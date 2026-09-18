Переводы на личную карту ИП без чеков: как закрыть риск по ст. 14.5 КоАП чеками коррекции и когда уже поздно

Ситуация, которую я вижу у клиентов на упрощёнке всё чаще. Касса на точке есть, но часть покупателей платит переводом по номеру телефона на личную карту предпринимателя. Чеки на такие поступления не пробиваются, потому что «это же не наличные».
В августе разбирал такой случай у ИП с мастерской по ремонту техники. За восемь месяцев мимо кассы прошло около полутора миллионов рублей.
Почему это нарушение
54-ФЗ требует применять ККТ при расчётах с покупателем независимо от способа оплаты. Перевод физлица за услугу на карту ИП является расчётом. Банк передаёт сведения по запросу налогового органа, и сопоставить поступления с данными кассы инспекции несложно.
Ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП исчисляется в долях от суммы расчётов без ККТ, с минимальным порогом. Одновременно правительство продвигает поправки, существенно повышающие минимальные штрафы. Поэтому размер санкции на дату проверки сверяйте с действующей редакцией, но при таких оборотах вопрос точно не символический.
Механизм освобождения
Примечание к ст. 14.5 КоАП освобождает от административной ответственности, если лицо добровольно заявило в налоговый орган о нарушении и исправило его до того, как налоговый орган узнал о нём из других источников. Исправление оформляется кассовыми чеками коррекции.
Правовую часть я собрал за четверть часа: вопрос задал в Моментальном Юристе, он указал на примечание к статье и подобрал решения судов, где освобождение применили и где отказали. Каждое дело я открыл в картотеке и прочитал сам, выводы совпали.
Порядок действий
1. Выгрузить выписку по карте за период и отделить поступления за услуги от личных переводов.
2. Сформировать чеки коррекции с признаком самостоятельного исправления. В реквизите даты корректируемого расчёта указывается дата самого расчёта, а не дата пробития чека. Удобнее пробивать отдельно по каждому дню: так проще сверить с выпиской.
3. Направить в инспекцию сообщение о самостоятельном исправлении нарушения с перечнем чеков коррекции.
4. Сверить КУДиР. Если поступления не были учтены в доходах, подать уточнённую декларацию по УСН и доплатить налог с пенями.
5. Закрыть канал: переводы на личную карту прекратить, оплату принимать по QR через ККТ.
Когда уже поздно
Ключевое условие примечания: налоговый орган на момент исправления не должен располагать сведениями о нарушении. Если уже поступил запрос, требование о пояснениях или инспекция получила информацию из банка, суды, как правило, в освобождении отказывают, даже если чеки коррекции оформлены безупречно. Поэтому решает не качество исправления, а его своевременность.
Коллеги, как у ваших клиентов решён вопрос с переводами на карту: запрещаете, пробиваете чеки сразу или исправляете задним числом?