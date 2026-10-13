Что делать с чеками, не пробитыми из-за сбоя Яндекс

ФНС разъяснила, как поступать с кассовыми чеками по расчётам через сервисы «Яндекса», которые не прошли из-за временного сбоя в его инфраструктуре.
Кого касается
Разъяснение относится к тем, кто рассчитывался через сервисы «Яндекса» во время сбоя:
организации и ИП, применяющие ККТ и принимающие оплату через сервисы «Яндекса»;
самозанятые, работающие через платформы «Яндекса» — такси, доставку, маркетплейс и подобные.
На расчёты через другие кассы, приложения и площадки, не связанные с «Яндексом», эти правила не распространяются.
Что произошло с чеками
Из-за ограничений в работе инфраструктуры «Яндекса» часть пользователей не получила кассовые чеки по проведённым расчётам. ФНС сообщила, что после восстановления работы сервисов по таким расчётам чеки коррекции будут сформированы автоматически — в соответствии с 54-ФЗ. Организациям и ИП самим пробивать чеки за этот период не нужно.
Самозанятым, работающим через платформы «Яндекса», до 1 ноября 2026 года не рекомендовано самостоятельно формировать чеки в приложении «Мой налог» — это может привести к задвоению дохода, если «Яндекс» позже передаст чек автоматически.
Что делать, если чек так и не появился
Если к 1 ноября 2026 года «Яндекс» не передал чеки автоматически, самозанятые могут отразить доход в «Мой налог» самостоятельно — не позднее 9 ноября 2026 года.
Организациям и ИП в такой ситуации важно не пытаться вручную задублировать чеки, пока сервисы не восстановлены, а дождаться автоматического формирования чеков коррекции.
Если налоговая спросит про отсутствие чека
ФНС отдельно отметила: сбой в работе инфраструктуры «Яндекса» может быть признан форс-мажором. Это исключает административную ответственность за неприменение ККТ в период, когда расчёты не сопровождались чеком по независящим от продавца причинам.
Если при проверке или споре возникнет вопрос о расчёте без чека за время сбоя, можно сослаться на эти обстоятельства.
Полный текст изменений на сайте налоговой.
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