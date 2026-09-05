Шесть лет я подписывал протоколы об уклонении от заключения контракта. Вот что я в них видел

Когда я работал в контрактной службе муниципального заказчика, самой неприятной бумагой был протокол об уклонении участника от заключения контракта.

Неприятной не потому, что кого-то жалко — хотя и это тоже. А потому, что в ней ничего нельзя изменить. Участник не выполнил требования частей 3 и 5 статьи 51 закона 44-ФЗ в отведённый срок — он считается уклонившимся. Я не позднее одного рабочего дня после истечения его срока формирую протокол, размещаю в ЕИС и в тот же день направляю в ФАС обращение о включении сведений о нём в реестр недобросовестных поставщиков. Это подпункт «б» пункта 2 части 6 статьи 51. Не «могу направить». Направляю в тот же день.

Я много раз слышал по телефону: «Михаил, ну подождите, мы завтра всё подпишем». Не мог подождать. Срок мой, а не их.

Что я из этого вынес для профессии

Первое. Люди путают решение и процедуру. Им кажется, что где-то сидит человек, который решает их судьбу. В уклонении такого человека нет вообще — есть срок и кнопка. А вот в одностороннем отказе от исполнения контракта человек как раз есть: там у заказчика по части 9 статьи 95 есть право принять решение — и то лишь если односторонний отказ предусмотрен самим контрактом, — по части 15 обязанность в перечисленных случаях, и по части 14 — обязанность отменить не вступившее в силу решение, если нарушение устранено и компенсированы затраты на экспертизу.

Второе. Разница между этими двумя ситуациями стоит очень дорого, а объясняют её редко. Решение об одностороннем отказе размещается в ЕИС, и дата размещения — уже дата надлежащего уведомления (часть 12.1 статьи 95). Через десять дней оно вступает в силу (часть 13). Не рабочих — календарных. Всё, что подрядчик способен сделать, он делает в эти десять дней.

Третье, уже про людей. Со стороны заказчика видно, кто читает документы, а кто надеется на отношения. Первые пишут запросы разъяснений, ведут переписку через ЕИС, приносят акты. Вторые звонят и говорят «мы же с вами работаем не первый год». В момент, когда включается процедура, отношения весят ноль.

Что это значит для денег компании

Если сведения всё-таки попали в реестр, они исключаются через два года с даты, когда ФАС должен был их разместить (часть 9 статьи 104). И это не про одно юрлицо: по части 3 статьи 104 в реестр вносятся руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, управляющая организация и владельцы более двадцати пяти процентов долей — с их ИНН. Перерегистрация на то же лицо от реестра не спасает.

Почему я теперь на другой стороне

Я перешёл на сторону поставщиков и занимаюсь тендерным сопровождением. Это не смена убеждений, а использование одного и того же знания в другую сторону. Когда шесть лет отклоняешь заявки и готовишь обращения в ФАС, ты знаешь не «как надо по закону», а как это делается руками: в какой день, какой кнопкой, с какой формулировкой и что при этом видит контрольный орган.

Совет тем, кто работает в закупках, независимо от стороны: научитесь сначала считать сроки, а потом всё остальное. Почти все катастрофы, которые я видел, — это не про плохие документы. Это про пропущенный день.

Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.