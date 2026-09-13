Субсидиарка за неподачу заявления о банкротстве: директор отвечает не за все долги компании

Два основания и два разных расчета

По статье 61.11 отвечают за то, что компания не может расплатиться с кредиторами из-за действий контролирующего лица. Размер равен требованиям кредиторов из реестра, требованиям, заявленным после его закрытия, и текущим платежам, которые остались непогашенными из-за нехватки имущества (п. 11 ст. 61.11). Сумма подлежит уменьшению, если ответчик докажет, что вред кредиторам по его вине существенно меньше размера требований, которые взыскиваются с него.

Статья 61.12 устроена иначе: размер ответственности по ней - только обязательства компании, в том числе по обязательным платежам, которые возникли после истечения срока на подачу заявления и до возбуждения дела о банкротстве, а если заявление налоговой возвращено из-за того, что не доказана вероятность найти имущество на расходы по делу, - до его возврата (п. 2 ст. 61.12, абз. 2 п. 14 Пленума № 53).

В декабре 2025 года Пленум Верховного Суда перечислил, что учитывается в размере по обеим статьям (п. 26(1) постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 в ред. постановления от 23.12.2025 № 42). В частности, это текущие платежи, реестровые и зареестровые требования, финансовые санкции, кроме штрафов за налоговые правонарушения, и мораторные проценты.

Условный пример: к моменту, когда директор должен был обратиться в суд, у компании уже было 40 млн рублей долгов, а до возбуждения дела добавилось еще 6 млн. По статье 61.12 размер считается от этих 6 млн, прежние 40 млн в него не входят.

За все долги, включая прежние 40 млн, директор может отвечать по статье 61.11 — если его действия стали необходимой причиной банкротства (п. 1 ст. 61.11, п. 16 Пленума № 53) или компания стала неплатежеспособной не по его вине, но потом он существенно ухудшил ее положение (пп. 2 п. 12 ст. 61.11). А при обстоятельствах из п. 2 ст. 61.11 - вредные сделки, отсутствие или искажение документов учета и другие - эта связь предполагается, и опровергать ее должен сам директор.

Как назвал требование заявитель, для суда не главное: квалификацию суд определяет самостоятельно (абз. 4 п. 20 Пленума № 53).