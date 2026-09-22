Когда можно использовать бумажную транспортную накладную вместо ЭТрН

В каких случаях можно оформить бумажную накладную

Если перевозка входит в этот список, накладную можно оформить на бумаге. В остальных случаях потребуется электронный документ.

Перевозка, где грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом

Компания может перемещать товары «от себя себе» без заключения ЭТрН — например, со своего склада в собственный магазин или на другой склад. Если для доставки привлекают перевозчика, но грузоотправителем и грузополучателем остается та же организация, накладную можно оформить на бумаге.

Например. Производитель стройматериалов отправляет продукцию со своего склада в собственный розничный магазин. Для доставки он нанимает транспортную компанию. Несмотря на участие стороннего перевозчика, отправителем и получателем груза выступает одна организация, поэтому такая перевозка попадает под исключение и не требует ЭТрН.

Бумажная накладная возможна и при самовывозе со склада поставщика. Например, компания покупает товар, нанимает перевозчика и доставляет покупку со склада продавца на собственный склад. В этом случае сама компания выступает одновременно грузоотправителем и грузополучателем, а поставщик, который фактически отгружает товар, — лицом, осуществляющим погрузку (ЛОП).

Поэтому при выборе формата накладной имеет значение не только фактическая схема доставки, но и то, как распределены роли между ее участниками. Поэтому при выборе формата накладной имеет значение не только фактическая схема доставки, но и то, как распределены роли между ее участниками. Например, если ваш подрядчик — фактический перевозчик, накладную можно оформить на бумаге. Если же подрядчик выступает в роли экспедитора, то по документам он становится грузоотправителем, поэтому это исключение уже не применяется.

Рекомендую проверить, кто указан в документах грузоотправителем и грузополучателем. Если это одна и та же организация, перевозка считается перемещением от самого себя себе. Тогда накладную можно оформить на бумаге. Если же товар отправляют покупателю или другой организации, понадобится ЭТрН.

При этом бывают ситуации, когда транспортная накладная не нужна совсем. Например, компания перевозит собственный товар между своими объектами на собственном автомобиле, а доставка не оформляется как отдельная услуга. В таком случае коммерческой перевозки, для которой требуется транспортная накладная, нет. Поэтому оформлять не нужно ни бумажный документ, ни электронный.