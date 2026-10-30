Презумпция падения цод: почему при сбоях облаков бизнес теряет миллионы, а провайдер возвращает копейки

Иллюзия железобетонного облака: почему падают даже гиганты

В последние два года российский бизнес пережил череду масштабных аварий в крупнейших дата-центрах и облачных платформах. Падали флагманские сервисы Яндекса, сбоили серверы Сбера, отключались популярные провайдеры виртуальной инфраструктуры, хостинги и системы электронного документооборота.

В глазах собственника и генерального директора аренда мощностей у именитого провайдера выглядит абсолютной гарантией: «Мы платим федеральному гиганту полмиллиона в месяц, у них всё зарезервировано, у нас не может ничего упасть».

Однако в профессиональной системной инженерии действует аксиома, называемая презумпцией падения: любая инфраструктура гарантированно упадет. Вопрос не в том, произойдет ли авария, а в том, когда именно она случится и сколько миллионов рублей компания потеряет за каждый час вынужденного простоя.