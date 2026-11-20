Норма, о которой забывают

Статья 712 ГК называется «Право подрядчика на удержание». Если заказчик не исполняет обязанность уплатить установленную цену либо иную причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора сумму, подрядчик вправе удерживать результат работ, а также принадлежащие заказчику оборудование, переданную для переработки вещь, остаток неиспользованного материала и другое оказавшееся у него имущество заказчика до уплаты соответствующих сумм.

То есть речь не о самовольных действиях, а о прямо названном в кодексе способе обеспечения. Общие правила удержания установлены статьями 359 и 360 ГК.