Извещение о закупке по 44-ФЗ: что заказчик обязан в нем указать и по каким строкам поставщик решает, идти ли на торги

Короткий ответ: состав извещения задан частью 1 статьи 42 — это 24 пункта. К нему по части 2 статьи 42 прилагаются описание объекта закупки по статье 33, обоснование начальной (максимальной) цены, требования к составу заявки с инструкцией по её заполнению, порядок рассмотрения и оценки заявок для конкурсов и проект контракта.

Решение «идти или нет» я принимаю по шести строкам: объект закупки (пункт 5), цена и аванс (пункты 9 и 10), срок исполнения (пункт 8), требования к участнику с перечнем документов (пункт 12), обеспечения заявки и контракта (пункты 16 и 17), дата окончания подачи заявок (пункт 21). Если хотя бы одна не сходится с возможностями компании, дальше не читаю.