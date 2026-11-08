Досудебное обжалование налоговых споров перепишут с нуля: три стадии, коллегии и публичные решения — новые правила могут заработать с 2029 года

Два уровня обжалования сохранятся, но второй станет добровольным

Двухступенчатая система никуда не уходит. Первый уровень остаётся обязательным: несогласный с решением инспекции налогоплательщик, как и сейчас, сначала направляет жалобу в вышестоящий налоговый орган — без этого в суд не попасть. А вот обращение в центральный аппарат ФНС России предлагают сделать факультативным: после первой жалобы компания или предприниматель сможет выбрать — идти ли в федеральное ведомство для дополнительного разбора или сразу в суд.

Логика разработчиков проста: раз второй уровень добровольный, ему можно дать повышенные процессуальные возможности — и тогда часть споров вообще не дойдёт до суда.

Есть и отдельная новация для «обычных» актов. Жалобы на ненормативные акты, действия и бездействие — например, требования о документах или операции по ЕНС — предложено подавать сначала в тот орган, который их вынес, и только потом в вышестоящий.