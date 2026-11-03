«Акт подписан, претензий нет»: почему эта формула неверна и сколько стоит ошибка в сроке давности

Формула «работы приняты, акт подписан, предъявлять нечего» звучит в переписке с подрядчиками почти всегда. Для части недостатков она верна, для другой части нет, и граница проходит внутри одной статьи ГК.
Разберу на деле, где заказчик по этой формуле уже собирался оплатить переделку за 640 тысяч, а также вторую, более дорогую ошибку: неверно посчитанный срок исковой давности.
Фактура
Монтаж вентиляции в кафе, цена договора 1,9 млн. Акт подписан 12 февраля без замечаний. Гарантийный срок в договоре шесть месяцев, прописан мелким пунктом в разделе про приложения.
В октябре по воздуховоду пошёл конденсат, на потолке в зале появилось пятно, внутри канала плесень. Смета на переделку 640 тысяч.
Граница проходит по статье 720 ГК
Пункт 3: заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приёмки. Для явных дефектов формула про подписанный акт работает.
Пункт 4: про недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки, включая умышленно скрытые подрядчиком. О них заказчик обязан известить подрядчика в разумный срок после обнаружения. Подписанный акт эти требования не закрывает.
Пункт 2 добавляет важное для документооборота: заказчик, обнаруживший недостатки при приёмке, вправе ссылаться на них, если они указаны в акте либо в нём оговорена возможность потребовать устранения позже.
Практический вывод для приёмки: отсутствие оговорки в акте закрывает только явные недостатки, и именно поэтому формулировка акта важнее, чем кажется в момент подписания.
По статье 783 ГК правила о подряде применяются к возмездному оказанию услуг, если это не противоречит особенностям предмета. То есть вопрос не только про стройку и монтаж.
Истёкшая гарантия не равна утрате требования
Статья 724 ГК о сроках обнаружения недостатков:
пункт 2, гарантийного срока нет: недостаток должен быть обнаружен в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата, если иное не установлено законом, договором или обычаями;
пункт 3, гарантийный срок есть: требования предъявляются по недостаткам, обнаруженным в течение этого срока;
пункт 4, гарантийный срок меньше двух лет и недостаток обнаружен после его окончания, но в пределах двух лет: подрядчик отвечает, если заказчик докажет, что недостаток возник до передачи результата либо по причинам, возникшим до этого момента;
пункт 5: гарантийный срок течёт с момента, когда результат работы был или должен был быть принят, если договором не предусмотрено иное.
В нашем деле шестимесячная гарантия истекла в августе, дефект обнаружен в октябре. Это пункт 4: право на требование есть, бремя доказывания причины на заказчике.
Экспертиза и её стоимость
Пункт 5 статьи 720 ГК: при возникновении спора о недостатках или их причинах экспертиза назначается по требованию любой из сторон. Расходы несёт подрядчик, кроме случаев, когда экспертиза установит отсутствие нарушений с его стороны или отсутствие причинной связи между его действиями и выявленными недостатками.
Заключение показало нарушение технологии монтажа, то есть причину, возникшую до передачи результата. После претензии с экспертизой подрядчик устранил дефект за свой счёт и возместил 78 тысяч за экспертизу. Переделка на 640 тысяч в расходы заказчика не попала.
Второй вопрос дороже первого: срок давности здесь не три года
Статья 725 ГК: срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы по договору подряда, составляет один год. Трёхлетний срок остаётся для зданий и сооружений, там статья отсылает к общему правилу статьи 196 ГК. Монтаж инженерных систем к зданиям и сооружениям не относится.
Отсчёт от приёмки 12 февраля даёт предельную дату иска 12 февраля следующего года. Дефект обнаружен в октябре, то есть на спокойную переписку оставалось около четырёх месяцев, а не два с лишним года, как получается при расчёте по общему сроку.
Ещё две нормы той же статьи, которые меняют расчёт:
пункт 2: если результат принят по частям, срок давности начинается со дня приёмки результата работы в целом;
пункт 3: если на результат установлен гарантийный срок и заявление о недостатках сделано в его пределах, срок давности начинается со дня заявления о недостатках.
Пункт 3 означает практичную вещь: письменное заявление о дефекте, поданное в пределах гарантии, сдвигает начало годичного срока на дату этого заявления. В нашем деле гарантия закончилась раньше обнаружения, поэтому отсчёт шёл от приёмки.
Чек-лист
В акте приёмки фиксировать все видимые замечания либо оговаривать право потребовать устранения позже.
Гарантийный срок и дату его начала выписывать из договора отдельно, включая приложения: от этой даты считаются и сроки обнаружения, и в ряде случаев давность.
Любой дефект фиксировать письменным извещением подрядчика с датой и фотоматериалами.
При истёкшей гарантии экспертизу готовить до претензии: без доказательства причины пункт 4 статьи 724 не работает.
Срок давности по качеству работ считать от одного года, а не от трёх, и ставить контрольную дату сразу после приёмки.
А вы ставите по договорам подряда отдельную контрольную дату на годичный срок по статье 725, или спор обычно всплывает уже ближе к её концу?
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