Переводы на личную карту ИП без чеков: как закрыть риск по ст. 14.5 КоАП чеками коррекции и когда уже поздно

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Ситуация, которую я вижу у клиентов на упрощёнке всё чаще. Касса на точке есть, но часть покупателей платит переводом по номеру телефона на личную карту предпринимателя. Чеки на такие поступления не пробиваются, потому что «это же не наличные».

В августе разбирал такой случай у ИП с мастерской по ремонту техники. За восемь месяцев мимо кассы прошло около полутора миллионов рублей.