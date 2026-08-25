Регистрация программы для ЭВМ в Минцифры в 2026 году: зачем ПО включать в реестр и что это дает по налогам

Для IT-компании включение программы в реестр российского ПО — давно не просто вопрос «получить российский статус». От записи в реестре могут зависеть НДС при продаже программного продукта, налоговый учет расходов у покупателя, условия участия в закупках и требования крупных заказчиков.
В 2026 году налоговая составляющая стала еще интереснее. Изменились правила учета расходов на приобретение российского ПО с коэффициентом 2, а для отдельных классов программ постепенно начинают действовать новые требования к включению и сохранению ПО в реестре.
Разберемся, что бизнес обычно называет «регистрацией программы в Минцифры», когда она действительно нужна и на что обратить внимание бухгалтеру.
Сразу оговоримся: юридически «регистрации программы для ЭВМ в Минцифры» нет. Минцифры включает сведения о программном продукте в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Но поскольку пользователи обычно ищут эту процедуру именно как «регистрацию ПО в Минцифры», дальше будем использовать обе формулировки.
Что дает включение программы в реестр Минцифры
У реестра есть две стороны.
Для разработчика это возможность подтвердить соответствие продукта требованиям, предъявляемым к российскому ПО, использовать соответствующий статус при работе с заказчиками и в предусмотренных законодательством закупочных процедурах.
Для покупателя российского ПО запись в реестре также может иметь экономическое значение. В частности, Налоговый кодекс предусматривает специальные правила по НДС и налогу на прибыль.
Поэтому перед регистрацией полезно смотреть на продукт не только глазами юриста или разработчика, но и глазами финансового директора и бухгалтера.
Начнем с наиболее интересного для продавца ПО.
По подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождается от НДС передача исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в реестр российского ПО, а также передача прав на их использование.
Освобождение распространяется в том числе на:
обновления;
дополнительные функциональные возможности;
предоставление прав посредством удаленного доступа через интернет.
Именно наличие программы в соответствующем реестре является одним из ключевых условий применения этой нормы.
Пример:
Российская компания разработала облачную бухгалтерскую систему и предоставляет клиентам доступ к ней по лицензионной модели. Если программа включена в реестр и отношения сторон действительно предусматривают предоставление прав на ее использование, операция при соблюдении остальных условий ст. 149 НК РФ может подпадать под освобождение от НДС.
Важно, что запись в реестре не означает, что вся выручка от программы автоматически освобождена от НДС. Это распространенная ошибка. Налоговые последствия зависят не только от самого продукта, но и от того, за что именно платит клиент.
Представим договор, в котором исполнитель одновременно:
предоставляет право использовать программу;
внедряет ее;
настраивает;
дорабатывает под клиента;
обучает сотрудников;
оказывает техническую поддержку.
Нельзя автоматически сделать вывод: «Программа в реестре — значит весь миллион без НДС».
Нужно анализировать предмет договора и квалификацию каждой операции.
В актуальных разъяснениях по ст. 149 НК РФ отдельно рассматривается, например, вопрос о доработке российского ПО под конкретного заказчика. Само освобождение сформулировано применительно к передаче исключительных прав и прав использования программы, включая обновления и дополнительные функциональные возможности.
Для бухгалтера отсюда следует практическое правило: сначала смотрим на договор и фактическую операцию, а уже потом — на наличие программы в реестре.
Когда льгота по НДС не применяется
Есть еще одно существенное ограничение, которое легко пропустить.
Освобождение не применяется в ряде случаев, когда передаваемые права фактически позволяют пользователю:
распространять рекламу в интернете или получать доступ к такой рекламе;
размещать предложения о продаже товаров, работ, услуг или имущественных прав;
искать потенциальных покупателей или продавцов;
заключать сделки по таким предложениям.
Это ограничение прямо содержится в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Поэтому наличие продукта в реестре особенно важно не путать с безусловной налоговой льготой.
Например, для некоторых маркетплейсов, рекламных сервисов и платформ придется отдельно разбираться, что именно получает пользователь за деньги и не попадает ли функциональность в исключения.
Пример: SaaS за 120 000 рублей в год. Допустим, российская IT-компания предоставляет организации удаленный доступ к своей программе. Стоимость — 120 000 рублей в год. Программа включена в реестр российского ПО.
Если по существу сделки клиент получает право использования именно этой программы посредством удаленного доступа и отсутствуют предусмотренные НК РФ исключения, такая реализация может подпадать под освобождение от НДС.
Но если в тот же договор включены самостоятельные услуги, бухгалтеру необходимо отдельно проанализировать их налоговый режим.
Название договора само по себе ситуацию не спасает: важны его содержание и фактические отношения сторон.
Что бухгалтеру проверить для освобождения от НДС
Перед первым применением льготы я бы собрал отдельное налоговое досье по продукту.
В нем желательно иметь:
подтверждение наличия программы в реестре;
сведения о правообладателе;
лицензионный или иной договор с клиентом;
описание предоставляемых прав;
документы, подтверждающие период и объем предоставления прав;
описание дополнительных услуг, если они оказываются;
обоснование применения подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Особенно внимательно стоит проверить дату включения программы в реестр и период совершения операций.
Бухгалтеру вообще полезно сохранить не только ссылку на карточку ПО, но и документы, подтверждающие состояние реестра на значимые для налогового учета даты.
Налог на прибыль: у покупателя российского ПО есть отдельная льгота
НК РФ при расчете определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль позволяет при определенных условиях учитывать расходы на приобретение прав использования программ для ЭВМ и баз данных, включенных в реестр российского ПО, с коэффициентом 2.
Речь идет, в частности, о расходах на приобретение прав использования по лицензионным и сублицензионным соглашениям.
То есть условные 500 тыс. рублей расходов на соответствующее российское ПО потенциально могут дать для налогового учета иной эффект, чем обычные 500 тыс. рублей расходов.
Но с 1 января 2026 года появилось новое принципиальное условие.
ФНС обращает внимание: коэффициент 2 теперь применяется при условии, что договором не предусмотрена возможность передачи приобретенного права другим лицам.
ФНС формулирует это еще понятнее: если лицензионный или сублицензионный договор допускает передачу полученных прав третьим лицам, повышающий коэффициент применять нельзя.
И вот это уже напрямую касается работы бухгалтера с юристом.
Недостаточно сказать: «Мы купили российское ПО из реестра». Нужно открыть договор и проверить условия лицензии.
Пример:
Компания приобретает лицензию на российскую программу из реестра за 600 000 рублей. Если выполнены требования подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ и договор соответствует установленным с 2026 года условиям, расходы для целей налога на прибыль могут учитываться с применением коэффициента 2. То есть при соблюдении всех условий налоговый расход рассчитывается исходя из 1,2 млн рублей, а не только из фактически уплаченных 600 тыс. рублей.
Почему бухгалтеру нужно читать лицензионный договор до подписания, а не после
В 2026 году это особенно важно. Обычно лицензионные договоры сначала согласовывают IT-служба и юристы, а бухгалтер получает подписанный документ уже после сделки. Теперь такой подход может буквально стоить компании налоговой экономии.
Представим две лицензии на одинаковое российское ПО стоимостью 2 млн рублей.
В первом договоре право использования предоставляется конечному пользователю без права дальнейшей передачи.
Во втором — предусмотрена возможность передать соответствующее право третьим лицам.
С коммерческой точки зрения договоры могут казаться почти одинаковыми.
С точки зрения применения коэффициента 2 в 2026 году — уже нет.
Поэтому для закупок российского ПО бухгалтерии и налоговой функции имеет смысл участвовать в согласовании договора до его подписания.
А что с покупкой исключительного права на программу
Здесь учет зависит уже от характера приобретенного актива и его стоимости.
Исключительное право на программу может соответствовать критериям нематериального актива. Тогда нужно отдельно определять первоначальную стоимость и порядок последующего учета.
Налоговый кодекс предусматривает специальные правила для НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из российского реестра, включая механизмы ускоренной амортизации в предусмотренных случаях.
ФНС, в частности, указывает на возможность применения специального коэффициента к норме амортизации для соответствующих нематериальных активов.
Поэтому бухгалтеру важно сразу определить, что именно купила компания: лицензию (право пользование на определенный срок) или исключительное право (право полностью распоряжаться программой в течение всего срока правовой охраны).
Налоговый учет этих операций нельзя механически смешивать.
Бухгалтерский учет: реестр Минцифры сам по себе проводки не меняет
Включение программы в реестр российского ПО — не самостоятельная хозяйственная операция, из-за которой бухгалтер должен автоматически изменить способ учета программы.
В бухгалтерском учете нужно смотреть прежде всего на экономическую сущность актива и условия его использования.
Для правообладателя-разработчика возникают вопросы:
соответствует ли созданный программный продукт критериям НМА;
какие затраты относятся к созданию НМА;
когда завершена стадия создания;
как определить первоначальную стоимость;
какой установить срок полезного использования;
как учитывать последующие доработки.
Для покупателя:
приобретено исключительное право или только право использования;
на какой срок оно предоставлено;
какова экономическая сущность договора;
соответствует ли приобретенное право критериям признания актива;
как учитывать платежи за доступ, обновления, поддержку и внедрение.
То есть бухгалтерская логика и налоговая логика здесь могут идти параллельно, но запись в реестре Минцифры сама по себе не создает новый бухгалтерский актив.
Не путайте три разных статуса. У IT-компаний здесь регулярно возникает путаница.
1. Аккредитация IT-компании. Это статус организации.
2. Включение программы в реестр российского ПО. Это статус конкретного программного продукта.
3. Государственная регистрация программы в Роспатенте. Это процедура, связанная с государственной регистрацией программы для ЭВМ как объекта интеллектуальных прав.
Одно не заменяет другое. Компания может быть аккредитованной IT-компанией, но иметь программу, которая не включена в реестр российского ПО. И наоборот. Для льготы по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ имеет значение в том числе нахождение самой программы в соответствующем реестре.
Как включить программу в реестр Минцифры
Теперь вернемся к самой процедуре. Перед подачей заявления правообладателю нужно проверить четыре блока.
1. Кому принадлежат права на программу
Программу могли писать:
штатные разработчики;
бывшие сотрудники;
ИП;
самозанятые;
сторонняя студия;
несколько подрядчиков одновременно.
При этом наличие оплаченного счета от разработчика еще не означает автоматически, что исключительное право на весь созданный код принадлежит заказчику.
Нужно проверить трудовые договоры, задания, договоры с подрядчиками, акты, условия об исключительных правах и всю цепочку создания продукта.
Если часть прав юридически «зависла» у бывшего разработчика, это лучше обнаружить до подачи заявления, а не во время экспертизы.
2. Кто контролирует правообладателя
Для включения ПО в российский реестр недостаточно российского адреса компании.
Правила предъявляют требования к правообладателю и структуре владения. Поэтому перед подачей заявления необходимо проверить участников организации, структуру контроля и соответствие установленным критериям.
Особенно внимательно этот вопрос нужно анализировать компаниям с иностранными участниками и сложной корпоративной структурой.
3. Из чего состоит программа
Современный продукт редко пишется полностью «с нуля». В нем могут использоваться:
open-source библиотеки;
иностранные компоненты;
фреймворки;
СУБД;
API;
сторонние модули;
облачная инфраструктура.
Само наличие стороннего компонента еще не означает автоматический отказ. Но заявитель должен понимать архитектуру продукта и юридические условия использования компонентов. Иначе неприятный вопрос эксперта может появиться уже после подачи заявления.
4. К какому классу относится ПО
Классификация программы — не формальность. От нее могут зависеть применимые требования, в том числе новые правила совместимости, которые вводятся поэтапно в 2026–2028 годах. Поэтому определять класс программы наугад не стоит.
С 1 марта 2026 года действуют изменения в правилах ведения реестра, внесенные постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1937.
Одна из существенных новелл касается требований к совместимости программ с операционными системами, соответствующими требованиям к доверенному программному обеспечению.
При этом требования вводятся не для всех продуктов одновременно.
Для офисного ПО соответствующие положения начинают применяться с 1 сентября 2026 года.
Для других классов предусмотрены следующие этапы — в 2027 и 2028 годах.
Поэтому разработчику, который планирует подавать заявление осенью 2026 года или позже, недостаточно пользоваться старым чек-листом регистрации.
Сколько занимает включение программы в реестр
Средний срок подготовки и подачи заявления составляет на практике от 1 до 4 недель, а срок регистрации установлен нормативно - до 45 рабочих дней.
Поэтому если включение в реестр нужно для сделки, закупки или налогового планирования, заниматься заявлением за неделю до нужной даты поздно.
Пять вопросов, которые бухгалтер должен задать юристу до подписания договора на ПО
Я бы даже распечатал этот список для закупок.
1. Программа действительно есть в реестре?
Проверять нужно конкретный продукт, а не наличие аккредитации у продавца.
2. Что именно мы покупаем?
Исключительное право, лицензию, SaaS-доступ, услугу или комплекс из нескольких элементов?
3. Можно ли передавать полученное право третьим лицам?
С 2026 года ответ может влиять на возможность применения коэффициента 2 по налогу на прибыль.
4. Есть ли в договоре отдельные услуги?
Внедрение, обучение, консультации, разработка и поддержка требуют самостоятельного анализа для НДС.
5. Не относится ли продукт к исключениям из льготы по НДС?
Особенно внимательно стоит проверять рекламные и торговые интернет-платформы.
Именно поэтому хороший лицензионный договор для российского ПО — это уже не только задача юриста по интеллектуальной собственности. Это еще и налоговый документ.
Что подготовить перед подачей в Минцифры
Если компания решила включить продукт в реестр, до подачи стоит провести короткий аудит.
Юрист проверяет:
правообладателя;
договоры с разработчиками;
служебные произведения;
передачу исключительных прав;
корпоративную структуру;
лицензии на сторонние компоненты.
Техническая команда:
архитектуру;
функциональность;
сторонние компоненты;
класс ПО;
документацию;
применимые требования совместимости.
Бухгалтер или финансовый директор:
модель монетизации;
действующие договоры с клиентами;
НДС;
структуру платежей;
возможное применение налоговых льгот;
документы, которые нужно сохранять для налогового обоснования.
Так вероятность того, что после включения в реестр выяснится, что компания не может нормально использовать ожидаемый налоговый эффект, существенно ниже.
Что в итоге
Если смотреть на реестр российского ПО только как на «сертификат отечественной программы», можно пропустить самое интересное.
Для разработчика реестр может влиять на НДС и коммерческую модель продажи ПО.
Для покупателя — на налоговый учет расходов на российские программы.
Для бухгалтера с 2026 года особенно важно читать лицензионный договор до его подписания: возможность передать приобретенное право третьему лицу может лишить компанию права применить коэффициент 2 к соответствующим расходам.
Для юриста главная задача перед подачей — проверить цепочку исключительных прав, договоры с разработчиками, структуру правообладателя и сторонние компоненты.
А для разработчика — убедиться, что техническое описание программы действительно соответствует продукту и актуальным требованиям реестра.
И последнее особенно важно. Сам по себе реестр не дает компании налоговую экономию. Ее дает правильно оформленная хозяйственная операция, которая соответствует условиям НК РФ.
Материал актуализирован по состоянию на 25 августа 2026 года.
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