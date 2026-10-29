Стоимость груза в ЭТрН: нужно ли указывать и на что она влияет

На что влияет стоимость груза в ЭТрН

В ЭТрН есть отдельный раздел со сведениями о грузе. Одно из полей — общая объявленная стоимость, где грузоотправитель может зафиксировать ценность перевозимого груза.

Сумма имеет значение, если во время перевозки груз был утрачен, поврежден или доставлен частично. Согласно статье 34 Устава автомобильного транспорта, объявленная ценность влияет на размер возмещения ущерба:

при полной утрате или повреждении груза без возможности восстановления перевозчик возмещает всю объявленную стоимость;

при недостаче или частичном повреждении — часть объявленной стоимости, которая приходится на недостающий или поврежденный груз.

Сама объявленная стоимость в ЭТрН не означает, что перевозчик при любых обстоятельствах обязан ее выплатить. Ответственность зависит от конкретной ситуации, причин повреждения и других обстоятельств перевозки.

Объявленная ценность становится лишь одним из ориентиров при расчете ущерба. Если она не объявлялась, ущерб рассчитывается исходя из стоимости самого груза.