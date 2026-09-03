Роскомнадзор выписал штраф за маркировку рекламы. Как заменить его на предупреждение

Многие рекламодатели и блогеры до сих пор находятся в плену опасного заблуждения: «Мы получили токен erid, разместили его на креативе с пометкой «Реклама» и сведениями о рекламодателе — на этом наши обязанности перед законом закончены». Это в корне неверное представление о системе маркировки интернет-рекламы, и цена такой ошибки может достигать 500 000 рублей.
Реальность работы с Единым реестром интернет-рекламы (ЕРИР) гораздо сложнее и многоступенчатее. Да, первым и самым заметным этапом действительно является получение идентификатора у оператора рекламных данных (ОРД) и его размещение на рекламном креативе в формате erid: XXX. Однако с этого момента обязанности не прекращаются — напротив, они только начинаются. Закон требует передавать в ЕРИР еще и сведения об актах выполненных работ, а также статистику показов — информацию о количестве просмотров рекламного сообщения. И вот здесь кроется «подводный камень», о который разбились уже десятки компаний в 2024-2025 годах. И продолжают выноситься штраф и в 2026 году.
Роскомнадзор активно мониторит рекламное пространство, и его внимание не ограничивается проверкой наличия токена на баннере. Ведомство анализирует полноту и достоверность сведений, переданных в ЕРИР через ОРД.
Штраф по ч. 15 ст. 14.3 КоАП РФ может быть назначен, если:
Предоставлена заведомо недостоверная информация о договоре или акте (например, завышены или занижены суммы, указаны неверные даты, подменен контрагент);
Своевременно не предоставлена статистика показов — даже если токен на месте, но данные о просмотрах не ушли в ЕРИР в установленный срок.
Ключевая проблема, с которой сталкиваются нарушители на стадии производства по делу об административном правонарушении: Роскомнадзор практически никогда не признаёт правонарушение малозначительным (ст. 2.9 КоАП РФ) и не заменяет штраф на предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ) на этапе рассмотрения дела в самом ведомстве . Позиция надзорного органа формальна и непреклонна: любое нарушение в сфере маркировки рекламы создаёт угрозу неопределённому кругу потребителей, а значит, не может быть признано малозначительным. Предупреждение как мера ответственности также не применяется ведомством, поскольку считает, что правонарушения выявляются не в ходе осуществления государственного контроля (надзора).
Что это означает для бизнеса?
Получив постановление о штрафе от Роскомнадзора, не стоит рассчитывать на «снисхождение» внутри самого ведомства. Единственный реальный путь освободиться от многотысячного штрафа — обжалование постановления в суде.
Почему судебное обжалование критически важно?
Потому что суды в отличие от Роскомнадзора, рассматривают каждое дело индивидуально, оценивая конкретные обстоятельства: было ли нарушение первичным, устранено ли оно добровольно, какой ущерб фактически причинён. И — что самое важное — суды не связаны внутренними установками ведомства и могут применить ст. 4.1.1 КоАП РФ даже в тех случаях, когда Роскомнадзор категорически отказал.
О том, почему суды всё чаще не встают на сторону Роскомнадзора, какие аргументы работают при обжаловании и как выстроить стратегию защиты, чтобы заменить штраф на предупреждение, — читайте в этой статье.
О возможности применения замены штрафа на предупреждение
Начнем с базы. Ст. 4.1.1 КоАП РФ предусмотрена возможность замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, но только при соблюдении условий:
1. Правонарушение совершено впервые.
2. Отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствие имущественного ущерба.
В ст. 4.1.1 КоАП РФ есть еще оговорка, что «правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного контроля (надзора)», за которую и цепляются представители Роскомнадзора, отказывая в замене штрафа на предупреждение.
Перелом: почему суды не встают на сторону Роскомнадзора
Ключевой аргумент: расширительное толкование «госконтроля» вопреки позиции ведомства.
Получив «письмо счастья», многие предприниматели пытаются апеллировать к нормам статьи 4.1.1 КоАП РФ самостоятельно и… получают отказ. Логика Роскомнадзора в таких случаях кажется непробиваемой. Ведомство ссылается на буквальное толкование закона:
«Мы не проводили проверку по нормам Закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» , мы выявили нарушение в рамках мониторинга ЕРИР. Следовательно, это не «государственный контроль», и замена штрафа на предупреждение невозможна».
Именно здесь заканчивается административный формализм и начинается судебная защита. И именно в этом моменте кроется главная причина, почему суды всё чаще не поддерживают позицию Роскомнадзора.
Как суды «ломают» формальную логику Роскомнадзора
Суды исходят из конституционного принципа равенства всех перед законом и соразмерности наказания. Для суда приоритетом является не буква нормативного акта, а смысл правового регулирования. Когда судья видит перед собой субъекта малого предпринимательства, который впервые допустил техническую ошибку в отчетности, он задается вопросом: «Справедливо ли взыскивать 500 000 рублей за непредоставление акта в ЕРИР, если это выявлено не в ходе рейда, а в результате дистанционного мониторинга?».
Ответ судебной практики на этот вопрос: нет.
Суды трактуют понятие «государственный контроль (надзор)», использованное в ст. 4.1.1 КоАП РФ, значительно шире, чем это делает Роскомнадзор. Суды не ограничивают сферу применения этой статьи исключительно рамками Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Понятие «государственный контроль (надзор)» необходимо толковать, не ограничивая его рамками действия названных законов. Иное означало бы нарушение одного из основополагающих принципов – принципа равенства всех перед законом, закрепленного в статье 1.4 КоАП РФ.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2025)
Правовая логика судебного расширения
Чем руководствуются суды, вынося такие решения?
1. Отсутствие в КоАП РФ отсылки к Закону № 248-ФЗ. В тексте статьи 4.1.1 КоАП РФ законодатель использует формулировку «государственный контроль (надзор)», но не делает прямой отсылки к конкретному федеральному закону. Это позволяет судам применять общеправовое понимание термина. Если надзорный орган в рамках своих полномочий выявил нарушение и составил протокол, суд вправе признать это «контрольным мероприятием» в широком смысле.
2. Приоритет содержания над формой. Суды анализируют суть деятельности Роскомнадзора. Ведение ЕРИР, мониторинг интернет-ресурсов и анализ отчетности ОРД — это функция государственного контроля в сфере информации и рекламы. Тот факт, что инспектор нашел ошибку, не выходя из кабинета, а не в ходе выездной проверки, не должен лишать бизнес права на «индульгенцию» в виде предупреждения.
3. Цель законодателя. Суды исходят из того, что вводя статью 4.1.1 КоАП РФ, государство хотело снизить административное давление на добросовестный бизнес. Ограничительное толкование Роскомнадзора (дескать, раз нет акта проверки по форме КНМ, то нет и предупреждения) фактически дезавуирует эту цель. Суды такой подход не поддерживают, указывая, что иное толкование ставило бы бизнес в неравное положение в зависимости от метода обнаружения ошибки, что недопустимо.
Тактическое значение для обжалования
Если Роскомнадзор отказывает в замене штрафа на предупреждение со ссылкой на то, что «нарушение выявлено вне рамок Закона № 248-ФЗ», это не повод опускать руки. Напротив, это готовое основание для подачи жалобы в суд. В судебном заседании необходимо акцентировать внимание на правовой позиции о расширительном толковании надзора. Суд с высокой долей вероятности встанет на сторону заявителя, мотивируя это тем, что:
Деятельность по контролю за маркировкой рекламы и ведению ЕРИР относится к государственному контролю за соблюдением законодательства о рекламе.
Ограничение прав субъектов только на основании отсутствия отдельного документа о назначении проверки по Закону № 248-ФЗ не соответствует общим принципам равенства, справедливости и соразмерности административного наказания.
Таким образом, именно суд становится тем органом, который восстанавливает баланс между буквой инструкции Роскомнадзора и духом закона. И именно эта коллизия между ведомственной инструкцией и судебным усмотрением является вашим главным инструментом для обнуления штрафа.
Тренд на замену штрафа предупреждением уже давно перестал быть локальной историей. Устойчивая положительная практика складывается в самых разных регионах страны: Республики Бурятия, Приморский край, Псковская область. Суды повсеместно приходят к выводу, что расширительное толкование госконтроля отвечает принципам справедливости, а формальный подход Роскомнадзора не должен лишать бизнес права на «индульгенцию».
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