Оферта: топ-3 ошибки, которые приведут вас к возвратам

Ошибка № 2. Отсутствие четкого описания услуги

Не следует надеяться на то, что вы рассказали о курсе, как он будет проходить, из чего состоять на продающем созвоне. Ваша прямая обязанность донести всю информацию о курсе, интенсиве, марафоне и в оферте.

Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей

Некорректно писать в оферте, что вы оказываете информационно-консультационные или образовательные услуги, и не раскрыть, а что это значит?

Как правильно указать?

Опишите весь порядок оказания услуг:

— кто оказывает

— могут ли привлекаться 3-и лица

— укажите количество модулей, как они открываются (сразу или постепенно)

— есть ли онлайн встречи с обсуждением вопросов

— если ученик не может присутствовать на прямом эфире по своим причинам, будет ли считаться, что со своей стороны вы оказали качественно и надлежащим образом услугу?

— есть ли проверка домашних заданий, в течение какого времени они должны быть выполнены учениками и проверены вами и т.д.