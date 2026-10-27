Бухгалтерский и налоговый учет централизованных поставок во франшизе: торговый дом УК, ретро-бонусы и ст. 1033 ГК РФ

Централизованное снабжение сырьем, фирменной продукцией и расходными материалами — основа операционной стабильности и маржинальности растущей франчайзинговой сети. В ритейле, общепите и сфере бытовых услуг до половины совокупной прибыли головной компании формируется за счет товарных потоков собственного торгового дома.
Однако централизация закупок влечет за собой целый комплекс налоговых и гражданско-правовых рисков как для правообладателя, так и для партнеров сети. Инспекторы ФНС пристально оценивают экономическую обоснованность оптовой наценки (ст. 252 НК РФ), порядок учета премий и ретро-бонусов от дистрибьюторов (ст. 271, 250 НК РФ), а также проверяют сеть на признаки искусственного дробления бизнеса и необоснованной налоговой выгоды по ст. 54.1 НК РФ.
1. Бухгалтерский учет товарных потоков через Торговый дом УК
Когда управляющая компания (УК) выступает центральным оптовым поставщиком (Торговым домом) для всей сети, учет ведется по общим правилам купли-продажи с учетом отраслевой специфики.
Проводки у управляющей компании (ОСНО):
Дт 41 — Кт 60 — оприходована партия товара от завода-изготовителя;
Дт 19 — Кт 60 — отражен «входной» НДС по приобретенной партии;
Дт 68 («НДС») — Кт 19 — предъявлен НДС к вычету;
Дт 62 — Кт 90.01 — отражена выручка от отгрузки товара партнеру сети (франчайзи);
Дт 90.03 — Кт 68 («НДС») — начислен НДС с реализации франчайзи;
Дт 90.02 — Кт 41 — списана себестоимость отгруженной партии;
Дт 51 — Кт 62 — получена оплата от франчайзи за поставленную продукцию.
Проводки у франчайзи (УСН «доходы минус расходы»):
Дт 41 (10) — Кт 60 — оприходовано сырье или товар от УК (с учетом «входного» НДС);
Дт 60 — Кт 51 — перечислена оплата торговому дому УК;
Дт 90.02 (20) — Кт 41 (10) — списана себестоимость сырья в производство или реализованного товара;
В КУДиР — сумма расходов на приобретение товара признается по мере его реализации конечному покупателю и фактической оплаты поставщику (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Рис. 1. Схема движения первичных документов и материальных потоков через централизованный логистический хаб франшизы
2. Налогообложение ретро-бонусов и премий за объем закупки сети
Если управляющая компания не держит собственный склад, а аккредитует внешних федеральных дистрибьюторов, распространенным механизмом монетизации становятся объемные скидки и премии (ретро-бонусы).
Налоговый режим ретро-бонусов по ст. 250 НК РФ:
Премия без изменения цены товара: Если по условиям дистрибьюторского соглашения поставщик выплачивает УК или франчайзи премию за достижение порога выборки (например, 5% при объеме сети свыше 10 млн рублей в месяц), сумма премии признается внереализационным доходом (п. 8 ст. 250 НК РФ).
НДС при выплате премии: Согласно п. 2.1 ст. 154 НК РФ, выплата поставщиком покупателю премии за выполнение определенных условий договора не уменьшает стоимость ранее отгруженных товаров и не изменяет налоговую базу по НДС (кроме случаев, когда прямо предусмотрено изменение цены в договоре).
Дата признания дохода: Доход признается на дату подписания акта о выполнении условий премирования либо на дату поступления денежных средств на расчетный счет (подп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ).
Рис. 2. Цифровой управленческий контур: автоматизированная сверка закупок и кассовых списаний
3. Риски ст. 54.1 НК РФ и пределы ограничений по ст. 1033 ГК РФ
При налоговых ревизиях франчайзинговых холдингов проверяющие тщательно анализируют цепочки поставок: 1. Обоснованность оптовой надбавки УК: Если торговый дом УК закупает товар у завода за 100 рублей и перепродает партнерам на спецрежимах за 180 рублей, не выполняя реальных логистических, складских и контрольных функций, налоговая инспекция может квалифицировать торговый дом как фиктивную «прокладку» для перераспределения налоговой нагрузки внутри группы (ст. 54.1 НК РФ). Управляющая компания обязана иметь реальные складские мощности, персонал логистов и договоры перевозки. 2. Антимонопольные ограничения (ст. 1033 ГК РФ): Пункт договора коммерческой концессии об обязательной закупке сырья исключительно у правообладателя законен только тогда, когда сырье уникально и определяет качество конечного продукта сети (ноу-хау). Требование закупать сырье общего назначения по завышенным ценам может быть оспорено франчайзи в суде и ФАС.
Автор — Виталий Олегович, специалист по налоговому аудиту, бухгалтерскому учету и структурированию концессионных сетей. Методологию налоговой безопасности франшиз и разборы практики ФНС публикую в профильном Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги, какую модель снабжения вы используете в своих сетях — прямой торговый дом с оптовой наценкой или ретро-бонусы от дистрибьюторов? Сталкивались ли с претензиями налоговой к размеру наценки между УК и зависимыми франчайзи?