Что изменится в кошельках россиян с 1 ноября: пенсии, налоги и новые правила оплаты

Налоги: месяц до дедлайна

Ноябрь — последний полный месяц, чтобы спокойно заплатить имущественные налоги за 2025 год: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Крайний срок — 1 декабря, со 2-го начнут капать пени.

Считать ничего самому не нужно: ФНС выставляет начисления в уведомлении, которое теперь приходит всем пользователям «Госуслуг» с подтверждённой учётной записью. Если уведомление не пришло до 1 ноября, стоит проверить личный кабинет налогоплательщика — а если и там пусто, обратиться в налоговую или МФЦ. Иногда уведомления просто не направляют: например, если сумма меньше 300 рублей или налог полностью покрыт льготой.

Тот же дедлайн действует и для НДФЛ с процентов по вкладам и счетам за 2025 год. Необлагаемый минимум — 210 000 рублей процентов за год по всем банкам суммарно. Пример: если по вкладам начислили 250 000 рублей, налог 13% платится только с превышения — с 40 000 рублей это 5 200 рублей. Декларацию подавать не нужно, всё посчитает ФНС.