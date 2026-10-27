Бухгалтерский и налоговый учет централизованных поставок во франшизе: торговый дом УК, ретро-бонусы и ст. 1033 ГК РФ

3. Риски ст. 54.1 НК РФ и пределы ограничений по ст. 1033 ГК РФ

При налоговых ревизиях франчайзинговых холдингов проверяющие тщательно анализируют цепочки поставок: 1. Обоснованность оптовой надбавки УК: Если торговый дом УК закупает товар у завода за 100 рублей и перепродает партнерам на спецрежимах за 180 рублей, не выполняя реальных логистических, складских и контрольных функций, налоговая инспекция может квалифицировать торговый дом как фиктивную «прокладку» для перераспределения налоговой нагрузки внутри группы (ст. 54.1 НК РФ). Управляющая компания обязана иметь реальные складские мощности, персонал логистов и договоры перевозки. 2. Антимонопольные ограничения (ст. 1033 ГК РФ): Пункт договора коммерческой концессии об обязательной закупке сырья исключительно у правообладателя законен только тогда, когда сырье уникально и определяет качество конечного продукта сети (ноу-хау). Требование закупать сырье общего назначения по завышенным ценам может быть оспорено франчайзи в суде и ФАС.

Автор — Виталий Олегович, специалист по налоговому аудиту, бухгалтерскому учету и структурированию концессионных сетей. Методологию налоговой безопасности франшиз и разборы практики ФНС публикую в профильном Telegram-канале «Диалог Франшиз».

Коллеги, какую модель снабжения вы используете в своих сетях — прямой торговый дом с оптовой наценкой или ретро-бонусы от дистрибьюторов? Сталкивались ли с претензиями налоговой к размеру наценки между УК и зависимыми франчайзи?