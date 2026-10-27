Семейные компании смогут стать социальными предприятиями: Госдума поддержала законопроект в первом чтении

Кто сможет претендовать на статус
Статус социального предприятия станет доступен малому семейному бизнесу — например, небольшим пекарням, мастерским, фермерским хозяйствам, ателье. Ключевое условие: костяк коллектива должен состоять из родственников. Законопроект специально снимает барьер, из‑за которого родственные связи раньше могли мешать присвоению статуса.
Семейные предприятия часто выполняют важную общественную функцию:
создают рабочие места в малых городах и сёлах;
сохраняют локальные ремёсла и традиции;
обеспечивают жителей товарами и услугами первой необходимости.
При этом у таких компаний типичные для социального бизнеса проблемы: ограниченный доступ к финансированию, сложности с масштабированием и нехватка ресурсов на продвижение. Новый статус поможет системно пользоваться поддержкой государства.
Какие выгоды даст статус
Получив статус социального предприятия, семейные компании смогут:
претендовать на субсидии и гранты;
пользоваться льготными условиями (например, по аренде муниципального имущества);
участвовать в обучающих и консультационных программах;
проще продвигать проекты, полезные для общества.
Что планируют доработать ко второму чтению
Депутаты собираются уточнить критерии, чтобы чётко отделить семейные предприятия от остальных:
доля родственников в штате;
участие членов семьи в управлении бизнесом;
доля доходов, которая идёт на развитие социальной составляющей.
Также предстоит проработать механизм подтверждения статуса и контроль за тем, как компании используют меры поддержки.
Перспективы для рынка
Эксперты считают, что законопроект может заметно стимулировать семейное предпринимательство. Компании смогут легализовать свою модель, выйти на устойчивый уровень и развивать бизнес, сохраняя семейные ценности как часть бренда. Если документ примут в окончательной редакции, тысячи небольших семейных бизнесов по всей стране смогут системно рассчитывать на господдержку.