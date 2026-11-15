Компания потеряла ИТ-аккредитацию: нужно ли пересчитывать взносы за весь год?

Почему это важно сейчас

30 сентября 2026 года ИТ-компании массово лишились статуса. По нашим подсчётам по выгрузке реестра, только за этот день аккредитацию потеряли 1 842 организации.

Причина в процедуре подтверждения статуса: с 2026 года она обязательна для всех. Заявление нужно было подать до 1 июля. Одни компании не успели, другие не прошли по критериям.

Часть из них уже не работает или сменила сферу. Но есть и те, кто потерял статус по ошибке и собирается его вернуть.

По позиции ИФНС, если компанию лишили статуса 30 сентября 2026 года, а в 2026 году она применяла льготный тариф страховых взносов, она должна пересчитать взносы с 1 января по 30 сентября по базовой ставке, сдать уточнённые расчёты и доплатить взносы с пенями.

Если статус вернуть, льготный тариф снова действует, но только с первого числа месяца, в котором компания получит аккредитацию.

Сложнее, если компания часть года обоснованно применяла льготы, потом ненадолго потеряла статус и в том же году его вернула. Как пересчитывать взносы в такой ситуации, закон прямо не говорит. Именно этот вопрос решали суды в этом деле.