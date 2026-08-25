Регистрация программы для ЭВМ в Минцифры в 2026 году: зачем ПО включать в реестр и что это дает по налогам

Что дает включение программы в реестр Минцифры

У реестра есть две стороны.

Для разработчика это возможность подтвердить соответствие продукта требованиям, предъявляемым к российскому ПО, использовать соответствующий статус при работе с заказчиками и в предусмотренных законодательством закупочных процедурах.

Для покупателя российского ПО запись в реестре также может иметь экономическое значение. В частности, Налоговый кодекс предусматривает специальные правила по НДС и налогу на прибыль.

Поэтому перед регистрацией полезно смотреть на продукт не только глазами юриста или разработчика, но и глазами финансового директора и бухгалтера.

Начнем с наиболее интересного для продавца ПО.

По подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от НДС передача исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в реестр российского ПО, а также передача прав на их использование.

Освобождение распространяется в том числе на:

обновления;

дополнительные функциональные возможности;

предоставление прав посредством удаленного доступа через интернет.

Именно наличие программы в соответствующем реестре является одним из ключевых условий применения этой нормы.

Пример:

Российская компания разработала облачную бухгалтерскую систему и предоставляет клиентам доступ к ней по лицензионной модели. Если программа включена в реестр и отношения сторон действительно предусматривают предоставление прав на ее использование, операция при соблюдении остальных условий ст. 149 НК РФ может подпадать под освобождение от НДС.

Важно, что запись в реестре не означает, что вся выручка от программы автоматически освобождена от НДС. Это распространенная ошибка. Налоговые последствия зависят не только от самого продукта, но и от того, за что именно платит клиент.

Представим договор, в котором исполнитель одновременно:

предоставляет право использовать программу;

внедряет ее;

настраивает;

дорабатывает под клиента;

обучает сотрудников;

оказывает техническую поддержку.

Нельзя автоматически сделать вывод: «Программа в реестре — значит весь миллион без НДС».

Нужно анализировать предмет договора и квалификацию каждой операции.

В актуальных разъяснениях по ст. 149 НК РФ отдельно рассматривается, например, вопрос о доработке российского ПО под конкретного заказчика. Само освобождение сформулировано применительно к передаче исключительных прав и прав использования программы, включая обновления и дополнительные функциональные возможности.

Для бухгалтера отсюда следует практическое правило: сначала смотрим на договор и фактическую операцию, а уже потом — на наличие программы в реестре.