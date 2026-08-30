Три коммерческих предложения на малую закупку: часть 4 статьи 93 такой обязанности не устанавливает

Коллеги, разберу привычку, которая живёт в контрактных службах отдельно от закона и стоит учреждению реального рабочего времени: сбор трёх коммерческих предложений на закупку, где обосновывать цену никто не обязан.

Что на самом деле написано в части 4 статьи 93

Откуда тогда взялись три предложения

Из соседней статьи. Статья 22 регулирует определение начальной (максимальной) цены контракта, и приоритетным там назван метод сопоставимых рыночных цен — отсюда и привычка к трём ответам от поставщиков. Но НМЦК — это про процедуру: с какой цифры начинается конкурентный отбор. У закупки по пункту 4 части 1 статьи 93 нет ни отбора, ни начальной цены: есть согласованная цена договора. Обосновывать нечего, потому что нечего снижать.

Где обосновывать надо, а где нет

Во что это обходится в деньгах

Посчитайте по своей ставке, цифры у каждого свои. Ориентир для расчёта: рассылка запросов, ожидание ответов, сведение таблицы и оформление расчёта — это порядка 4–5 рабочих часов специалиста, размазанных по двум неделям календарного ожидания. При окладе 60 тыс. руб. час специалиста обходится учреждению примерно в 360 руб. с учётом страховых взносов — то есть около 1,5–1,8 тыс. руб. прямых затрат на бумагу, которая ничего не подтверждает. Дороже обходится не это, а срок. Две недели ожидания коммерческих предложений — это две недели, в течение которых двери не поменяны, картриджи не куплены, а обязательство не принято к учёту. В конце года такие задержки собираются в знакомую картину: декабрьский аврал и неосвоенные лимиты.

Что действительно проверяют

Контроль по малым закупкам идёт не по наличию трёх предложений, а по двум ограничениям пункта 4 части 1 статьи 93: цена одного контракта — не более 600 тыс. руб.;

годовой объём таких закупок — не более 2 млн руб. либо не более 10 % совокупного годового объёма закупок заказчика, и при этом не более 50 млн руб. Заказчик выбирает один из двух вариантов годового ограничения, а не применяет тот, который удобнее в конкретном месяце. Отдельно отмечу исключение, о котором часто забывают: ограничения годового объёма по этому пункту не применяются к закупкам для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. Именно здесь возникает дробление: миллион делится на тридцать договоров, накопительный итог по году никто не ведёт, и вопрос контрольного органа приходит не к трём предложениям, а к превышению лимита.

Что стоит закрепить в регламенте