5 денежных условий банковского сопровождения контракта по 44-ФЗ: счет, соисполнители, плата, отчет

Деньги по сопровождаемому контракту идут только через отдельный счёт в банке сопровождения, субподрядчики — на такие же отдельные счета в том же банке, а сама услуга банка бесплатна, пока речь идёт о мониторинге расчётов. Плата появляется только при расширенном сопровождении и ограничена процентом от цены контракта. Пять условий про деньги по порядку исполнения.

1. Отдельный счёт и договор с банком

Часть 3 ст. 35 44-ФЗ: расчёты в ходе исполнения сопровождаемого контракта отражаются на счетах, открытых в банке сопровождения. Пункт 6 «а» Правил (постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963) раскрывает это как обязанность поставщика вести расчёты по контракту на отдельном счёте в этом банке и заключить с банком договор о сопровождении в срок, установленный контрактом. Зеркальная обязанность заказчика (п. 6 «в») — оплачивать поставленное на этот отдельный счёт.

2. Расчёты с соисполнителями

Тот же п. 6 «а» требует предусмотреть в договорах с соисполнителями расчёты на отдельном счёте, открытом в том же банке. Бухгалтерии при этом придётся собрать по каждому субподрядчику пакет реквизитов — ИНН с КПП, полное наименование, почтовый адрес, номера телефонов руководителя и главбуха — и отправить его двум адресатам сразу: заказчику и банку. Договор с субподрядчиком на его обычный счёт — нарушение условия контракта, за которое п. 6 «б» предусматривает ответственность поставщика, а п. 6 «г» — право заказчика на односторонний отказ.

3. Плата за расширенное сопровождение

Пункт 4 Правил: мониторинг расчётов банк осуществляет без взимания платы, если не установлено требование о расширенном сопровождении. Расширенное — мониторинг плюс проверка банком соответствия принимаемых товаров, работ и услуг условиям контракта (п. 3 Правил) — идёт за плату, и норма задаёт её потолок:

Цена контракта — Плата за расширенное сопровождение

от 500 млн до 1 млрд руб. — не более 1,15 % цены контракта

от 1 до 5 млрд руб. — не более 1,12 %

от 5 до 10 млрд руб. — не более 1,09 %

от 10 до 15 млрд руб. — не более 1,05 %

от 15 млрд руб. — не более 1 %

Это потолок — «не может превышать», а не тариф. Конкретный размер — в договоре с банком, проект которого прилагается к проекту контракта (п. 7 Правил). Кто платит, п. 4 прямо не называет; договор с банком заключает поставщик, поэтому закладывать эту сумму в расходы по контракту нужно ему — ещё при расчёте цены заявки.

4. Отказ банка в платеже

При расширенном сопровождении банк проверяет платёжные документы поставщика и определённых заказчиком соисполнителей (п. 8 Правил). Два срока: запрос банка о проведении платежей заказчик рассматривает в течение 5 дней (пп. «е»), запрос поставщика о несогласии с отказом банка — тоже в течение 5 дней (пп. «ж»). Зависший платёж — повод писать заказчику, а не ждать.

5. Ежемесячная отчётность банка

Пункт 15 Правил: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, банк передаёт заказчику выписку о движении средств по отдельному счёту за месяц, оборотно-сальдовую ведомость и остатки на последнее число месяца. При расширенном сопровождении добавляется отчёт о мониторинге сроков поставки и объёмов (п. 16 «а»); в строительстве стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 % общей стоимости строительства.

Со стороны заказчика

С 2013 по 2019 год я руководил контрактной службой муниципального заказчика, и эта ежемесячная выписка — главная причина, по которой заказчик держится за сопровождение: движение денег по всей цепочке подрядчика видно без единого запроса. Просьба «уберите условие про отдельный счёт» не сработает — условие стоит в правовом акте региона или администрации, заказчик его переносит. В руках поставщика другое: прочитать проект договора с банком до заявки и предупредить соисполнителей.

Чек-лист для бухгалтера и руководителя

1. В проекте контракта — условие о сопровождении и срок заключения договора с банком.

2. В приложениях — проект договора о банковском сопровождении: размер платы сверить с потолком по п. 4 Правил.

3. В договорах с соисполнителями — реквизиты отдельного счёта в банке сопровождения, а не обычного расчётного.

4. Пакет реквизитов по субподрядчикам для заказчика и банка: ИНН, КПП, наименование, адрес, телефоны руководителя и главбуха.

5. Контракт под казначейским сопровождением — другой режим, Правила № 963 к нему не применяются.

Михаил Кремнёв, эксперт по тендерному сопровождению. 13 лет в закупках, 6 из них — руководил контрактной службой муниципального заказчика.