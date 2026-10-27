Вайбкодинг из рилсов против реального бизнеса: почему софт за 20 минут в реальности стоит от 1,5 млн рублей

Иллюзия за 20 долларов: как рилсы сломали восприятие разработки

Типичный диалог на предпроектных переговорах сегодня выглядит так: собственник или коммерческий директор показывает видео из соцсетей. В ролике автор за 20 минут с помощью современных ИИ-инструментов собирает на глазах зрителей работающий прототип: аналог Notion, трекер складских остатков или симпатичную мини-CRM.

Дальше звучит логичный вопрос руководства: «Почему профессиональная разработка аналогичного модуля требует месяцев работы и солидных бюджетов, если нейросеть генерирует работающий интерфейс за один вечер?».

Искушение понятно каждому финансовому директору: посадить толкового сотрудника с платной подпиской на нейросеть за 20 долларов и закрыть потребность компании без привлечения дорогостоящих профильных инженеров. Но между демонстрационным прототипом в видеоролике и боевой эксплуатацией софта в операционных процессах предприятия лежит принципиальная инженерная разница, измеряемая прямыми финансовыми убытками.