Что делать с чеками, не пробитыми из-за сбоя Яндекс

Кого касается

Разъяснение относится к тем, кто рассчитывался через сервисы «Яндекса» во время сбоя:

организации и ИП, применяющие ККТ и принимающие оплату через сервисы «Яндекса»;

самозанятые, работающие через платформы «Яндекса» — такси, доставку, маркетплейс и подобные.

На расчёты через другие кассы, приложения и площадки, не связанные с «Яндексом», эти правила не распространяются.