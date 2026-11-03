«Акт подписан, претензий нет»: почему эта формула неверна и сколько стоит ошибка в сроке давности

Граница проходит по статье 720 ГК

Пункт 3: заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приёмки. Для явных дефектов формула про подписанный акт работает.

Пункт 4: про недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, включая умышленно скрытые подрядчиком. О них заказчик обязан известить подрядчика в разумный срок после обнаружения. Подписанный акт эти требования не закрывает.

Пункт 2 добавляет важное для документооборота: заказчик, обнаруживший недостатки при приёмке, вправе ссылаться на них, если они указаны в акте либо в нём оговорена возможность потребовать устранения позже.

Практический вывод для приёмки: отсутствие оговорки в акте закрывает только явные недостатки, и именно поэтому формулировка акта важнее, чем кажется в момент подписания.

По статье 783 ГК правила о подряде применяются к возмездному оказанию услуг, если это не противоречит особенностям предмета. То есть вопрос не только про стройку и монтаж.