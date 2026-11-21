Сдать квартиру официально можно четырьмя способами, и сумма налога различается в разы.

Посчитаем на одном примере: квартира сдаётся физлицу за 50 000 рублей в месяц, за год – 600 000 рублей. Расчёт по правилам 2026 года.

Способ 1. Как обычный человек – НДФЛ

Маркер списка Ставка 13%: \bm{600\ 000 \times 13\% = 78\ 000} рублей.

Маркер списка Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, налог заплатить до 15 июля.

Маркер списка Если доходы за год больше 2,4 млн рублей, с превышения ставка выше – от 15%.

Способ 2. Как самозанятый – НПД

Маркер списка Ставка при сдаче физлицу 4%: \bm{600\ 000 \times 4\% = 24\ 000} рублей. Декларации нет, налог считает приложение «Мой налог».

Маркер списка Новый самозанятый получает налоговый вычет 10 000 рублей: пока он не израсходован, ставка 3% вместо 4%. В нашем примере налог за первый год – 18 000 рублей, вычет израсходуется на 6 000 рублей.

Маркер списка Важно: на самозанятости можно сдавать только жильё. Доход от сдачи нежилых помещений налогом на профдоход не облагается.

Способ 3. ИП на упрощёнке 6%

Маркер списка Налог 6% с 600 000 рублей составляет 36 000 рублей.

Маркер списка При этом ИП обязан платить фиксированные страховые взносы «за себя» (в 2026 году это 57 390 рублей) плюс 1% с дохода свыше 300 000 рублей (с 300 000 ₽ сверх лимита это еще 3 000 рублей). Всего взносов набегает на 60 390 рублей.

Маркер списка ИП без работников может полностью уменьшить налог по УСН (36 000 рублей) на уплаченные взносы, поэтому сам налог «сгорает» до нуля. Но в бюджет всё равно придется перечислить сумму страховых взносов — 60 390 рублей.

Способ 4. ИП на патенте

Стоимость патента зависит от региона и потенциального дохода, а не от того, сколько вы получили на самом деле. Посчитать можно в калькуляторе на сайте налоговой. Взносы ИП платит и в этом случае, на них можно уменьшить стоимость патента.

Что получилось

Самозанятость – 24 000₽

ИП на УСН 6% – 60 390 ₽ (страховые взносы)

НДФЛ – 78 000₽

ИП на патенте – зависит от региона

Для одной квартиры, которую снимает обычный человек, самозанятость обычно выгоднее всего. Статус ИП имеет смысл, когда объектов несколько, доход больше 2,4 млн рублей в год или помещения нежилые.

Если не платить совсем, налоговая может доначислить налог, а сверху – пени и штраф 20% от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ).

Расчёт условный. Основание: ст. 224, 229, 346.21, 346.51, 430 НК РФ; ст. 6, 10, 12 закона № 422-ФЗ.