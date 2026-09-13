Субсидиарка за неподачу заявления о банкротстве: директор отвечает не за все долги компании

Когда компания уходит в банкротство, к бывшему директору часто предъявляют сразу два требования - по статье 61.11 и по статье 61.12 Закона о банкротстве. Основания похожи, но размер по ним считается по-разному. За неподачу заявления директор отвечает только за обязательства, которые появились после того, как истек срок на обращение в суд. Поэтому спор нередко сводится к одной дате, и от нее зависит итоговая сумма.
Два основания и два разных расчета
По статье 61.11 отвечают за то, что компания не может расплатиться с кредиторами из-за действий контролирующего лица. Размер равен требованиям кредиторов из реестра, требованиям, заявленным после его закрытия, и текущим платежам, которые остались непогашенными из-за нехватки имущества (п. 11 ст. 61.11). Сумма подлежит уменьшению, если ответчик докажет, что вред кредиторам по его вине существенно меньше размера требований, которые взыскиваются с него.
Статья 61.12 устроена иначе: размер ответственности по ней - только обязательства компании, в том числе по обязательным платежам, которые возникли после истечения срока на подачу заявления и до возбуждения дела о банкротстве, а если заявление налоговой возвращено из-за того, что не доказана вероятность найти имущество на расходы по делу, - до его возврата (п. 2 ст. 61.12, абз. 2 п. 14 Пленума № 53).
В декабре 2025 года Пленум Верховного Суда перечислил, что учитывается в размере по обеим статьям (п. 26(1) постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 в ред. постановления от 23.12.2025 № 42). В частности, это текущие платежи, реестровые и зареестровые требования, финансовые санкции, кроме штрафов за налоговые правонарушения, и мораторные проценты.
Условный пример: к моменту, когда директор должен был обратиться в суд, у компании уже было 40 млн рублей долгов, а до возбуждения дела добавилось еще 6 млн. По статье 61.12 размер считается от этих 6 млн, прежние 40 млн в него не входят.
За все долги, включая прежние 40 млн, директор может отвечать по статье 61.11 — если его действия стали необходимой причиной банкротства (п. 1 ст. 61.11, п. 16 Пленума № 53) или компания стала неплатежеспособной не по его вине, но потом он существенно ухудшил ее положение (пп. 2 п. 12 ст. 61.11). А при обстоятельствах из п. 2 ст. 61.11 - вредные сделки, отсутствие или искажение документов учета и другие - эта связь предполагается, и опровергать ее должен сам директор.
Как назвал требование заявитель, для суда не главное: квалификацию суд определяет самостоятельно (абз. 4 п. 20 Пленума № 53).
Когда возникает обязанность обратиться в суд
Закон о банкротстве в статье 9 перечисляет случаи, когда руководитель обязан подать заявление, - например, если компания отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества. Срок - как можно быстрее, но не позже месяца с даты, когда такие обстоятельства возникли. У ликвидационной комиссии, которая в ходе ликвидации обнаружила эти признаки, - десять дней, а с 27.07.2027 будет двадцать (Федеральный закон от 26.07.2026 № 253-ФЗ).
Главный вопрос — что считать этой датой. Верховный Суд отвечает так: обязанность возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в сходных обстоятельствах, с учетом масштаба бизнеса, должен был объективно определить, что основание для заявления наступило (п. 9 Пленума № 53).
Одна просрочка поставщику или спор с банком еще не порождают обязанность обратиться в суд: важно, приводит ли расчет с одним кредитором к невозможности рассчитаться с другими, либо компания уже отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества (абз. 2, 6 п. 1 ст. 9, п. 9 Пленума № 53).
Если директор докажет, что сами по себе признаки неплатежеспособности не означали объективного банкротства, а он добросовестно рассчитывал преодолеть временные затруднения в разумный срок и выполнял экономически обоснованный план, его могут освободить от ответственности на период, пока выполнение плана было разумным.
Где в таких делах есть что оспаривать
Дату можно оспорить. Чем позже суд определит момент, когда возникла обязанность подать заявление, тем меньше обязательств попадает в размер. Защита обычно начинается с разбора того, на чем основана дата заявителя: бухгалтерская отчетность, судебные решения о взыскании, банковские выписки, данные о расчетах.
План нужен на бумаге. Если антикризисный план существовал только в голове директора, суд его не увидит. Помогают документы того периода – финансовая модель, переписка с банком о реструктуризации, договоренности с крупными кредиторами, протоколы совещаний.
Не все кредиторы попадают в расчет. В размер не включаются обязательства перед кредиторами, которые при их возникновении знали или должны были знать, что у директора уже появилась обязанность подать заявление (п. 3 ст. 61.12, абз. 4 п. 14 Пленума № 53). Исключение - недобровольные кредиторы, например по обязательным платежам, по договорам, заключать которые контрагент был обязан, и по причинению вреда.
Причинную связь опровергает ответчик. Здесь закон на стороне кредиторов: связь между неподачей заявления и тем, что не погашены долги, возникшие в период просрочки, предполагается (абз. 2 п. 2 ст. 61.12, п. 12 Пленума № 53). Доказательства лучше собирать заранее, а не после того, как заявление уже в суде.
Смена директора делит период. Если обязанность не исполнили несколько руководителей подряд, первый отвечает с истечения месячного срока, а следующий — с истечения разумного срока, увеличенного на месяц: этот срок нужен ему, чтобы разобраться в положении компании. За совпадающие периоды они отвечают солидарно (п. 15 Пленума № 53).
Отвечает не только директор
По статье 61.12 могут привлечь и участника. Для этого нужно, чтобы он был контролирующим лицом, не мог не знать, что директор обязан обратиться в суд и не обратился, имел полномочия созвать собрание органа, решающего вопрос о ликвидации, или самостоятельно принять решение и при этом не совершил надлежащих действий (п. 13 Пленума № 53).
Отвечает участник по обязательствам, возникшим после истечения сроков на созыв и проведение собрания, принятие решения и подготовку заявления. Отсчет начинается через 10 дней с того дня, когда он узнал или должен был узнать, что директор не исполнил обязанность обратиться в суд.
Что сделать заранее
Если у компании копятся долги, стоит зафиксировать на бумаге, когда появились признаки неплатежеспособности и какой план выхода принят, а потом отмечать, как он выполняется. Освободить от ответственности могут только за период, пока следовать плану было разумно. Пропущенный срок сам по себе не делает директора ответчиком по всем долгам компании, но каждая неделя после него добавляет в размер новые обязательства.
А в ваших делах кредиторы предъявляли оба основания сразу?
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