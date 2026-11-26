Ко мне обратилась подписчица с типичной для рынка удаленки ситуацией: нашла работу, но заказчик поставил условие — оформить ИП на НПД (налоге на профессиональный доход). Девушка сомневается: вдруг работа не подойдет через месяц-два — насколько сложно потом закрыть такое ИП, какие госпошлины придется платить и не останутся ли «хвосты» перед налоговой?

А стоит ли вообще открывать ИП на НПД ради удалённой работы?

Прежде чем разбираться с закрытием, стоит задать главный вопрос: зачем заказчику именно ИП на НПД, если для фриланса и удалёнки достаточно обычной самозанятости физлица?

Налоги и лимит дохода (2,4 млн ₽ в год) у обычного самозанятого и у ИП на НПД абсолютно одинаковые — 4% с физлиц и 6% с юрлиц. Статус ИП на НПД имеет смысл открывать только в трёх случаях:

если вид деятельности требует лицензии (например, перевозки или образовательные услуги);

если нужен расчётный счёт ИП и подключение торгового/интернет-эквайринга;

если крупный корпоративный заказчик по внутренним правилам безопасности работает только с ИП.

Если же компания просит открыть ИП на НПД просто «для оформления в штат на удалёнку» с графиком и окладом — это сигнал о попытке сэкономить на налогах и страховых взносах за счёт подмены трудового договора (ч. 2 ст. 15 ТК РФ). При проверке ФНС такой договор могут переквалифицировать в трудовой, а самому исполнителю придётся закрывать лишний статус ИП и расчётный счёт в банке.

Пошаговая инструкция: как закрыть ИП на НПД

Шаг 1. Завершите расчёты и расторгните договоры

Закройте акты с заказчиком, проведите все выплаты через приложение «Мой налог» и сформируйте финальные чеки до подачи документов на закрытие. Если использовалась онлайн-касса (ККТ), снимите её с учёта в ФНС заранее.

Шаг 2. Подайте заявление по форме № Р26001 (0 ₽ или 160 ₽)

Это главный документ для прекращения статуса предпринимателя (ст. 22.3 Федерального закона № 129-ФЗ). Размер госпошлины зависит от способа подачи (пп. 7 п. 1 ст. 333.33, пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ):

0 ₽ (бесплатно): при подаче в электронном виде через сервис ФНС или Госуслуги (понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись — например, бесплатная подпись в приложении «Госключ»), а также при подаче через МФЦ (так как МФЦ передаёт документы в налоговую по электронным каналам).

160 ₽: при личном визите с бумажным заявлением непосредственно в регистрирующую инспекцию ФНС или отправке по почте (при отправке почтой подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса).

Шаг 3. Дождитесь исключения из ЕГРИП

При электронной подаче или личном обращении в ИФНС налоговая рассматривает заявление 5 рабочих дней (через МФЦ — до 11 рабочих дней с учётом пересылки). На следующий рабочий день после регистрации прекращения деятельности на вашу электронную почту придёт Лист записи ЕГРИП, подтверждающий, что статус ИП закрыт.

Шаг 4. Закройте расчётный счёт в банке

После получения Листа записи ЕГРИП сразу подайте заявление в банк на закрытие расчётного счёта ИП — иначе банк продолжит списывать комиссию за обслуживание пакета услуг, даже если по счёту нет операций.

Важный нюанс: что делать со статусом самозанятого в «Мой налог»

Здесь критически важно не перепутать последовательность действий:

Если вы хотите остаться самозанятым как физлицо: после закрытия ИП в приложение «Мой налог» заходить не нужно. Налоговая снимет вас с учёта как ИП, но статус плательщика НПД сохранится автоматически — вы сможете и дальше принимать заказы как самозанятое физлицо по ставкам 4% и 6%. Если вы хотите закрыть всё полностью (и ИП, и самозанятость): сначала дождитесь закрытия ИП (получения Листа записи ЕГРИП), и только потом в приложении «Мой налог» оплатите начисленный налог и нажмите кнопку «Сняться с учёта» (ст. 5 Закона № 422-ФЗ). Почему нельзя наоборот? Если сначала сняться с НПД, а заявление Р26001 подать позже, то в течение 5 рабочих дней до закрытия ИП предприниматель автоматически переводится на общую систему налогообложения (ОСНО) — а это обязанность сдать нулевые декларации по НДС и 3-НДФЛ.

Примечание для соискателей: если компания требует открыть ИП на НПД для обычной удалённой работы по графику, помните, что при признаках трудовых отношений налоговая может переквалифицировать такой договор в трудовой (с доначислением НДФЛ и страховых взносов заказчику).

А вы сталкивались с ситуацией, когда заказчик просит открыть именно ИП на НПД вместо обычной самозанятости? Зачем бизнесу такое требование на практике?