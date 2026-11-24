Подтверждение договора лишает права на отказ

Пункт 5 статьи 450.1 ГК: если при наличии оснований для отказа сторона, имеющая такое право, подтверждает действие договора, в том числе путём принятия от контрагента предложенного исполнения, последующий отказ по тем же основаниям не допускается.

В доктрине это называют частным случаем эстоппеля, запрета противоречивого поведения. Самого термина в норме нет, но последствие прямое: право прекращается.

Подтверждением действия договора могут быть расценены обычные рабочие действия: приёмка без оговорок, подписание акта, направление новой заявки или спецификации, принятие или перечисление платежа, подписание дополнительного соглашения о новом графике. В самой норме прямо названо лишь принятие предложенного исполнения, остальное оценивает суд по обстоятельствам.

Ключевая привязка в норме к основанию: отказ не допускается по тем же основаниям. Новое однородное нарушение создаёт новое основание, и право на отказ появляется снова.