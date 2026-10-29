Стоимость груза в ЭТрН: нужно ли указывать и на что она влияет

С 1 сентября 2026 года транспортные накладные перешли в электронный формат. Но заполнение ЭТрН до сих пор вызывает немало вопросов. Один из них — нужно ли указывать стоимость груза в документах.
Разберемся, обязательно ли указывать стоимость груза в ЭТрН, как ее определить и для чего она нужна.
На что влияет стоимость груза в ЭТрН
В ЭТрН есть отдельный раздел со сведениями о грузе. Одно из полей — общая объявленная стоимость, где грузоотправитель может зафиксировать ценность перевозимого груза.
Сумма имеет значение, если во время перевозки груз был утрачен, поврежден или доставлен частично. Согласно статье 34 Устава автомобильного транспорта, объявленная ценность влияет на размер возмещения ущерба:
при полной утрате или повреждении груза без возможности восстановления перевозчик возмещает всю объявленную стоимость;
при недостаче или частичном повреждении — часть объявленной стоимости, которая приходится на недостающий или поврежденный груз.
Сама объявленная стоимость в ЭТрН не означает, что перевозчик при любых обстоятельствах обязан ее выплатить. Ответственность зависит от конкретной ситуации, причин повреждения и других обстоятельств перевозки.
Объявленная ценность становится лишь одним из ориентиров при расчете ущерба. Если она не объявлялась, ущерб рассчитывается исходя из стоимости самого груза.
Обязательно ли указывать стоимость груза в ЭТрН
Указывать объявленную стоимость груза при каждой перевозке необязательно. Закон не устанавливает случаи, когда это необходимо — поле заполняется, если грузоотправитель сам решил объявить ценность груза.
Это особенно актуально при перевозке дорогостоящих товаров — оборудования, электроники, автокомпонентов, медицинской техники или ценных комплектующих. Если такой груз будет утрачен или поврежден, указанная сумма учитывается при расчете возмещения.
Если ценность не объявляется, поле можно оставить пустым. Указывать в нем стоимость товара из счета или договора только потому, что она известна, не нужно.
Покажем на примере. Компания отправляет партию оборудования стоимостью 1 млн рублей. Грузоотправитель может оставить поле с объявленной ценностью пустым либо указать в нем примерную сумму — например, 800 000 рублей.
Если товар будет полностью утрачен по вине перевозчика, размер возмещения определят исходя из объявленной ценности. В нашем примере перевозчик возместит 800 000 рублей, хотя фактическая стоимость партии составляет 1 млн рублей.
Какую стоимость груза указывать в ЭТрН
Объявленная ценность и действительная стоимость груза могут отличаться. Действительная стоимость показывает, сколько фактически стоит товар, а объявленная — в какую сумму грузоотправитель оценивает груз при его передаче перевозчику.
При этом объявленная ценность груза не должна превышать действительную. Вернемся к примеру с оборудованием: если весь товар стоит 1 млн рублей, указать объявленную ценность в 1,1 млн нельзя. Она должна быть в пределах фактической стоимости груза — до отметки 1 млн рублей.
Чтобы определить действительную стоимость, можно ориентироваться на цену, указанную в счете продавца или договоре. Если ее там нет, учитывается стоимость аналогичных товаров при сравнимых обстоятельствах.
Будет ли перевозчик видеть стоимость груза
Если в ЭТрН указана объявленная ценность груза, перевозчик увидит ее вместе с остальными сведениями о грузе. Отдельно скрыть эту информацию от него нельзя.
Грузоотправитель может не указывать объявленную ценность, если не хочет раскрывать стоимость груза. Но при утрате или повреждении товара его стоимость придется подтверждать документами. Из-за этого выплата компенсации может занять больше времени, а итоговая сумма оказаться ниже ожидаемой.
Поэтому при заполнении ЭТрН стоит заранее решить, что важнее в конкретной перевозке: не раскрывать стоимость товара или зафиксировать его ценность в документе. Особенно остро этот вопрос стоит при транспортировке дорогостоящих грузов: чем выше их стоимость, тем существеннее могут быть риски при утрате или повреждении.
Стоимость груза и стоимость перевозки: в чем разница?
Помимо стоимости груза, в перевозочных документах может фигурировать и другая сумма — стоимость перевозки. Это плата за услугу транспортной компании, и с объявленной ценностью товара она никак не связана.
Вернемся к примеру. Стоимость партии оборудования составляет 1 млн рублей, доставка — 80 000 рублей. Первая сумма относится к грузу и может учитываться при возмещении ущерба, вторая — к расчетам между заказчиком и перевозчиком.
Фиксируются эти суммы тоже по-разному:
объявленная ценность указывается непосредственно в ЭТрН — в разделе со сведениями о грузе;
стоимость перевозки может быть указана в электронной заказ-заявке — в самой ЭТрН ее отмечают с помощью дополнительных Титулов 5 и 6.
При этом Титулы 5 и 6 относятся к дополнительным и заполняются не всегда. Они используются, когда участникам нужно зафиксировать итоговую стоимость перевозки в случае изменения условий доставки. Тогда Титул 5 формирует перевозчик, а Титул 6 — грузоотправитель.
Наглядно разницу между стоимостью груза и перевозки покажем в таблице.
Объявленная ценность груза
Стоимость перевозки
Что означает
Ценность перевозимого груза
Плата за услуги перевозчика
Где указывается
Сведения о грузе в самой ЭТрН
Электронная заказ-заявка или дополнительные Титулы 5 и 6
На что влияет
Учитывается при определении возмещения, когда теряется или повреждается груз
Используется для расчетов между заказчиком и перевозчиком
Что учесть при заполнении ЭТрН
Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при работе с ЭТрН и электронной заказ-заявкой.
Если стоимость перевозки согласовали в ЭЗЗ, после выполнения рейса она может измениться — например, из-за дополнительных услуг или расходов в процессе доставки. Тогда итоговую сумму фиксируют с помощью Титулов 5 и 6.
Объявленная ценность груза при этом заполняется отдельно. Если ЭТрН создается автоматически на основании заказа, стоит проверить это поле перед подписанием документа: стоимость перевозки из ЭЗЗ не должна подменять ценность самого груза.
Для дорогостоящих грузов стоит заранее определить, кто принимает решение об объявлении ценности и проверяет сумму перед оформлением ЭТрН — например, руководитель подразделения, логист или другой сотрудник, ответственный за организацию перевозки. При этом важно, чтобы объявленная ценность не превышала действительную стоимость груза, указанную в счете продавца или договоре.
Коротко
Объявленная ценность груза в ЭТрН указывается по решению грузоотправителя. Заполнять это поле при каждой перевозке не требуется.
Указанная сумма имеет значение при утрате, недостаче или повреждении груза, поскольку используется при определении размера возмещения.
Объявленная ценность не может превышать действительную стоимость товара.
Стоимость перевозки не имеет ничего общего с объявленной стоимостью груза. Она относится к транспортной услуге и в сведения о грузе не включается. При необходимости ее можно зафиксировать с помощью дополнительных Титулов 5 и 6, в то время как объявленная стоимость заполняется в самой ЭТрН.
Чаще всего объявленную стоимость указывают при транспортировке дорогостоящих грузов. Она заранее фиксируется в документе и учитывается при расчете возмещения в случае его утраты или повреждения.