Три коммерческих предложения на малую закупку: часть 4 статьи 93 такой обязанности не устанавливает

Коллеги, разберу привычку, которая живёт в контрактных службах отдельно от закона и стоит учреждению реального рабочего времени: сбор трёх коммерческих предложений на закупку, где обосновывать цену никто не обязан.
Что на самом деле написано в части 4 статьи 93
Часть 4 статьи 93 44-ФЗ возлагает на заказчика обязанность обосновать цену контракта и включить обоснование в контракт не при любой закупке у единственного поставщика, а по закрытому перечню пунктов части 1 той же статьи. Перечень такой: пункты 3, 6, 6.1, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30–35, 37–41, 46 и 49. Норма действует в редакции с 1 июля 2024 года.
Пунктов 4 и 5 — тех самых, по которым проводится обычная малая закупка и закупка учреждений культуры и образования, — в этом перечне нет. Сбор коммерческих предложений под них законом не предписан.
Откуда тогда взялись три предложения
Из соседней статьи. Статья 22 регулирует определение начальной (максимальной) цены контракта, и приоритетным там назван метод сопоставимых рыночных цен — отсюда и привычка к трём ответам от поставщиков. Но НМЦК — это про процедуру: с какой цифры начинается конкурентный отбор. У закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 нет ни отбора, ни начальной цены: есть согласованная цена договора. Обосновывать нечего, потому что нечего снижать.
Где обосновывать надо, а где нет
Ситуация
Обоснование цены
Основание
Закупка по п. 4 ч. 1 ст. 93 (до 600 тыс. руб.)
не требуется
пункт 4 отсутствует в перечне ч. 4 ст. 93
Закупка по п. 5 ч. 1 ст. 93 (культура, образование)
не требуется
пункт 5 отсутствует в перечне
обязательно, включается в текст контракта
Конкурентная процедура
обосновывается НМЦК, а не цена контракта
Работы по смете
смета и есть расчёт цены
—
Локальный акт учреждения требует КП
требование исполняется, но это требование учредителя, а не 44-ФЗ
внутренний документ
Во что это обходится в деньгах
Посчитайте по своей ставке, цифры у каждого свои. Ориентир для расчёта: рассылка запросов, ожидание ответов, сведение таблицы и оформление расчёта — это порядка 4–5 рабочих часов специалиста, размазанных по двум неделям календарного ожидания. При окладе 60 тыс. руб. час специалиста обходится учреждению примерно в 360 руб. с учётом страховых взносов — то есть около 1,5–1,8 тыс. руб. прямых затрат на бумагу, которая ничего не подтверждает.
Дороже обходится не это, а срок. Две недели ожидания коммерческих предложений — это две недели, в течение которых двери не поменяны, картриджи не куплены, а обязательство не принято к учёту. В конце года такие задержки собираются в знакомую картину: декабрьский аврал и неосвоенные лимиты.
Что действительно проверяют
Контроль по малым закупкам идёт не по наличию трёх предложений, а по двум ограничениям пункта 4 части 1 статьи 93:
цена одного контракта — не более 600 тыс. руб.;
годовой объём таких закупок — не более 2 млн руб. либо не более 10 % совокупного годового объёма закупок заказчика, и при этом не более 50 млн руб.
Заказчик выбирает один из двух вариантов годового ограничения, а не применяет тот, который удобнее в конкретном месяце. Отдельно отмечу исключение, о котором часто забывают: ограничения годового объёма по этому пункту не применяются к закупкам для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.
Именно здесь возникает дробление: миллион делится на тридцать договоров, накопительный итог по году никто не ведёт, и вопрос контрольного органа приходит не к трём предложениям, а к превышению лимита.
Что стоит закрепить в регламенте
Развести в локальном акте два разных действия: обоснование НМЦК по статье 22 и обоснование цены контракта по части 4 статьи 93. Это разные процедуры с разными основаниями и разными документами.
Перечислить в акте пункты части 1 статьи 93, при закупке по которым обоснование обязательно и попадает в текст контракта.
Для малых закупок закрепить, чем подтверждается цена: смета, прайс-лист, счёт, расчёт — без обязательного сбора трёх предложений.
Вести реестр малых закупок с накопительным итогом по году и контрольной точкой при подходе к выбранному лимиту.
Если сбор коммерческих предложений всё же нужен учредителю или руководителю — записать это прямо как внутреннее требование. Тогда его хотя бы можно обсуждать и менять, а не ссылаться на закон, который этого не говорит.
Проверка приходит за лимитами и дроблением. Три предложения к договору на 80 тыс. руб. её внимания не привлекают ни в ту, ни в другую сторону.
Михаил Кремнёв. Шесть лет в контрактной службе муниципального заказчика (2013–2019), сейчас сопровождаю поставщиков. Нормы сверены 30 августа 2026 года по действующей редакции 44-ФЗ.
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