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Елена Чурсинова
Законопроекты
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Семейные компании смогут стать социальными предприятиями: Госдума поддержала законопроект в первом чтении

Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможности для малого бизнеса: теперь небольшие компании, где основную часть коллектива составляют родственники, смогут претендовать на статус социального предприятия.

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Кто сможет претендовать на статус

Статус социального предприятия станет доступен малому семейному бизнесу — например, небольшим пекарням, мастерским, фермерским хозяйствам, ателье. Ключевое условие: костяк коллектива должен состоять из родственников. Законопроект специально снимает барьер, из‑за которого родственные связи раньше могли мешать присвоению статуса.

Зачем это нужно: социальная роль семейного бизнеса

Семейные предприятия часто выполняют важную общественную функцию:

  • создают рабочие места в малых городах и сёлах;

  • сохраняют локальные ремёсла и традиции;

  • обеспечивают жителей товарами и услугами первой необходимости.

При этом у таких компаний типичные для социального бизнеса проблемы: ограниченный доступ к финансированию, сложности с масштабированием и нехватка ресурсов на продвижение. Новый статус поможет системно пользоваться поддержкой государства.

Какие выгоды даст статус

Получив статус социального предприятия, семейные компании смогут:

  • претендовать на субсидии и гранты;

  • пользоваться льготными условиями (например, по аренде муниципального имущества);

  • участвовать в обучающих и консультационных программах;

  • проще продвигать проекты, полезные для общества.

Что планируют доработать ко второму чтению

Депутаты собираются уточнить критерии, чтобы чётко отделить семейные предприятия от остальных:

  • доля родственников в штате;

  • участие членов семьи в управлении бизнесом;

  • доля доходов, которая идёт на развитие социальной составляющей.

Также предстоит проработать механизм подтверждения статуса и контроль за тем, как компании используют меры поддержки.

Перспективы для рынка

Эксперты считают, что законопроект может заметно стимулировать семейное предпринимательство. Компании смогут легализовать свою модель, выйти на устойчивый уровень и развивать бизнес, сохраняя семейные ценности как часть бренда. Если документ примут в окончательной редакции, тысячи небольших семейных бизнесов по всей стране смогут системно рассчитывать на господдержку.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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