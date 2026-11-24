Освобождение

ИП на УСН не уплачивают налог на имущество физлиц в отношении имущества, которое используется в предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 346.11 НК РФ)

Исключение – объекты, включённые в региональный перечень, по которым база определяется как кадастровая стоимость (ст. 378.2 НК РФ): офисы, торговые помещения, помещения общепита и бытовых услуг. С них налог платится и на УСН. Перечень утверждает регион на каждый год.



Личное имущество, которое в бизнесе не используется, облагается в общем порядке, с льготами по ст. 407 НК РФ.



Почему налог всё равно приходит

Налоговая не знает, используется ли конкретное помещение в бизнесе, поэтому начисляет налог по данным Росреестра. Освобождение применяется по заявлению: форма по КНД 1150063. Её можно подать в личном кабинете ИП, лично или через МФЦ.



Срок подачи заявления в НК РФ прямо не установлен. На практике его подают до получения уведомления или вскоре после. Если налог уже начислен, после рассмотрения заявления его пересчитают. Перерасчёт возможен не более чем за три года, предшествующих году направления уведомления (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).



Чем подтвердить использование в бизнесе



1. Закрытого перечня документов нет. Подходят, например:

2. договор аренды, если помещение сдаётся;

3. договоры с покупателями или заказчиками, где указан адрес помещения;

4. трудовые договоры, где помещение названо местом работы;

5. документы на коммунальные услуги, оформленные на ИП



Что проверить у клиента до 1 декабря



1. Открыть налоговое уведомление в личном кабинете физлица.

2. Сверить объекты с перечнем региона по кадастровой стоимости на 2025 год.

3. По объектам вне перечня, которые используются в бизнесе, подать заявление и приложить документы.

4. По объектам из перечня заплатить налог до 1 декабря.



Материал информационный, не налоговая консультация. Данные на 24.11.2026.