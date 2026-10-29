Налоговый и юридический Due Diligence франчайзи: как проверить источники капитала, обособленность по ст. 54.1 НК РФ и исключить субсидиарную ответственность

При масштабировании франчайзинговой сети управляющие компании часто концентрируются исключительно на коммерческих показателях: скорости продаж и сборе паушальных взносов. Однако с точки зрения финансово-бухгалтерской службы и корпоративных юристов заключение договора коммерческой концессии (ДКК) без предварительного глубокого Due Diligence партнера несет прямые угрозы налоговой и имущественной безопасности всей группы компаний.
Включение в партнерскую сеть ненадежного или финансово нестабильного франчайзи влечет за собой риски доначисления налогов по ст. 54.1 НК РФ (обвинения в дроблении бизнеса), претензии Росфинмониторинга по 115-ФЗ, а также привлечение головной компании к субсидиарной ответственности по долгам филиала по ст. 1034 ГК РФ.
1. Финансовый Due Diligence: стресс-тест ликвидности и происхождение капитала (115-ФЗ)
Наличие у потенциального франчайзи суммы паушального взноса не является гарантией его финансовой состоятельности. Бухгалтерия и финансовый контроль управляющей компании обязаны провести стресс-тест структуры капитала:
Структура источников финансирования:
Доля заемных средств: Не должна превышать 30–40% от совокупного инвестиционного бюджета открытия. Финансирование проекта на 100% за счет потребительских или необеспеченных кредитов — критический стоп-фактор. Выплаты процентов и тела долга полностью поглощают операционную маржу в первые 6–9 месяцев, провоцируя неплатежи по роялти и дефолт точки.
Подушка ликвидности (Opex-резерв): Партнер обязан документально подтвердить наличие ликвидных активов в размере не менее 25–30% от сметы запуска. Эти средства резервируются на отдельном банковском депозите для финансирования кассовых разрывов до достижения точки безубыточности.
Проверка легальности капитала (ФЗ № 115-ФЗ):
Правообладатель обязан исключить прием платежей от сомнительных структур. Поступление паушального взноса со счетов сторонних физлиц без договора займа или от технических компаний с признаками «транзитности» приводит к блокировке расчетного счета управляющей компании банками по ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Комплект идентификационных документов (KYC) должен быть собран до выставления счета. Рис. 1. Финансовый стресс-тест ликвидности и верификация структуры инвестиций франчайзи
2. Налоговые риски статьи 54.1 НК РФ: исключение признаков дробления бизнеса
Самый распространенный риск франчайзинговых моделей в РФ — переквалификация территориальных франчайзи в «подконтрольные технические лица» правообладателя с объединением совокупной выручки и доначислением НДС и налога на прибыль (Письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, п. 13 Обзора судебной практики ВС РФ от 13.12.2023).
Критерии экономической самостоятельности франчайзи:
Реальная обособленность активов: Франчайзи самостоятельно заключает договор аренды помещения, регистрирует контрольно-кассовую технику (ФЗ-54) на свое юридическое лицо (или ИП) и открывает независимый расчетный счет в банке.
Самостоятельный персонал: Линейный персонал оформлен в штат франчайзи по трудовым договорам. Выплата зарплаты осуществляется с его расчетного счета с исчислением НДФЛ и страховых взносов. Категорически запрещено вести общий кадровый учет через головную компанию без возмездного договора аутстаффинга.
Отсутствие безвозмездного перераспределения ресурсов: Передача оборудования, сырья, маркетинговых материалов или прав на ПО оформляется строго возмездными договорами концессии, поставки или сублицензии по рыночным ценам.
Обоснованная деловая цель: Документально подтвержденное намерение франчайзи вести независимый предпринимательский бизнес на свой риск с целью извлечения прибыли, а не минимизации налогов сети.Рис. 2. Юридический аудит контрагентов и защита от рисков субсидиарной ответственности
3. Субсидиарная ответственность правообладателя (ст. 1034 ГК РФ)
Юридическая служба франчайзера обязана учитывать положения статьи 1034 Гражданского кодекса РФ: Пункт 1 ст. 1034 ГК РФ: Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. Пункт 2 ст. 1034 ГК РФ: По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем!
Регламент преддоговорного юридического Due Diligence:
КАД Арбитр и суды общей юрисдикции: проверка отсутствия банкротных дел, исков от контрагентов и трудовых споров.
База данных ФССП: проверка исполнительных производств в отношении учредителей и руководителей.
Реестры ФНС: проверка отсутствия записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, проверка учредителей по реестру дисквалифицированных лиц (ст. 3.11 КоАП РФ).
Обязательная государственная регистрация предоставления права: ДКК регистрируется в Роспатенте в соответствии со ст. 1028 ГК РФ. До момента госрегистрации передача прав считается несостоявшейся, что лишает стороны права учесть паушальный взнос в составе расходов по налогу на прибыль (письмо Минфина России от 06.07.2023 № 03-03-06/1/63118).
Автор — Виталий Олегович, эксперт по налоговому и финансовому структурированию франчайзинговых сетей. Шаблоны регламентов скоринга и проверок контрагентов публикую в Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги, сталкивались ли вы с попытками налоговых органов объединить доходы франчайзи с головной компанией по ст. 54.1 НК РФ? Какие первичные документы запрашивали инспекторы при проверке самостоятельности точек?