Досудебное обжалование налоговых споров перепишут с нуля: три стадии, коллегии и публичные решения — новые правила могут заработать с 2029 года

Вместо привычной закрытой письменной проверки жалоб налоговики предлагают «квазисудебную» процедуру: с подготовкой дела, очными заседаниями, коллегиальным рассмотрением сложных споров и публикацией всех решений.
Если закон примут, новые нормы начнут действовать с 1 января 2029 года — но пока это именно проект, а не действующие правила.
Два уровня обжалования сохранятся, но второй станет добровольным
Двухступенчатая система никуда не уходит. Первый уровень остаётся обязательным: несогласный с решением инспекции налогоплательщик, как и сейчас, сначала направляет жалобу в вышестоящий налоговый орган — без этого в суд не попасть. А вот обращение в центральный аппарат ФНС России предлагают сделать факультативным: после первой жалобы компания или предприниматель сможет выбрать — идти ли в федеральное ведомство для дополнительного разбора или сразу в суд.
Логика разработчиков проста: раз второй уровень добровольный, ему можно дать повышенные процессуальные возможности — и тогда часть споров вообще не дойдёт до суда.
Есть и отдельная новация для «обычных» актов. Жалобы на ненормативные акты, действия и бездействие — например, требования о документах или операции по ЕНС — предложено подавать сначала в тот орган, который их вынес, и только потом в вышестоящий.
Жалобу будут рассматривать в три стадии — почти как в суде
Главная идея проекта — приблизить административный порядок к судебному разбирательству:
Подготовка. Налоговый орган определит предмет и границы спора, отделит спорные обстоятельства от бесспорных, рассмотрит ходатайства и зафиксирует итоги в протоколе. По ходатайству заявителя на этой стадии можно привлечь медиатора.
Разбирательство по существу. Для особо сложных споров соберут коллегию не менее чем из трёх должностных лиц. Заявитель получит право участвовать лично — очно или по видео-конференц-связи: изложить позицию, ответить на вопросы, парировать доводы инспекции в реальном времени. Сейчас личное присутствие допускается лишь в исключительных случаях. Появятся допрос свидетелей и экспертиза — но если их просит налогоплательщик, расходы несёт он сам.
Решение. Очные заседания будут фиксировать на аудио- и видеозапись.
Ещё один процессуальный инструмент — выделение части жалобы в отдельное производство. Если жалоба содержит несколько независимых эпизодов, по каждому примут собственное решение, не дожидаясь разрешения остальных.
Сроки: бизнесу меньше, налоговикам больше
Ключевое практическое изменение касается сроков — и здесь расклад в пользу налоговых органов:
Параметр
Сейчас
Предлагается
Срок подачи жалобы
1 год
3 месяца
Рассмотрение жалобы на решение по проверке
1 месяц
2 месяца (+1 при сложности)
Остальные жалобы
15 дней
1 месяц
Пауза для сбора документов по просьбе заявителя
до 6 месяцев
до 3 месяцев
Сокращение срока подачи жалобы с года до трёх месяцев — самая спорная часть проекта. Эксперты назвали это сделкой: больше открытости ФНС в обмен на жёсткие сроки. По их оценке, для споров, требующих большого объёма документов — например, в рамках банкротств или корпоративных конфликтов, — трёх месяцев может не хватить.
Новые документы учтут не всегда
Если налогоплательщик приносит на обжалование бумаги, которых не было при проверке, налоговики оценят причины задержки. При уважительной причине документы направят в инспекцию, вынесшую решение, — на дополнительные мероприятия налогового контроля отведут до двух месяцев, после чего инспекция подготовит мотивированное заключение. При неуважительной — новые доказательства при рассмотрении жалобы учтены не будут.
Проект одновременно расширяет основания для истребования документов, экспертизы и осмотра уже на стадии обжалования — под это переписывают статьи 91, 92, 93.1, 95 и 96 НК.
Решения по жалобам станут публичными
Все решения по жалобам предложено публиковать на сайте ФНС в полном объёме — через 15 календарных дней, но не позднее месяца со дня принятия. Если налогоплательщик против, разместят только правовую позицию без сведений, по которым можно идентифицировать компанию; возразить можно и после публикации — тогда решение заменят обезличенным текстом.
Именно на это эксперты возлагают большие надежды: сегодня публикуются лишь избранные решения, а полная открытость позволит увидеть, где одно управление снимает доначисление, а соседнее по тем же фактам оставляет его в силе.
Зачем это нужно и как к этому относятся
В пояснительной записке цель сформулирована так: повысить качество административного пересмотра, снизить нагрузку на суды и защитить права налогоплательщиков на ранних стадиях конфликта. Дополнительный бонус для ФНС — формирование единообразной практики внутри службы: похожие споры должны не только решаться одинаково, но и не возникать вовсе.
Юридическое сообщество оценивает проект неоднозначно. Сторонники считают, что досудебная стадия наконец станет реальным фильтром, а не формальностью, и повысит шансы на пересмотр необоснованных решений. Скептики указывают на нагрузку: заседания, протоколы и коллегии потребуют существенных ресурсов аппарата ФНС — при том, что новые подразделения создавать не планируется, всё должно работать в пределах штатной численности.
Что делать бизнесу сейчас
Ничего менять в регламентах пока рано — это проект, не вступивший в силу закон. До принятия действуют текущие нормы НК РФ. Практическая рекомендация — не откладывать подачу обязательной жалобы в расчёте на будущий добровольный уровень: проект сам по себе порядок обжалования не меняет. Стоит лишь следить за статусом законопроекта и хранить всю переписку с инспекцией с подтверждением дат получения документов.
Показательно, что тренд на досудебное разрешение споров уже виден: за первое полугодие 2026 года, по региональной статистике, суды рассмотрели споров, прошедших досудебное урегулирование, на 38% меньше, чем годом ранее.