Компания потеряла ИТ-аккредитацию: нужно ли пересчитывать взносы за весь год?

Весь этот год я с интересом слежу за одним делом. В 2024 году ИТ-компания потеряла аккредитацию из-за одной незаполненной графы в согласии на раскрытие налоговой тайны.
Через 16 дней компания вернула себе статус, но инспекция всё равно пересчитала взносы по общему тарифу с 1 января и доначислила 2 043 963,96 руб. Компания дошла до кассации и выиграла во всех трёх инстанциях (дело № А40-305204/2025).
Почему это дело стоит изучить
Споры с налоговой об ИТ-льготах компании обычно проигрывают. Логика судов простая: условие льготы нарушено, значит, льготы нет (почему нарушено - не так уж и важно). Здесь формальное нарушение тоже было, и инспекция опиралась на буквальный текст НК РФ и письмо Минфина. Но три суда подряд посмотрели не только на букву закона, а на то, соответствовала ли компания условиям льготы по существу.
Последнее слово сказал Арбитражный суд Московского округа 29 октября 2026 года: кассационную жалобу ИФНС суд отклонил и оставил в силе решение, вынесенное в пользу компании.
Почему это важно сейчас
30 сентября 2026 года ИТ-компании массово лишились статуса. По нашим подсчётам по выгрузке реестра, только за этот день аккредитацию потеряли 1 842 организации.
Причина в процедуре подтверждения статуса: с 2026 года она обязательна для всех. Заявление нужно было подать до 1 июля. Одни компании не успели, другие не прошли по критериям.
Часть из них уже не работает или сменила сферу. Но есть и те, кто потерял статус по ошибке и собирается его вернуть.
По позиции ИФНС, если компанию лишили статуса 30 сентября 2026 года, а в 2026 году она применяла льготный тариф страховых взносов, она должна пересчитать взносы с 1 января по 30 сентября по базовой ставке, сдать уточнённые расчёты и доплатить взносы с пенями.
Если статус вернуть, льготный тариф снова действует, но только с первого числа месяца, в котором компания получит аккредитацию.
Сложнее, если компания часть года обоснованно применяла льготы, потом ненадолго потеряла статус и в том же году его вернула. Как пересчитывать взносы в такой ситуации, закон прямо не говорит. Именно этот вопрос решали суды в этом деле.
Как компания осталась без аккредитации
Дата
Что произошло
13.11.2020
Компания получает ИТ-аккредитацию
17.07.2024
Минцифры аннулирует аккредитацию
18.07.2024
Компания сдаёт уточнённый РСВ за I квартал 2024 года, инспекция начинает камеральную проверку
02.08.2024
Аккредитацию восстанавливают, в реестре появляется новая запись
27.06.2025
Решение ИФНС № 25 по г. Москве № 2814: недоимка 2 043 963,96 руб. за I квартал 2024 года
16.09.2025
УФНС по г. Москве оставляет жалобу компании без удовлетворения
20.03.2026
Арбитражный суд г. Москвы признаёт решение инспекции недействительным
27.07.2026
Девятый арбитражный апелляционный суд оставляет решение в силе
29.10.2026
Арбитражный суд Московского округа отклоняет кассационную жалобу ИФНС
В рассматриваемом деле причина аннулирования была чисто технической. Аккредитованная ИТ-компания обязана подать в ИФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Если в согласии указан срок действия, его нужно периодически обновлять, то есть подавать новое. Вероятно, при обновлении компания не указала в поле «Код комплекта сведений» значение 20009. Сведения не ушли в Минцифры, и министерство аннулировало аккредитацию.
Компания узнала об этом не сразу. Как только обнаружила ошибку, подала корректное согласие, и через 16 дней статус вернули. Доля ИТ-доходов за I квартал составляла 96,28% при требуемых 70%.
Здесь мы подробно писали о том, какие согласия нужно подавать ИТ-компании. Согласие можно подать и бессрочное. Проверить, действует ли оно, можно через бот Минцифры: напишите мне, пришлю ссылку.
Почему инспекция доначислила взносы за весь год
Инспекция применила абз. 18 п. 5 ст. 427 НК РФ (в редакции 2024 года): при лишении аккредитации организация теряет право на пониженный тариф с начала расчётного периода, то есть с 1 января. Право на льготу после восстановления статуса, по мнению ИФНС, появилось только с августа.
В подкрепление инспекция сослалась на письмо Минфина России от 19.08.2024 № 03-15-05/77734: если компания заново получила аккредитацию, пониженный тариф применяется только с месяца её получения. УФНС эту позицию поддержало.
Итог: взносы с января по июль пересчитали по общему тарифу, хотя компания весь год соответствовала условиям льготы, а без статуса провела 16 дней.
Что сказали суды
Первая инстанция указала, что минимальный период, на который даётся льгота, это расчётный период, то есть календарный год. На месяц или квартал льгота не дробится. Прямой нормы о том, как быть, если аккредитацию потеряли и восстановили внутри одного года, в НК РФ нет. Значит, правило о расчётном периоде должно работать одинаково и при лишении, и при получении льготы, а неустранимые сомнения толкуются в пользу плательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ).
Отсюда вывод: компания, которая по итогам девяти месяцев 2024 года соответствовала всем условиям, вправе применять пониженный тариф с января.
Письма Минфина суд не принял как довод: они носят разъяснительный характер и не обязательны для судов. Зато суд опёрся на определение Верховного Суда РФ от 18.11.2024 № 305-ЭС24-15059: налоговые льготы должны быть доступны тем, кто объективно отвечает их критериям, а различия между плательщиками должны иметь экономическое основание.
С инспекции взыскали 50 000 руб. госпошлины.
Апелляция решение оставила без изменений.
Кассация добавила ещё один важный довод. Суд округа прямо указал, что компания утратила аккредитацию из-за технической ошибки, которую сама же и исправила. Лишать её льготы с января не соответствует цели поддержки ИТ-отрасли, и экономического основания для этого нет.
Какие выводы можно сделать из этого дела
Назначьте ответственного за подтверждение статуса в 2027 году. Руководители и главбухи аккредитованных компаний про обязательную процедуру, скорее всего, уже знают. Если вы только планируете получить статус, учтите её заранее.
Проверьте согласие на раскрытие налоговой тайны. Код 20009 в поле «Код комплекта сведений» обязателен. На каждый код нужно отдельное согласие.
Если аккредитацию сняли, исправляйте причину сразу. Короткий разрыв и техническая природа ошибки стали главными аргументами компании.
Храните расчёт доли ИТ-доходов за каждый отчётный период. Суды проверяли, что компания соответствовала условию о 70% весь год, а не только в момент восстановления статуса.
Если спор всё же возник, ссылайтесь на это дело и на определение ВС № 305-ЭС24-15059.
Оговорки
Это не прецедент. Решение по одному делу не обязывает другие суды. Минфин свою позицию не менял: письмо от 13.05.2025 № 03-15-05/46674 повторяет тот же подход. Инспекции на местах, скорее всего, будут доначислять и дальше, особенно с учетом массового лишения статуса. Варианта два: доплатить или спорить в суде.
Если Вас лишили статуса - сделайте расчет. Если штат небольшой и размер доначисленных взносов не критичный - рассмотрите возможность доплатить их (в т.ч., воспользовавшись льготами для МСП, если применимо).
Спор долгий. От начала камеральной проверки до постановления кассации прошло больше двух лет (плюс обязательная досудебная жалоба в УФНС).
С 2026 года правила поменялись. Тариф для ИТ-компаний вырос до 15% с выплат в пределах единой предельной базы. В п. 5 ст. 427 НК РФ (в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) теперь прямо сказано, что льготный тариф применяется с первого числа месяца получения аккредитации. Ситуацию, когда статус потеряли и вернули в том же году, закон по-прежнему прямо не регулирует, поэтому позиция судов из этого дела остаётся рабочей.
Техническая причина и аннулирование статуса из-за не подтверждения - это разные вещи. И здесь самый главный вопрос заключается в том, соответствовала ли ваша компания критериям на протяжении всего года. Сможете ли вы это доказать суду, если дело до него дойдет.
Если у вас есть вопросы по ИТ-аккредитации и страховым взносам, вы можете написать вопрос в комментариях или в телеграм.