстые тетради и кивала:

— Жуть-жуть, оказывается три головы это означает три обособленных подразделения. Три КУДиР, три кассы, три судьбы. Как, как все это можно запомнить и все правильно оформить.

Третья голова была философом она смотрела то в потолок, то в стороны и задумчиво вздыхая произнесла:

— Налогообложение — это когда Горыныча обложили налогами, и он обиделся. Вот и все.

Огненная саламандра‑инспектор прошла мимо него села за стол и строго постучала карандашом по столу привлекая внимание.

— Итак, налогоплательщики, — сказала она строго, — у нас тут не завалинка, тут проверка. И у меня к вам несколько вопросов она посмотрела сразу все три головы.

— Во‑первых, почему у вас три КУДиР на одно тело? Во‑вторых, где подтверждение обособленности подразделений? И в‑третьих, что значит записка: «Я ИП или три ИП? Если три — подавайте в суд. Что значит ваш вопрос: «Я гидра»?

Головы Змея Горыныча переглянулся между с собой. Первая голова плюнула языком пламени и сказала: — Мы упрощаем! Вторая голова решила добавить: — Ну, вы должны понимать три мнения, три ситуации, да и вообще три головы — это же три разных сознания! Третья голова философ вздохнула и резюмировала: — Я вообще не понимаю, что такое налоговый режим. Маленький бухгалтер молча достал блокнот, присел рядом с инспектором за стол и спокойно сказал: — Давайте будем разбираться по порядку. Он задумался, а потом обратился к первой самой гневной голове. — Я так понимаю, вы применяете УСН “Доходы”, а это значит что вы учитываете все. Но при этом для себя расходы все равно нужно контролировать. Вы же так и делаете? Знаете сколько топлива уходит на полеты, сколько дров на обогрев пещеры и сколько золота тратится на страховку от проверок. — Топливо? — удивилась первая голова. — А разве это важно? — Конечно, — кивнул маленький бухгалтер. — Иначе однажды вы обнаружите, что горите не только от страсти к упрощению, но и от штрафов.

Затем маленький бухгалтер повернулся ко второй голове:

— Ну, а вы говорили три КУДиР — это красиво, но недостаточно. Чтобы считать подразделения обособленными, нужны отдельные адреса, отдельные сотрудники и отдельный учет.

— А что у вас? — задал вопрос маленький бухгалтер.

— А что у нас? — озадачилась вторая голова.

— А у вас все три головы живут в одной пещере, дышат одним воздухом и делят одну кассу. Это не три подразделения, это один Змей с тройной нагрузкой.

Маленькому бухгалтеру стало жарко от такой тирады и он вынул платок и обтер лицо. Тем временем вторая голова Змея задумалась почесала свою чещуйщатую щеку и подумав возразила. — Нет уж позвольте. А я вам скажу, что мы работает в разных часовых поясах. Одна из нас спит, другая работает, а третья вообще интелектуал она все время умничает. Но маленький бухгалтер решил не сдаваться и возразил чешуйчатой. — Здесь часовые пояса не уместны. Они не создают обособленные подразделения. Это создает только недосып.

Тут третья голова решила привлечь к себе внимание и Змей поднял лапу, а голова смущенно спросила.

— А можно я вообще ничего не буду считать? Я просто хочу, чтобы меня не облагали.

— Нельзя, — отрезала огненная саламандра инспектор. — Закон не делает скидок на обиду.

Счетоводкин, который до этого момента стоял в углу и старался быть незаметным, вдруг подал голос:

— Позвольте вмешаться. — Покашливая от жара вклинился он. — Может, сделаем так: одна голова будет отвечать за учет, вторая — за отчетность, третья — за переговоры с налоговой? И пусть у них будет общий план счетов, но разные задачи.

Огненная саламандра‑инспектор одобрительно кивнула:

— Подход хороший, задумка интересная. Разделение обязанностей — это уже шаг к порядку.

Маленький бухгалтер достал карандаш, подточил его,проверил остроту кончика и начал записывать:

— Итак, будем фиксировать: единый налоговый учет для одного налогоплательщика одна КУДиР, одна касса, распределение обязанностей между головами: первая будет отвечать за первичные документы она самая огненная справиться, вторая любит задавать вопросы поэтому будет проверять отчетность и если что задавать вопросы, ну а третья голова любит философствовать значит будет отвечать за коммуникацию с контролирующими органами.

Маленький бухгалтер опять отер лицо платком, снимая жар и внутренее напряжение. — Да, и никаких записок про «подавайте в суд, я гидра». Это не аргумент, это повод для выездной проверки. — Строго сказал он головам. Змей Горыныч переглянулся с самим собой первая голова вздохнула: — Так уж и быть. — Признавая правоту маленького бухгалтера и устало произнесла. — Пусть будет одна КУДиР. Но я все равно считаю, что расходы — это лишнее. Вставила она свои пять копеек. Вторая голова пробормотала, взволнованно: — Главное, главное чтобы в отчете было все красиво ровные строчки и красивые цифры А третья голова тихо сказала: — А мне повезло больше всех, я в этом во всем не участвую и если я отвечаю за переговоры, то можно мне хотя бы чашку чая? Без налогов. Огненная саламандра‑инспектор улыбнулась — впервые за весь разговор: — Чашку чая можно. Без налогов. Но только одну. Поскольку ты — парламентер.

Все вроде закончилось успешно и маленький бухгалтер вместе со Счетоводкиным ускоренно покинули Огненную налоговую. Отойдя подальше, чтобы его никто не услышал, Счетоводкин сказал.

— Знаешь, я думал, что страшнее Бабы‑Яги ничего нет. А тут Горыныч, три головы, три КУДиР…

И он отер пот со лба и стал пить воду из бутылочки, откуда она у него взялась было загадкой, но маленький бухгалтер решил эту загадку не разгадывать, а просто ответил.

— Порядок сильнее хаоса, — Даже если хаос дышит огнем.

На этом они и согласились, и направились к дому. А в пещере Змей Горыныч уже начал осваивать новую для себя науку он открыл первую страницу единой КУДиР и написал: «День первый. Начинаем считать». А рядом, на отдельном листке, третья голова аккуратно приписала: «План переговоров: 1. Улыбнуться. 2. Не говорить «я гидра». 3. Попросить чай».

И теперь у него в учете царил порядок.

Сказка 1 про маленького бухгалтера

Сказка 2 про кризис