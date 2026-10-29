Налоговый и юридический Due Diligence франчайзи: как проверить источники капитала, обособленность по ст. 54.1 НК РФ и исключить субсидиарную ответственность

При масштабировании франчайзинговой сети управляющие компании часто концентрируются исключительно на коммерческих показателях: скорости продаж и сборе паушальных взносов. Однако с точки зрения финансово-бухгалтерской службы и корпоративных юристов заключение договора коммерческой концессии (ДКК) без предварительного глубокого Due Diligence партнера несет прямые угрозы налоговой и имущественной безопасности всей группы компаний.

Включение в партнерскую сеть ненадежного или финансово нестабильного франчайзи влечет за собой риски доначисления налогов по ст. 54.1 НК РФ (обвинения в дроблении бизнеса), претензии Росфинмониторинга по 115-ФЗ, а также привлечение головной компании к субсидиарной ответственности по долгам филиала по ст. 1034 ГК РФ.