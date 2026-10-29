Что изменится в кошельках россиян с 1 ноября: пенсии, налоги и новые правила оплаты

Пенсии: кому прибавят
Главное ноябрьское событие для пенсионеров — удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Оно коснётся тех, кому в октябре исполнилось 80 лет или кому присвоили I группу инвалидности: выплата вырастет до 19 169,38 рубля, плюс полагается надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Итого прибавка около 11 тысяч рублей в месяц. Перерасчёт проходит автоматически, заявление не нужно.
Есть и другие группы, которых ждут деньги:
тем, кто в октябре уволился с работы, пересчитают пенсию с учётом всех пропущенных за годы занятости индексаций;
пенсионерам с иждивенцами положена доплата — 3 194,90 рубля за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за троих (её назначают по заявлению);
бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности 1 ноября пересчитают ежемесячные доплаты — суммы могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
Из-за Дня народного единства часть пенсионеров получит пенсию раньше срока: тем, кому деньги обычно приходят 4 ноября, их перечислят 3-го. С 5 ноября доставка вернётся к обычному графику.
Налоги: месяц до дедлайна
Ноябрь — последний полный месяц, чтобы спокойно заплатить имущественные налоги за 2025 год: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Крайний срок — 1 декабря, со 2-го начнут капать пени.
Считать ничего самому не нужно: ФНС выставляет начисления в уведомлении, которое теперь приходит всем пользователям «Госуслуг» с подтверждённой учётной записью. Если уведомление не пришло до 1 ноября, стоит проверить личный кабинет налогоплательщика — а если и там пусто, обратиться в налоговую или МФЦ. Иногда уведомления просто не направляют: например, если сумма меньше 300 рублей или налог полностью покрыт льготой.
Тот же дедлайн действует и для НДФЛ с процентов по вкладам и счетам за 2025 год. Необлагаемый минимум — 210 000 рублей процентов за год по всем банкам суммарно. Пример: если по вкладам начислили 250 000 рублей, налог 13% платится только с превышения — с 40 000 рублей это 5 200 рублей. Декларацию подавать не нужно, всё посчитает ФНС.
Оплата штрафов и пошлин станет «мгновенной»
С 1 ноября банки и другие организации, принимающие государственные платежи, обязаны передавать сведения об оплате в государственную систему (ГИС ГМП) в течение часа после принятия платежа к исполнению. Это касается налогов, штрафов и госпошлин. На практике это значит меньше ситуаций, когда вы оплатили штраф, а система ещё несколько дней считает вас должником.
Приставы получат доступ к кредитным историям
С 26 ноября судебные приставы смогут запрашивать кредитные истории должников — но только если в отношении человека уже открыто исполнительное производство. Бюро кредитных историй обязаны ответить в течение пяти рабочих дней. Само по себе это не даёт приставам права списывать деньги со счёта: сначала идёт информация, потом — стандартные процедуры взыскания.
Покупки: маркировка добралась до масел, «молочки» и удобрений
С 1 ноября в системе «Честный знак» вводятся новые правила для трёх категорий товаров:
растительные масла — поштучный учёт: код теперь нужен на каждой упаковке, а не только на партии;
молочная продукция со сроком годности свыше 40 суток — партионный учёт с указанием номера партии в документах (для «скоропорта» те же правила введут с 1 марта 2027 года);
удобрения в потребительской упаковке — обязательная маркировка для производителей и импортёров.
Напрямую это покупателя не касается, но логика у маркировки такая: чем больше отчётности у производителей и ритейлеров, тем вероятнее постепенное удорожание продукции за счёт дополнительных расходов бизнеса. Впрочем, это эффект плавный, а не одномоментный.