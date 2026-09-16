Извещение о закупке по 44-ФЗ: что заказчик обязан в нем указать и по каким строкам поставщик решает, идти ли на торги

Короткий ответ: состав извещения задан частью 1 статьи 42 — это 24 пункта. К нему по части 2 статьи 42 прилагаются описание объекта закупки по статье 33, обоснование начальной (максимальной) цены, требования к составу заявки с инструкцией по её заполнению, порядок рассмотрения и оценки заявок для конкурсов и проект контракта.
Решение «идти или нет» я принимаю по шести строкам: объект закупки (пункт 5), цена и аванс (пункты 9 и 10), срок исполнения (пункт 8), требования к участнику с перечнем документов (пункт 12), обеспечения заявки и контракта (пункты 16 и 17), дата окончания подачи заявок (пункт 21). Если хотя бы одна не сходится с возможностями компании, дальше не читаю.
Кто заказчик и что он покупает
Пункт 1 части 1 статьи 42 обязывает указать наименование, адреса, контактный телефон и ответственное должностное лицо заказчика, а при привлечении специализированной организации — те же сведения о ней. Пункт 3 называет способ определения поставщика, пункт 5 — наименование объекта закупки и информацию по правилам использования каталога товаров, работ, услуг.
Когда я руководил контрактной службой заказчика, извещение собиралось в ЕИС из прошлогодней документации, и ошибки переезжали в новую закупку вместе с текстом. Поэтому пункт 5, описание по статье 33 и проект контракта я читаю как три версии одного предмета и ищу расхождения. Вывод для поставщика: расхождение между ними — повод для запроса разъяснений.
Деньги, аванс и обеспечения
Пункт 9 требует указать начальную (максимальную) цену контракта, источник финансирования и наименование валюты, а в случае части 24 статьи 22 — начальную цену единицы, начальную сумму цен единиц и максимальное значение цены контракта. Пункт 10 обязывает назвать размер аванса, если его выплата предусмотрена.
Дальше идут деньги, которые поставщик отдаёт сам. Пункт 16 — размер и порядок внесения обеспечения заявки, условия независимой гарантии и реквизиты счёта; пункт 17 — размер обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств. Пункт 20 предупреждает о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта по статье 95.
На практике я складываю оба обеспечения, вычитаю аванс и сравниваю результат с оборотными средствами компании. Вывод для поставщика: цена контракта без пунктов 10, 16 и 17 не говорит, потянет ли компания эту закупку.
Сроки и даты
Пункт 8 обязывает указать срок исполнения контракта и отдельных этапов, если они предусмотрены проектом контракта. Пункт 21 — дату и время окончания срока подачи заявок, и такая дата не может приходиться на нерабочий день. По пункту 23 при электронном аукционе подача ценовых предложений начинается через два часа с момента окончания срока подачи заявок.
Часть 3 статьи 42 задаёт срок размещения извещения до окончания подачи заявок: электронный конкурс — не менее чем за 15 дней; электронный аукцион — не менее чем за 15 дней, но не менее чем за 7 дней при начальной (максимальной) цене до 300 миллионов рублей либо при цене на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства до 2 миллиардов рублей; электронный запрос котировок — не менее чем за 4 рабочих дня.
По опыту работы у заказчика знаю: срок в пункте 8 ставили по привычке, а не по реальной возможности исполнителя. Вывод для поставщика: примеряем этот срок к своей логистике до подачи, после подачи заявки он становится вашим обязательством.
Требования к участнику и правила оценки
Пункт 12 требует указать требования к участникам по части 1 статьи 31, при наличии — по частям 2 и 2.1 статьи 31, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие этим требованиям. Пункт 14 — преимущества по части 3 статьи 30 либо требование по части 5 статьи 30 о субподрядчиках из числа малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Пункт 15 — национальный режим по пункту 1 части 2 статьи 14, пункт 11 для конкурсов — критерии оценки заявок и величины их значимости.
Требования к составу заявки и инструкция идут документом в составе извещения, и закон прямо говорит: «не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки». Слово «исчерпывающий» в пункте 12 я понимаю буквально: список документов закрыт.
Вывод для поставщика: по пунктам 12, 14 и 15 сверяем компанию с извещением до того, как считать цену. Если требуется то, чего у компании нет, или национальный режим закрывает ваш товар, честнее пропустить закупку.
Изменения, разъяснения и отмена
По части 4 статьи 42 изменения вносятся не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок, при этом изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. Срок подачи продлевается так, чтобы со дня, следующего за днём размещения изменений, оставалось при конкурсе не менее 10 дней, при аукционе не менее 7 дней, при аукционе с ценой до 300 миллионов рублей или строительстве до 2 миллиардов и при запросе котировок — не менее 3 дней.
Часть 5 статьи 42 даёт право на запрос разъяснений любому участнику закупки, зарегистрированному в ЕИС, через электронную площадку; при электронном конкурсе и аукционе — не более трёх запросов по одной закупке, не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок. Оператор передаёт запрос заказчику не позднее одного часа, заказчик размещает разъяснение не позднее двух дней со дня, следующего за днём поступления запроса, без указания участника, и «такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки».
Отмену регулирует статья 36: заказчик вправе отменить закупку не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок, позже и до заключения контракта — только при обстоятельствах непреодолимой силы. Вывод для поставщика: вопрос задаём сразу, пока не истёк трёхдневный порог, а после каждого изменения перечитываем пункты 5, 9, 12 и 16.
Извещение я читаю не как объявление, а как список обязательств, которые поставщик берёт на себя в момент подачи заявки.
Михаил Кремнёв, эксперт по государственным и корпоративным закупкам. В закупках с 2013 года: руководил контрактной службой заказчика, теперь веду тендерные направления на стороне поставщиков.