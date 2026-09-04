Штрафы за использование иностранных слов. Готов ли ваш бизнес к изменениям?

Кого коснутся изменения?
Бизнес, который направлен исключительно на потребителей, т.е. лиц, приобретающих товары или услуги для личных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. Это очень важный и главный момент, который многими упускается. Если бизнес ориентирован на предпринимателей, например, по схеме В2В, то изменения вас обходят стороны и можно выдохнуть, т.к. с потребителями нет коммуникации.
На какую информацию распространяются новые правила?
Информацию, предназначенную для публичного ознакомления, которая:
– размещается в общедоступных местах;
– с использованием вывесок и иных средств размещения информации (надписи, указатели, внешние поверхности, таблички, знаки, конструкции, сооружения, технические приспособления и т.п.),
Простыми словами: вывески или таблички на входе, указатели внутри помещений, объявления об акциях и скидках, меню, ценники, информационные стенды не могут быть исключительно на английском языке.
Например, вывеску «Sale» нельзя, как и табличку «Open». Необходимо перевести на русский язык.
При этом закон не распространяется на следующие случаи:
– когда информация касается товара (состав, цена, гарантийный срок и т.д.)
– когда информация касается изготовителя/продавца (название изготовителя/продавца или режим работы)
Но не забываем, что русский язык обязателен в этих положениях уже итак в соответствии со ст. 8-10 Закона «О защите прав потребителей».
– когда информация касается средств индивидуализации (Apple, Bosch, Ozon, S7, IKEA, H&M и др. - их не трогаем, и не переводим)
– когда информация касается рекламы
Правила и для онлайн, и для оффлайн?
Роспотребнадзор издал руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей. Согласно нему сайты, страницы сайтов в сети "Интернет" являются общедоступными местами, поэтому новый закон распространяется и на весь онлайн.
Как теперь должны выглядеть иностранные слова, если их захотите использовать?
1. Обязательно рядом перевод на русский язык. При этом отмечу, что нельзя использовать транслитерацию. То есть, если у вас есть слово sale, то «сейл» - неправильно, а «распродажа» - правильно. Вывеска Beauty Studio должна быть переименована не в Бьюти Студию, а в «Студия Красоты».
2. Перевод должен быть на первом месте и сопоставим по шрифту, цвету, размеру, месту размещения, разборчивости.
А что с рекламой?
Новые изменения не затрагивают правила использования иностранных слов в рекламе. Но это не означает, что их нет.
В рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации
п. 1 ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе»
При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства, законодательства о государственном языке Российской Федерации.
ч. 11 ст. 5 ФЗ «О рекламе»
То есть с 2006 года уже установлено, что в рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык на том же рекламном носителе.
А как быть с общеупотребляемыми иностранными словами?
Есть словари иностранных слов, которые позволяют использовать слова из этого перечня в таком виде, как они есть. Например, скриншот, блогер, лайк, репост.
Но словари, конечно, не содержат весь список, постепенно пополняются. К примеру, нет таких популярных слов «лайфхак», «кешбэк». Означает ли, что нельзя его использовать? Думаю надзорный орган не будет так категоричен и явно сразу штрафовать. Но рекомендую использовать пояснение под этим словом в скобке или в виде сноски.
Что делать, если хочется сохранить использования иностранных слов в своем наименовании, логотипе?
Вариант 1. Зарегистрировать товарный знак
Вариант 2. Внести изменения в фирменное наименование.
Зарегистрировать товарный знак можно любым лицам, однако эта процедура не быстрая и не дешевая. А вот весит изменения в фирменное наименование можно достаточно быстро и даже бесплатно (если заявление подается электронно). Правда такая «привилегия» доступна только для ООО.
Что будет за нарушение закона?
За использование иностранных слов в рекламе без дублирования ответственность установлена давно ст. 14.3 КоАП РФ:
– для граждан/самозанятых от 2 000 до 2 500 руб.;
– для ИП от 4 000 до 20 000 руб.;
– для ООО от 100 000 до 500 000 руб.
За использование иностранных слов в публичном пространстве два случая:
Если нарушение зафиксировано при продаже товара или услуг, то в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ предупреждение или штраф
– для граждан/самозанятых от 1 500 до 2 000 руб.;
– для ИП от 3 000 до 40 000 руб.;
– для ООО от 30 000 до 40 000 руб.
Если нарушение зафиксировано вне зависимости продажи товара или услуг, то в соответствии с ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ предупреждение или штраф
– для ИП от 500 до 1 000 руб.;
– для ООО от 5 000 до 10 000 руб.
Комментарии1
Пара моментов, которые стоит уточнить или подкрепить ссылками:
1) Фраза «исключительно на потребителей» звучит слишком категорично — если компания работает и с физлицами, и с юрлицами, требования могут применяться; нужен источник, где это «исключительно» прямо прописано.
2) Утверждение, что закон «не распространяется» на сведения о товаре/изготовителе, вызывает сомнение — обычно информация о составе, цене и т.п. обязана быть на русском; дайте ссылку на конкретную норму нового закона, иначе получается противоречие с Законом о защите прав потребителей.
3) Про сайты как «общедоступные места» — ок, но обязательно процитировать конкретный документ Роспотребнадзора (название/дата), потому что практика контроля онлайн пока неоднозначна.
4) Категоричный запрет на транслитерацию («сейл» — неправильно) тоже требует источника: часто ключевое требование — наличие перевода, а не абсолютный запрет транслитерации.
5) Цитаты из Закона «О рекламе» надо привести точно (номер статьи/пункт в актуальной редакции) — формулировки и даты изменений важны.
6) Утверждение, что словари «разрешают» использовать слова в оригинале, вводит в заблуждение — словарь не даёт юридической гарантии освобождения от требований закона.
7) Совет про смену фирменного наименования/товарный знак полезен, но заявление о «быстро и бесплатно» и что это доступно «только для ООО» нужно уточнить с деталями процедур и возможных платежей.
8) Сведения о штрафах и ссылки на статьи КоАП (14.3, 14.5, 14.8) требуют проверки на актуальность — суммы и формулировки могли меняться.
В целом текст полезен, но добавьте ссылки на конкретные нормы/распоряжения и дату вступления правил — тогда спорных моментов станет минимум.