Сказка про Водяного и «мокрые» доходы

Инкассация — это когда утром в кассе были миллионы, вечером — только скрепка от пачек.

В одном большом-пребольшом озере жил Водяной — он был солидным толстым дядькой: носил бороду из водорослей и по утрам расчесывал ее гребнем из ракушек, а затем важно плавал по своим владениям на коряге, будто на катере.

Дела у него шли хорошо: он разумел, как и что продать или сдать. Ил он сдавал в аренду для утепления бань, камыш у него брали для плетения корзинок. Жители, которые жили рядом с озером, радовались: он недорого брал, и продукция всегда была. Уходя с берега, они поговаривали: «Экологично! Бюджетно! И пахнет природой!»

Так что у Водяного всегда имелась звонкая монета и хрустящие купюры — поначалу. Потом хруст куда-то девался. Водяной свято верил, что самое надежное хранилище для «золотого запаса» — это дно озера. «В тине не сыщет ни лиходей, ни ревизор, — шептал он себе, — а вода все сбережет!» И прятал деньги в подвал, который вырыл прямо в мягком иле, любовно прикрывая его ряской, словно это не наличка, а клад для потомков. Каждый божий день вечером он спускался на дно, шевелил пальцами ног и радостно бормотал: — Приход есть, расход есть, остаток… ну, где-то тут, под кувшинкой! Так и жил Водяной, и не тужил себе, пока однажды на берегу озера не появился маленький бухгалтер. Он расстелил покрывало на желтом песке, поставил зонтик так, чтобы солнце его не сильно поджаривало, и улегся загорать. День был жаркий, и, кроме него, на берегу появились люди, которые тоже желали отдохнуть. Водяной наблюдал за этой картиной с середины озера и хмурился: он страсть как не любил такие дни, когда ему не давали отдыхать и баламутили его воду. Солнце припекало все сильнее, и вскоре маленький бухгалтер остался один на берегу: другие ушли — у них не было зонтиков. А маленький бухгалтер проснулся, попил водички, припасенной из дому, и перед тем, как уйти домой, решил искупаться. Вода была теплой и прозрачной, и он с удовольствием плавал и нырял, представляя себя рыбой.

Выходя на берег, он случайно задел шнур из камыша, упал и начал барахтаться — и открыл подвал Водяного. Из него на поверхность всплыли монетки и купюры, перевязанные осокой. Маленький бухгалтер стал заинтересованно рассматривать все, что появлялось, и тут услышал страшный крик.

— Ай-ай-ай! — маленький бухгалтер вздрогнул и быстро выскочил на берег.

Через минуту на том месте где он плавал появилось огромное босоногое чудовище, все в тине и водорослях, и завопило на все озеро:

— Мои запасы, мои монетки!

С большой скоростью чудовище собрало все, что плавало, и погрузилось в воду.

Маленькому бухгалтеру стало любопытно. Он оделся и опять подошел к воде.

— Уважаемый! — позвал маленький бухгалтер.

— А?! — показалась голова из воды.

— Ты еще здесь?

— Ага, я еще здесь, — закивал маленький бухгалтер. — А что это вы здесь собирали? И на что я наткнулся?

— Ты, ирод, мой «золотой запас» разворошил! — рассерженно ответил Водяной.

— Хм, золотой запас — это как золотой запас страны?

— Не знаю я никакой страны. Это мой золотой запас. Все, что я собрал на черный штормовой день. Мой резерв, если щука не приплывает.

— Да вы что, уважаемый! Это же не резерв, это мокрая катастрофа! — воскликнул маленький бухгалтер. — Как это катастрофа? — нахмурил свои зелёные брови Водяной. — Всё на месте, ни одна монетка не уплыла! Я за ней слежу, как сторож. У меня даже учёт заведён: у меня лягушка сидит, на каждую монетку — по кваканью. Квакнула пять раз — значит пять монет лежит. Маленький бухгалтер от переизбытка чувств только руками развёл. А Водяной по-хозяйски похлопал ладонью по тине, словно по сейфу: — Монетки-то не убегут. — А вот бухгалтерия как раз и убежит, — вздохнул бухгалтер. — Наличка в тине… Слушай, ну нельзя же так! Есть процедура. На выручку оформляется приходный ордер, а деньги сдаются в банк. Это называется инкассация. А у меня вместо ордера — лягушка! — Лягушка честнее ордера, — гордо сказал Водяной. — Квакает и не требует подписи. Попробуйте ордер заставить квакнуть. — О боже мой, — бухгалтер снял очки и протёр их илом. — У меня тут тонна наличных лежит неучтённой. По бумагам её не существует. А она существует! Она не считается ни безналичным расчётом, ни наличным — она вообще не считается, она просто ЛЕЖИТ. И самое страшное: инкассация — это когда деньги везут в банк. В БАНК, понимаешь? Бронированная машина, охрана, пересчёт под камерами! А ты мне предлагаешь сложить всё в ведро и вручить щуке! — Зато без пробок, — парировал Водяной. — Щука — транспорт проверенный. Проглотит ведро и доставит прямо в банк. Адрес найдёт — она тут все омуты как свои пять плавников знает. — Найдёт адрес! — воскликнул бухгалтер. — Она по дороге проголодается, и ваша выручка станет щучьим оборотом. Вот вам и инкассация по-озерному: деньги приехали в банк, только в щучьем желудке!

— Зато не по пробкам, — гордо сказал водяной. потом подумал, фыркнул и ответил:

— А зачем мне этот твой банк? У меня тут своя система: приход — в ил, расход — из ряски. Все прозрачно!

Тут из воды высунулась любопытная щука и вмешалась:

— А я слышала, что если деньги долго лежат в воде, они обрастают водорослями и становятся сувенирными. Может, это новый вид валюты?

Водяной оживился:

— Вот она, матушка! Куда ж без нее, везде свой щучий нос просунет.

Щука, давно знавшая Водяного, даже хвостом не повела и продолжила:

— Это не потеря, это апгрейд!

Маленькому бухгалтеру стало плохо от того, что услышал сейчас и он сел на песок: — Это не апгрейд, это обесценивание. Давайте я вам сейчас все растолкую: мы сейчас оформляем договор аренды, потом вы начинаете пробивать чеки и сдавать выручку в инкассацию, чтобы она не пускала корни на дне. Водяной был против и долго ворчал не соглашаясь на такой подход к своему делу, но любопытство внутри него становилось все больше и больше и наконец взяло верх. Он поддался на уговоры маленького бухгалтера, и они составили акты, оформили кассовую книгу, а выручку аккуратно переложили из подвала в непромокаемый мешочек. — Фух, вроде управились, — пробурчал Водяной. — Пусть будет по-твоему, уговорил. Но если банк скажет, что деньги слишком свежие и пахнут тиной, я вернусь к старой системе! Маленький бухгалтер только улыбнулся: — Тут главное не то, что скажет банк, а то, что теперь ваши «мокрые» доходы официально сухие и учтенные! Но вот ведь незадача: чтобы сдать деньги в банк, надо было выбраться на берег, а как это сделать? Водяной ведь дядька водоплавающий. Как же быть?

Но маленький бухгалтер был смышленый. Он попросил Водяного готовиться к поездке, а сам скрылся за деревьями.

— А чего мне готовиться? — обиженно закричал ему вслед Водяной. — Я уже готов.

И он, положив мешочек с монетами на лист кувшинки, стал плавать около берега, обсуждая последние новости с щукой.

Тем временем маленький бухгалтер, добежал запыхавшись до избушки Ядвиги Метлошивны. Она как раз отчитывала лесовичков:

— Опять хвою по всему лесу раскидали! У меня тут не хвойный склад, а приличная избушка! Если еще раз увижу шишки на пороге — всех веники вязать заставлю!

Маленький бухгалтер перевел дух и, стараясь говорить как можно вежливее, поздоровался:

— Ядвига Метлошивна, здравствуйте! Простите, что прерываю воспитательный процесс… но у нас тут срочное дело. Надо Водяного в банк отвезти.

Ядвига подбоченясь, прищурилась: — Водяного? В банк? Ты, милок, часом не перегрелся на солнце? Водяной — он же водоплавающий. Ему на суше как рыбе в сапогах. — Вот именно! — воодушевился маленький бухгалтер. — Он сам на берег не доберется, а деньги надо сдать, иначе вся бухгалтерия утонет в тине. Можно у вас… ну, совсем ненадолго… ступу одолжить? — Ступу? — Ядвига хмыкнула. — А ты знаешь, сколько у ступы расход топлива из волшебной пыльцы? Это тебе не калькулятор — щелк, и готово! — Я все возмещу! — затараторил маленький бухгалтер. — И даже помогу лесовичкам хвою собрать! И шишки! И вообще все, что раскидано! Только дайте ступу на полчаса! Тут из-за угла выглянул самый шустрый лесовичок и хихикнул: — А Водяной в ступе не прольется? Вдруг он по дороге начнет капать и дырку в днище намочит? Маленький бухгалтер на секунду задумался, потом решительно тряхнул головой: — Не прольется! Я его в непромокаемый мешок посажу, а сверху еще плащом укрою. Главное — долететь до банка, а там он уже сам выйдет… ну, или вытечет аккуратно. Ядвига закатила глаза, но в уголках губ у нее мелькнула улыбка: — Ох, и чудные дела творятся… Ладно, бери. Но если ступа вернется с запахом тины и ряски — будешь мне три месяца хвою собирать. И не просто собирать, а по сортам раскладывать: еловая, сосновая, пихтовая…

— Договорились! — просиял маленький бухгалтер, схватил ступу и помчался обратно к озеру, едва не спотыкаясь о корни.

А Водяной тем временем все плавал у берега, и болтал с щукой ворча:

— Чего там этот бухгалтер придумал? Я и так готов! Мешочек при мне, монеты не убежали… Ну, одна, может, и укатилась, но это погрешность!

Щука подмигнула и шёпотом сказала:

— Слышь, хозяин, я тут подумала… А вдруг он тебя разводит? Какие-то сухопутные катера, подводные лодки с колёсами… Такого в природе не бывает, я все озера и реки знаю.

— А, то, как же не бывает, я то знаю лучше тебя все озера и реки! — отрезал Водяной. — И вообще, я не последний человек в этом озере.

— Ты и не человек вовсе.

— Тем более не последний, — не смутился Водяной. — Я, между прочим, двужильный. Рак мой, щука моя, всё хозяйство при мне, активы в иле, отчётность в ряске, ревизию лещ проводит, головой по дну стучит.

— Это он корм ищет, хозяин.

— Для него это ревизия, а для меня аудит, — с достоинством ответил Водяной. — У каждого свой уровень абстракции.

Тут из кустов вылетела ступа, чуть не сбив камень у самой кромки воды, и приземлилась рядом. Маленький бухгалтер выскочил из лесу, размахивая руками:

— Скорее, скорее! Ядвига дала ступу, но ненадолго! Надо лететь, пока она не передумала!

Водяной вытаращил глаза: — Лететь?! Да я же не летающий, я плавающий! Меня в воздухе укачает и расплескает! — Не расплескает! — маленький бухгалтер достал из ступы и уже натягивал на Водяного непромокаемый плащ стараясь запихать его в ступу. — Ты главное не волнуйся и не делай резких движений. И главное — не начинай по дороге объяснять пилоту, как правильно хранить выручку в тине! — Да я бы и объяснил! — бурчал Водяной, устраиваясь в ступе, как в огромной мокрой чашке. — Но тут даже дна нормального нет! Как я тут баланс держать буду? — Баланс будем держать в банке! — сказал задыхаясь маленький бухгалтер, забираясь следом. Ступа взвизгнула, взмахнула краем, как крылом, и рванула вверх, оставляя за собой легкий шлейф брызг и запах свежей ряски. Щука, глядя им вслед, покачала головой и пробормотала: — Ну вот, теперь еще и небесная бухгалтерия появилась… Интересно, там тоже требуют чеки? Водяной впервые в жизни понял: мир — это сплошные неудобства. — Да тут опасно жить! — закричал он, перекрикивая свист ветра и цепляясь за рукав бухгалтера.

На полпути к банку их нагнал сильный порыв ветра и сорвал с Водяного корону. Она взлетела вверх и затерялась где-то в листве деревьев. Когда они приземлились, очередной порыв ветра сбросил корону прямо к ногам строгого охранника у входа в банк. Охранник поднял ее, покрутил в руках и спросил:

— Это что, новый вид головного убора? По ГОСТу не проходит.

Маленький бухгалтер быстро вмешался:

— Это корона нашего клиента. Он… э-э-э… из водной среды. Очень ответственный плательщик!

Водяной, сидящий в ступе, гордо выпятил грудь:

— Я теперь по всем правилам: с договором, с кассовой книгой и с мешком денег, который не пускает корни!

Двери банка открылись и ступа важно влетела во внутрь и приземлилась возле окошка кассира. Водяной посмотрел в окошко булькнул пошарил рукой в ступе достал мешочек со звякающими монетами и положил его перед кассиром. Миловидная женщина кассир долго с подозрением смотрела, то на мешок, то на Водяного, потом снова на мешок и через некоторое время осторожно спросила указывая на мешок пальцем:

— А это… точно деньги? Они немного… шевелятся.

Оказалось, что вместе с купюрами и монетами в мешок заплыли маленькие рачки, которые решили, что это новый дом. Маленький бухгалтер вздохнул и сказал:

— Это не шевелящиеся активы, это недоразумение.

Рачков аккуратно вытряхнули, деньги пересчитали и даже выдали квитанцию.

Когда они вышли из банка, Водяной торжественно объявил:

— Теперь я настоящий бизнесмен! У меня есть договор, квитанция и сухая выручка!

Бухгалтер улыбнулся.

— И никаких корней на дне.

Водяной хитро подмигнул:

— Ну, один маленький тайничок я все-таки оставил. На всякий пожарный… или на всякое наводнение!

С тех пор Водяной стал самым дисциплинированным арендодателем в округе: сдавал ил и камыш по договору, пробивал чеки и сдавал выручку вовремя. А в пруду осталась только одна тайна — где он прятал запасной мешочек с монетами… Но об этом бухгалтер решил не спрашивать.

Ступа вернулась вовремя к своей хозяйке, а маленький бухгалтер просто продолжал помогать Ядвиге сдавать отчетность. А хвою собирали и сортировали лесовички.

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