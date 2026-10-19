Сайт как нематериальный актив (НМА): как правильно поставить разработку на баланс по ФСБУ 14/2022 и не привлечь налоговую

1. Переход на ФСБУ 14/2022: почему старые схемы списания сайтов больше не работают

С 1 января 2024 года окончательно утратило силу ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». На смену ему пришел обязательный федеральный стандарт ФСБУ 14/2022, который пересмотрел подход к учету цифровых активов бизнеса.

Раньше бухгалтерия часто использовала простые обходные пути: затраты на сайт списывали единовременно через консультационные или рекламные расходы (ст. 264 НК РФ), либо учитывали на счете 97 как расходы будущих периодов (РБП). Налоговые органы часто закрывали на это глаза, если суммы не превышали нескольких сотен тысяч рублей

Сегодня практика изменилась. ФНС целенаправленно проверяет IT-затраты на предмет скрытых НМА. Если компания вложила в разработку корпоративного сайта или сервиса от 300 000 до 2 000 000 рублей и списала их единовременно в текущем квартале, инспекторы при проверке квалифицируют это как занижение налогооблагаемой базы:

Снимают всю сумму расходов из расчета налога на прибыль;

Доначисляют налог на прибыль по ставке 20% (а с 2025 года — 25%) плюс пени;

Накладывают штраф по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы.

Чтобы защитить компанию от доначислений, бизнес обязан правильно классифицировать разработку, документально подтверждать исключительные права и ставить нематериальный актив на баланс по регламенту ФСБУ 14/2022.