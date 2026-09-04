Штрафы за использование иностранных слов. Готов ли ваш бизнес к изменениям?

На какую информацию распространяются новые правила?

Информацию, предназначенную для публичного ознакомления, которая:

– размещается в общедоступных местах;

– с использованием вывесок и иных средств размещения информации (надписи, указатели, внешние поверхности, таблички, знаки, конструкции, сооружения, технические приспособления и т.п.),

Простыми словами: вывески или таблички на входе, указатели внутри помещений, объявления об акциях и скидках, меню, ценники, информационные стенды не могут быть исключительно на английском языке.

Например, вывеску «Sale» нельзя, как и табличку «Open». Необходимо перевести на русский язык.

При этом закон не распространяется на следующие случаи:

– когда информация касается товара (состав, цена, гарантийный срок и т.д.)

– когда информация касается изготовителя/продавца (название изготовителя/продавца или режим работы)

Но не забываем, что русский язык обязателен в этих положениях уже итак в соответствии со ст. 8-10 Закона «О защите прав потребителей».

– когда информация касается средств индивидуализации (Apple, Bosch, Ozon, S7, IKEA, H&M и др. - их не трогаем, и не переводим)

– когда информация касается рекламы