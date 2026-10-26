Холодные звонки и сообщения: чем опасны?

Почему я против как юрист?

По факту, когда звонят, делают рассылки на электронную почту, SMS-сообщения и в мессенджеры, то у бизнеса цель - заинтересовать конкретного человека на приобретение товара или услуги, проинформировать о спец.предложениях, скидках, акциях. А, следовательно, такие рассылки признаются рекламными.

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 ФЗ «О рекламе»).

Для распространения рекламы путем звонков и личных сообщений необходимо предварительно получить согласие от этого лица, что он не против. Об этом нам прямо говорит также п. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе».

Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Таким образом, чтобы предлагать что-то, вы обязаны до отправки таких сообщений/до осуществления звонка иметь у себя подтверждение, что у вас есть согласие на получение рекламной рассылки от лица.

Например, на сайте это реализуется через составление отдельного согласия на получение рекламных рассылок и проставление галочки в специальном чек-боксе. Если вы, например, покупаете абонемент в фитнес-центре, то такое согласие можно получить письменно или электронно через код-подтверждение.

Кроме того, многие думают, что данное требование необходимо соблюдать относительно только звонков, SMS-сообщения и e-mail. А если писать в личные сообщения соц.сетей и мессенджеры, то закон не распространяется. Однако на этот счет у Федеральной антимонопольной службы есть иное мнение. Вот что отметила очень давно Татьяна Никитина (начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России).

Мы полагаем, что здесь аналогичная история, как и с смс, и с сообщениями по электронной почте. Часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» запрещает рекламу по любым сетям электросвязи без согласия абонента на их получение. Таким образом, реклама через мессенджеры тоже подпадает под действие данной нормы закона «О рекламе». Рекламораспространитель должен доказать, что у него есть согласие абонента.

Поэтому моя рекомендация, как от юриста, не стоит пренебрегать законодательными требования и при рекламных рассылках в мессенджерах. А те, кто покупает контакты и делает холодные обзвоны, хочу напомнить, что такими действиями вы еще нарушаете Закон «О персональных данных», поскольку у вас не законного основания обработки персональных данных.