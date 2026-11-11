Телефония и запись звонков во франшизе: учет расходов на связь, риски по 152-ФЗ, 54-ФЗ и ст. 54.1 НК РФ

Развертывание централизованной системы телефонной связи и фиксации переговоров персонала в партнерской сети — ключевой инструмент управляющей компании для контроля стандартов обслуживания и соблюдения регламентов первого контакта (SLA).
Однако оплата и предоставление сервисов мобильной связи и записи телефонных разговоров для юридически самостоятельных франчайзи (ИП и ООО) требуют от финансово-бухгалтерской службы четкого документального оформления и обоснования экономической оправданности по ст. 252 НК РФ.
1. Списание затрат на корпоративную мобильную связь и запись звонков (ст. 252 и 264 НК РФ)
Управляющая компания несет регулярные расходы на лицензии сервиса мобильной записи разговоров, аренду защищенных облачных хранилищ S3 и интеграцию с CRM-системой сети.
Налоговая квалификация затрат у правообладателя:
Расходы на услуги связи (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ):
Оплата услуг связи, маршрутизации телефонных вызовов и доступа к облачным сервисам фиксации аудиопотоков линейного персонала филиалов;
Расходы на программное обеспечение и SaaS-решения (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ):
Платежи за право использования мобильного ПО фиксации аудиовызовов и модулей речевой аналитики в рамках лицензионных и сублицензионных соглашений;
Экономическое обоснование (п. 1 ст. 252 НК РФ):
Затраты признаются обоснованными, так как направлены на обеспечение операционного контроля качества сети (ст. 1031 ГК РФ), предотвращение потери лидов и контроль базы расчета роялти.
text Обязательный комплект первичных документов (
ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ
): 1. Договор с оператором связи / разработчиком ПО с указанием тарифов и объема подключений; 2. Ежемесячные универсальные передаточные документы (УПД) или акты оказанных услуг; 3. Внутренний приказ руководителя об утверждении стандарта коммуникаций и перечня рабочих номеров/устройств, подлежащих аудиофиксации в коммерческих целях; 4. Регламент в приложении к ДКК об обязательном подключении точек к единому контуру связи.
2. Легитимность аудиозаписи: тайна переговоров и персональные данные по 152-ФЗ
При внедрении записи звонков на смартфонах линейных сотрудников у бизнеса регулярно возникают опасения относительно тайны телефонных переговоров (ст. 138 УК РФ) и соблюдения Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Правовая защита и комплаенс:
Разграничение тайны связи и коммерческих переговоров:
Конституционная гарантия тайны телефонных переговоров (ст. 23 Конституции РФ, ст. 63 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи») защищает частную жизнь граждан от негласного прослушивания третьими лицами.
Запись служебных разговоров сотрудников при исполнении ими трудовых обязанностей с клиентами компании не нарушает ст. 138 УК РФ при соблюдении двух условий:
Сотрудник письменно ознакомлен с локальным нормативным актом (ЛНА) о записи служебных звонков;
Клиент уведомлен в начале входящего или исходящего вызова («В целях контроля качества разговор записывается»).
Соблюдение требований 152-ФЗ:
Аудиозапись разговора признается персональными данными в случае возможности идентификации абонента.
Правообладатель выступает Оператором персональных данных и обязан хранить аудиофайлы на серверах в защищенных ЦОД на территории Российской Федерации с применением шифрования (AES-256). Франчайзи выступает лицом, обрабатывающим данные по поручению (ч. 3 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).
3. Раздельный кассовый контур (54-ФЗ) и риски ст. 54.1 НК РФ
Аудиофиксация звонков и речевая аналитика позволяют управляющей компании пресекать схему «Drop-to-Card» (когда недобросовестные сотрудники партнерских филиалов просят клиента перевести оплату на личную банковскую карту без выдачи фискального чека).
Однако глубокий контроль телефонного трафика не должен приводить к смешению финансовых потоков участников сети:
text Критерии налоговой безопасности при централизованном контроле связи: 1. Автономия ККТ по
54-ФЗ
: все расчеты по согласованным в телефонном разговоре заказам проводятся строго через онлайн-кассу франчайзи с формированием чека на его ИНН. 2. Недопустимость централизации выручки: управляющая компания не вправе принимать деньги клиентов филиала на свой счет, если она не действует по агентскому договору. 3. Прозрачность расчетов за IT-инфраструктуру: если затраты на связь компенсируются франчайзи, в договоре концессии четко прописывается порядок выставления сервисных счетов или включение расходов в фиксированную часть роялти.
Бухгалтерский учет расходов на телефонию:
Дт 20 (26, 44) — Кт 60 (76): Отражена стоимость услуг связи и SaaS-сервисов записи звонков;
Дт 19 — Кт 60: Учтен входящий НДС (при наличии);
Дт 68/НДС — Кт 19: Принят НДС к вычету на основании счета-фактуры или УПД;
Дт 76/франчайзи — Кт 91.1 (или 62): Начислена компенсация расходов за связь (если предусмотрено ДКК).
Практические разборы судебной практики и нормативных актов по франчайзингу публикуются в канале @dialog_franchise.
Вопрос для бухгалтеров и финансовых директоров:
Как в вашей компании организована оплата связи линейного персонала франчайзи: централизованно через управляющую компанию с перевыставлением счетов или каждый партнер заключает прямой договор с оператором связи?