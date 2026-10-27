За психолога вернут налог: в Думу попал законопроект о новом социальном вычете

Сегодня возврат положен только за услуги медицинского психолога в лицензированной клинике, а тем, кто ходит к «обычным» специалистам, вычет недоступен. Именно эту разницу авторы называют правовым пробелом.
Проблема, которую решает инициатива
Статья 219 Налогового кодекса уже позволяет вернуть 13% за лечение — и услуги медицинского психолога в это лечение вписываются, если их оказывает медорганизация или ИП с лицензией. Но большинство россиян обращаются не в клиники: они идут к психологам-консультантам, работающим в организациях, у ИП или самозанятыми. Такие консультации медициной не считаются — диагностики, лечения и назначения препаратов в них нет, — и потому под вычет не подпадают.
В пояснительной записке формулируют это прямо: пациент клиники вычет получает, а клиент квалифицированного психолога вне клиники — нет.
Как будет работать вычет
Законопроект добавляет в статью 219 НК новый подпункт — вычет за консультационную психологическую помощь, не относящуюся к медицинским услугам, оплаченную из собственных средств.
За кого можно вернуть налог:
за себя, супруга или супругу, родителей;
за детей, включая усыновленных, — до 18 лет, а если ребенок учится очно, — до 24 лет;
за подопечных до 18 лет.
Кто может оказывать услуги. Только российские исполнители: организация, ИП или самозанятый на налоге на профессиональный доход, работающие в области психического здоровья (для организаций и ИП это должен быть основной вид деятельности — ориентир ОКВЭД 86.90.5).
Кто консультирует. Непосредственный специалист должен соответствовать профстандарту «Психолог-консультант» (приказ Минтруда от 14.09.2022 № 537н). Оба условия проверяются на дату оплаты — то есть выбрать «правильного» психолога придется заранее.
Сколько вернут. Отдельного лимита для психолога нет: вычет дадут в размере фактических расходов, но внутри общего потолка социальных вычетов — 150 000 ₽ в год, куда вместе с психологом входят обучение, лечение, фитнес и прочее. При ставке 13% максимум возврата — 19 500 ₽ в год.
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Техническая сторона
Схема привычная: исполнитель выдает документ о расходах по форме, которую утвердит ФНС. Если сам передаст сведения в налоговую по статье 221.1 НК, они появятся в личном кабинете — идти никуда не надо. Доступны и упрощенный порядок, и вычет через работодателя.
Первое испытание провалено
У законопроекта уже есть предыстория. На прежнюю редакцию правительство дало заключение от 24 сентября 2026 года с вердиктом «нуждается в существенной доработке»: правило «только российские исполнители» конфликтует с требованиями ЕАЭС, по которым поставщикам услуг из стран союза положен режим не хуже, чем своим. Депутаты поправку переработали, и в Думу документ поступил в новой редакции 22 октября. Впрочем, заключение правительства на обновленный текст еще только предстоит получить.
Почему это стало насущным
Авторы опираются на цифры ВЦИОМ: индекс потребности россиян в психологической помощи в конце 2024 года — 30 пунктов из 100, лично к психологу обращались 13% опрошенных. При этом число впервые выявленных расстройств непсихотического характера за четыре года выросло с 281 тыс. случаев в 2020-м до 341,4 тыс. в 2024-м, а продажи антидепрессантов — с 13,8 млн упаковок в 2022 году до 23,6 млн в 2025-м.
Есть и второй мотив — экономический: вычет должен подтолкнуть психологов работать легально, оформлять расчеты с клиентами и подтверждать квалификацию профстандартом. Сама же инициатива — часть долгой истории: сферу психологической помощи пытаются отрегулировать больше 30 лет, и большинство предыдущих законопроектов отклонялись после критики правительства и экспертов.
Сроки и что запомнить
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года — но не раньше чем через месяц после официального опубликования. Действовать вычет будет только на расходы с этой даты: консультации, оплаченные в 2026-м, под него не попадут.
Три вещи на выходе:
пока это законопроект, а не закон — впереди заключение правительства, три чтения и подпись;
выгода для большинства — до 19 500 ₽ в год (при ставке 13%), и только если общий социальный лимит не исчерпан;
вычет получат не все психологи: нужны нужный ОКВЭД или статус самозанятого и соответствие профстандарту «Психолог-консультант».
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