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Елена Чурсинова
Общество
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Что изменится в кошельках россиян с 1 ноября: пенсии, налоги и новые правила оплаты

Ноябрь 2026 года принесет сразу несколько перемен, которые так или иначе отразятся на личных финансах: кого-то ждет прибавка к пенсии, всем владельцам квартир, машин и вкладов — сроки уплаты налогов, а банковские платежи в адрес государства станут заметно быстрее.

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Пенсии: кому прибавят

Главное ноябрьское событие для пенсионеров — удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Оно коснётся тех, кому в октябре исполнилось 80 лет или кому присвоили I группу инвалидности: выплата вырастет до 19 169,38 рубля, плюс полагается надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Итого прибавка около 11 тысяч рублей в месяц. Перерасчёт проходит автоматически, заявление не нужно. 

Есть и другие группы, которых ждут деньги:

  • тем, кто в октябре уволился с работы, пересчитают пенсию с учётом всех пропущенных за годы занятости индексаций; 

  • пенсионерам с иждивенцами положена доплата — 3 194,90 рубля за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за троих (её назначают по заявлению); 

  • бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности 1 ноября пересчитают ежемесячные доплаты — суммы могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. 

Из-за Дня народного единства часть пенсионеров получит пенсию раньше срока: тем, кому деньги обычно приходят 4 ноября, их перечислят 3-го. С 5 ноября доставка вернётся к обычному графику. 

Налоги: месяц до дедлайна

Ноябрь — последний полный месяц, чтобы спокойно заплатить имущественные налоги за 2025 год: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Крайний срок — 1 декабря, со 2-го начнут капать пени. 

Считать ничего самому не нужно: ФНС выставляет начисления в уведомлении, которое теперь приходит всем пользователям «Госуслуг» с подтверждённой учётной записью. Если уведомление не пришло до 1 ноября, стоит проверить личный кабинет налогоплательщика — а если и там пусто, обратиться в налоговую или МФЦ. Иногда уведомления просто не направляют: например, если сумма меньше 300 рублей или налог полностью покрыт льготой. 

Тот же дедлайн действует и для НДФЛ с процентов по вкладам и счетам за 2025 год. Необлагаемый минимум — 210 000 рублей процентов за год по всем банкам суммарно. Пример: если по вкладам начислили 250 000 рублей, налог 13% платится только с превышения — с 40 000 рублей это 5 200 рублей. Декларацию подавать не нужно, всё посчитает ФНС. 

Оплата штрафов и пошлин станет «мгновенной»

С 1 ноября банки и другие организации, принимающие государственные платежи, обязаны передавать сведения об оплате в государственную систему (ГИС ГМП) в течение часа после принятия платежа к исполнению. Это касается налогов, штрафов и госпошлин. На практике это значит меньше ситуаций, когда вы оплатили штраф, а система ещё несколько дней считает вас должником. 

Приставы получат доступ к кредитным историям

С 26 ноября судебные приставы смогут запрашивать кредитные истории должников — но только если в отношении человека уже открыто исполнительное производство. Бюро кредитных историй обязаны ответить в течение пяти рабочих дней. Само по себе это не даёт приставам права списывать деньги со счёта: сначала идёт информация, потом — стандартные процедуры взыскания. 

Покупки: маркировка добралась до масел, «молочки» и удобрений

С 1 ноября в системе «Честный знак» вводятся новые правила для трёх категорий товаров:

  • растительные масла — поштучный учёт: код теперь нужен на каждой упаковке, а не только на партии;

  • молочная продукция со сроком годности свыше 40 суток — партионный учёт с указанием номера партии в документах (для «скоропорта» те же правила введут с 1 марта 2027 года);

  • удобрения в потребительской упаковке — обязательная маркировка для производителей и импортёров. 

Напрямую это покупателя не касается, но логика у маркировки такая: чем больше отчётности у производителей и ритейлеров, тем вероятнее постепенное удорожание продукции за счёт дополнительных расходов бизнеса. Впрочем, это эффект плавный, а не одномоментный.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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