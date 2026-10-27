За психолога вернут налог: в Думу попал законопроект о новом социальном вычете

Проблема, которую решает инициатива

Статья 219 Налогового кодекса уже позволяет вернуть 13% за лечение — и услуги медицинского психолога в это лечение вписываются, если их оказывает медорганизация или ИП с лицензией. Но большинство россиян обращаются не в клиники: они идут к психологам-консультантам, работающим в организациях, у ИП или самозанятыми. Такие консультации медициной не считаются — диагностики, лечения и назначения препаратов в них нет, — и потому под вычет не подпадают.

В пояснительной записке формулируют это прямо: пациент клиники вычет получает, а клиент квалифицированного психолога вне клиники — нет.