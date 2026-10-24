Штраф за досрочный отказ от договора услуг: когда условие в договоре не работает

Разберу случай, который сэкономил заказчику 195 тысяч и не дошел до суда. Спор был не про качество услуг, а про один пункт договора.

Компания заключила годовой договор на маркетинговые услуги: 90 тысяч в месяц. Через три месяца результата не увидели и заявили об отказе. В ответ исполнитель выставил счёт на 243 тысячи со ссылкой на пункт 9.4: при досрочном отказе заказчик уплачивает штраф в размере 30 процентов стоимости услуг за оставшийся период.

Почему этот пункт не сработал

Договор квалифицируется как возмездное оказание услуг. Статья 782 ГК даёт заказчику право отказаться от договора в любое время при условии оплаты фактически понесённых исполнителем расходов. Ни оставшаяся стоимость договора, ни упущенная выгода исполнителя сюда не входят.

Пункт 3 статьи 310 ГК допускает обусловить право на односторонний отказ выплатой денежной суммы другой стороне, но только когда это право предоставлено диспозитивной нормой или самим договором и обязательство связано с предпринимательской деятельностью сторон. Когда право на отказ установлено императивной нормой, обусловить его платой нельзя.

Постановление Пленума Верховного Суда от 22 ноября 2016 года № 54 об общих положениях об обязательствах закрепило этот подход: если право на отказ установлено императивно, условие о плате за отказ ничтожно. Отдельного иска о его недействительности не требуется.

Вторая ошибка формулировки: плата названа штрафом. Неустойка и штраф применяются за нарушение обязательства, тогда как отказ от договора при наличии такого права является правомерным действием.

Как действовали

Отказ направили письменно по адресу, указанному в договоре. По пункту 1 статьи 450.1 ГК договор прекращается с момента получения уведомления контрагентом, поэтому для даты прекращения важно доказательство отправки, а не ответ исполнителя.

На выставленный счёт ответили коротко: условие пункта 9.4 ничтожно, фактические расходы будут оплачены по документам, просим подтверждение. Исполнитель представил закрывающие документы по двум рекламным сервисам и работу дизайнера за период на 48 тысяч. Эту сумму и оплатили.

Договор перед ответом я разбирал в «Моментальном Юристе»: загрузил файл и получил связку из императивности статьи 782, границ пункта 3 статьи 310 и позиции Пленума, а также подборку практики со ссылками на источники, которые проверил сам. Полезный результат: стало видно, что часть предмета договора оформлена как работы с овеществлённым результатом, и по этой части применяются другие правила.

О подряде отдельно

Если договор квалифицируется как подряд, работает статья 717 ГК: заказчик вправе отказаться до сдачи результата, но уплачивает часть цены пропорционально выполненному и возмещает убытки подрядчика в пределах разницы между ценой всего договора и уплаченной частью. Выход из подрядного договора может быть существенно дороже, и условие о компенсации там применимо.

Что проверить в своих договорах

1. Квалификацию договора, а не его название. От типа договора зависит, императивно ли право на отказ и допустима ли плата за его реализацию.

2. Наименование платежа. Штраф и неустойка за правомерный отказ оспариваются проще, чем плата за отказ по пункту 3 статьи 310 ГК.

3. Порядок направления уведомления об отказе: адрес из договора, письменная форма, подтверждение отправки.

4. Состав фактических расходов. Исполнитель обязан подтвердить их первичными документами, расчёт в письме доказательством не является.

5. Для исполнителя: защита интересов строится на структуре расчётов, а не на штрафе за отказ. Предоплата за период, аванс на подготовительные работы, разбивка на этапы с закрытием каждого этапа.

А вы проверяли условия о плате за досрочный выход в действующих договорах компании?