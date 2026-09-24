Когда поставщику ждать денег по госконтракту: считаем от приемки, а не от отгрузки

Шаг первый: документ о приёмке формирует сам поставщик

Если контракт заключён по итогам электронной процедуры, приёмка идёт через ЕИС. По п. 1 ч. 13 ст. 94 44-ФЗ документ о приёмке формирует поставщик, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в системе в срок, который указан в контракте. Пока документа нет в ЕИС, у заказчика не начинает течь ни один срок.

Не позднее часа после размещения система сама направляет документ заказчику (п. 3 ч. 13 ст. 94). Датой поступления считается дата размещения по часовому поясу заказчика — для поставщика из Новосибирска и заказчика из Москвы это бывает разный календарный день.