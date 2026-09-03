Роскомнадзор выписал штраф за маркировку рекламы. Как заменить его на предупреждение

Многие рекламодатели и блогеры до сих пор находятся в плену опасного заблуждения: «Мы получили токен erid, разместили его на креативе с пометкой «Реклама» и сведениями о рекламодателе — на этом наши обязанности перед законом закончены». Это в корне неверное представление о системе маркировки интернет-рекламы, и цена такой ошибки может достигать 500 000 рублей.

Реальность работы с Единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР) гораздо сложнее и многоступенчатее. Да, первым и самым заметным этапом действительно является получение идентификатора у оператора рекламных данных (ОРД) и его размещение на рекламном креативе в формате erid: XXX. Однако с этого момента обязанности не прекращаются — напротив, они только начинаются. Закон требует передавать в ЕРИР еще и сведения об актах выполненных работ, а также статистику показов — информацию о количестве просмотров рекламного сообщения. И вот здесь кроется «подводный камень», о который разбились уже десятки компаний в 2024-2025 годах. И продолжают выноситься штраф и в 2026 году.

Роскомнадзор активно мониторит рекламное пространство, и его внимание не ограничивается проверкой наличия токена на баннере. Ведомство анализирует полноту и достоверность сведений, переданных в ЕРИР через ОРД.

Штраф по ч. 15 ст. 14.3 КоАП РФ может быть назначен, если:

Предоставлена заведомо недостоверная информация о договоре или акте (например, завышены или занижены суммы, указаны неверные даты, подменен контрагент);

Своевременно не предоставлена статистика показов — даже если токен на месте, но данные о просмотрах не ушли в ЕРИР в установленный срок.

Ключевая проблема, с которой сталкиваются нарушители на стадии производства по делу об административном правонарушении: Роскомнадзор практически никогда не признаёт правонарушение малозначительным (ст. 2.9 КоАП РФ) и не заменяет штраф на предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ) на этапе рассмотрения дела в самом ведомстве . Позиция надзорного органа формальна и непреклонна: любое нарушение в сфере маркировки рекламы создаёт угрозу неопределённому кругу потребителей, а значит, не может быть признано малозначительным. Предупреждение как мера ответственности также не применяется ведомством, поскольку считает, что правонарушения выявляются не в ходе осуществления государственного контроля (надзора).

Что это означает для бизнеса?

Получив постановление о штрафе от Роскомнадзора, не стоит рассчитывать на «снисхождение» внутри самого ведомства. Единственный реальный путь освободиться от многотысячного штрафа — обжалование постановления в суде.

Почему судебное обжалование критически важно?

Потому что суды в отличие от Роскомнадзора, рассматривают каждое дело индивидуально, оценивая конкретные обстоятельства: было ли нарушение первичным, устранено ли оно добровольно, какой ущерб фактически причинён. И — что самое важное — суды не связаны внутренними установками ведомства и могут применить ст. 4.1.1 КоАП РФ даже в тех случаях, когда Роскомнадзор категорически отказал.

О том, почему суды всё чаще не встают на сторону Роскомнадзора, какие аргументы работают при обжаловании и как выстроить стратегию защиты, чтобы заменить штраф на предупреждение, — читайте в этой статье.