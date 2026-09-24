Когда поставщику ждать денег по госконтракту: считаем от приемки, а не от отгрузки

Бухгалтер поставщика часто считает срок оплаты по госконтракту от даты отгрузки или от даты счёта. По 44-ФЗ это неверная точка отсчёта. Деньги привязаны к документу о приёмке, и между отгрузкой и этим документом может пройти до месяца. Разберу, как выглядит цепочка и где она рвётся.
Шаг первый: документ о приёмке формирует сам поставщик
Если контракт заключён по итогам электронной процедуры, приёмка идёт через ЕИС. По п. 1 ч. 13 ст. 94 44-ФЗ документ о приёмке формирует поставщик, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в системе в срок, который указан в контракте. Пока документа нет в ЕИС, у заказчика не начинает течь ни один срок.
Не позднее часа после размещения система сама направляет документ заказчику (п. 3 ч. 13 ст. 94). Датой поступления считается дата размещения по часовому поясу заказчика — для поставщика из Новосибирска и заказчика из Москвы это бывает разный календарный день.
Шаг второй: у заказчика до двадцати рабочих дней
По п. 4 ч. 13 ст. 94 заказчик в срок из контракта, но не позднее двадцати рабочих дней после поступления документа, либо подписывает его, либо размещает мотивированный отказ с причинами. Если создана приёмочная комиссия, предел тот же — двадцать рабочих дней (п. 5).
Двадцать рабочих дней — это потолок. В контракте срок приёмки может стоять короче, и тогда действует он. Поэтому до подписания контракта стоит найти в проекте раздел о приёмке и выписать себе оба срока.
Шаг третий: семь рабочих дней на оплату
По ч. 13.1 ст. 34 срок оплаты — не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке. Исключения закон называет сам: иной срок установлен законодательством; приёмка оформлена вне ЕИС (тогда до десяти рабочих дней); расчёты идут с казначейским сопровождением (тоже до десяти рабочих дней); отдельный срок установлен Правительством для обороны и безопасности.
Складываем. В худшем законном случае от размещения документа до денег проходит двадцать плюс семь, то есть двадцать семь рабочих дней. Это больше календарного месяца. Для кассового плана поставщика это главная цифра, а не срок поставки.
Где цепочка рвётся
Мотивированный отказ. Получив его, поставщик вправе устранить причины и снова направить документ (п. 7 ч. 13 ст. 94). Срок заказчика после этого идёт заново — от нового поступления.
Ошибка в самом документе. Исправления вносятся не правкой, а новым исправленным документом о приёмке, который подписывают обе стороны и размещают в ЕИС (ч. 14 ст. 94).
Расхождение с приложениями. К документу можно приложить накладные, акты, фото. Но если в приложении одна цифра, а в документе о приёмке другая, приоритет у документа о приёмке (п. 2 ч. 13 ст. 94). Сверяйте количество и цену до подписи, а не после.
Что делать бухгалтеру поставщика
Вести дату размещения документа о приёмке как главную дату по контракту, а не дату отгрузки. Ставить себе контроль на двадцатый рабочий день приёмки и на седьмой рабочий день оплаты. Если заказчик молчит дольше, это уже просрочка с его стороны, и разговор о пенях по ст. 34 становится предметным.
Михаил Кремнёв, 13 лет работал на стороне заказчика, с 2019 года сопровождает поставщиков, основатель ТендерОпоры.