Семейные компании смогут стать социальными предприятиями: Госдума поддержала законопроект в первом чтении

Перспективы для рынка

Эксперты считают, что законопроект может заметно стимулировать семейное предпринимательство. Компании смогут легализовать свою модель, выйти на устойчивый уровень и развивать бизнес, сохраняя семейные ценности как часть бренда. Если документ примут в окончательной редакции, тысячи небольших семейных бизнесов по всей стране смогут системно рассчитывать на господдержку.