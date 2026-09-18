Оферта: топ-3 ошибки, которые приведут вас к возвратам

Ошибка № 1. Нет указания об акцепте оферты или акцепт определен неверно
Акцепт - условия, при который оферта считается принятой на полных ее условиях. Само себе наличие оферты еще не говорит о том, что ваш клиенты согласился с условиями договора и готов по ним принимать ваши услуги. Для того чтобы оферта имела юридическую силу и была правомерна, то клиент должен ее акцептовать - принять.
Как это сделать?
во-первых, заранее визуально необходимо проинформировать клиентов о наличии у вас оферты. Для этого разместить на сайте/в платежной системе и указать под кнопкой оплатить: «Нажимая на кнопку оплатить, вы принимаете условия оферты». Либо можно сделать отдельный чек-бокс без предустановленной галочки: «Я согласен с условиями оферты».
во-вторых, в самой оферте необходимо написать об условиях акцепта. Таким условием является совершение конкретных действий со стороны клиента, которые в случае чего можно будет доказать в суде.
Например, можно написать, что оферта считается заключенной с момента ее акцепта - оплаты услуг (полной или частичной). Или же можно указать, какой пользовательский путь совершает клиент до оплаты - заполняет конкретную форму на сайте, ставит «галочку» в чек-боксе, совершает оплату. И все эти действия будут говорить об акцепте оферты.
Ошибка № 2. Отсутствие четкого описания услуги
Не следует надеяться на то, что вы рассказали о курсе, как он будет проходить, из чего состоять на продающем созвоне. Ваша прямая обязанность донести всю информацию о курсе, интенсиве, марафоне и в оферте.
Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Некорректно писать в оферте, что вы оказываете информационно-консультационные или образовательные услуги, и не раскрыть, а что это значит?
Как правильно указать?
Опишите весь порядок оказания услуг:
— кто оказывает
— могут ли привлекаться 3-и лица
— укажите количество модулей, как они открываются (сразу или постепенно)
— есть ли онлайн встречи с обсуждением вопросов
— если ученик не может присутствовать на прямом эфире по своим причинам, будет ли считаться, что со своей стороны вы оказали качественно и надлежащим образом услугу?
— есть ли проверка домашних заданий, в течение какого времени они должны быть выполнены учениками и проверены вами и т.д.
Ошибка № 3. Указание на то, что возврат возможен только в случае отказа от прохождения курса в течение 7 дней после покупки
Запомните, что потребитель может отказаться от договора в любое время до его окончания. Данное правило касается и когда клиент вообще отказывается от услуг до старта курса, и когда клиент начал проходить обучение. Это прямо прописано в законе, поэтому указание о возможности возврата денег только в течение 7 дней полностью противоречит закону, а, следовательно, данный пункт в оферте ущемляет права потребителей и является недействительным.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
ст. 32 Закона о защите прав потребителей и п. 1 ст. 782 ГК РФ
Как тогда корректно сделать?
В оферте вам 100% необходимо определить политику возвратов денежных средств и оценить стоимость каждого модуля/каждой услуги. Вам самим будет проще ориентироваться, какую сумму необходимо вернуть ученику в случае поступления такого заявления. Заходите в оферту, смотрите, сколько модулей прошел ученик, и понимаете - сколько необходимо вернуть.
И помните, что это только ТОП-3 ошибок в оферте, исправив которые, вы сможете сохранить свои деньги. Но далеко не все...
В моем Telegram-канале Чепа | Заметки юриста еще больше юридической информации о безопасном ведении бизнеса в 2026 году (маркировка реклама, персональные данные, образовательные лицензии, продажа онлайн-услуг).