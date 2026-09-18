Оспаривание сделок в банкротстве: какие сроки действуют и с какого дня их считать

Три срока в одном деле

Для подозрительных сделок и сделок с предпочтением (ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве) срок - один год. Считается он с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать об основаниях для оспаривания (п. 2 ст. 181 ГК, п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве). По разъяснению Пленума речь о первоначально утвержденном внешнем или конкурсном управляющем (п. 32 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).

Требование о признании недействительной ничтожной сделки, совершенной со злоупотреблением правом (ст. 10 и 168 ГК), можно заявить в течение трех лет (п. 1 ст. 181 ГК). Отсчет идет с момента, когда оспаривающее лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, но не ранее введения первой процедуры банкротства (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32).

Третий срок - внешний предел: по общему правилу не более десяти лет со дня нарушения права (п. 2 ст. 196 ГК), а по иску лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, - со дня начала ее исполнения (п. 1 ст. 181 ГК).

Специальное правило п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве рассчитано на основания, предусмотренные самим этим законом, прежде всего статьями 61.2 и 61.3. По иным общим основаниям, не обусловленным спецификой банкротства, специальные правила Закона о банкротстве о давности не применяются: для оспоримой сделки годичный срок течет со дня, когда узнал или должен был узнать сам должник, а не управляющий (определение ВС от 18.03.2026 № 302-ЭС21-25062(6)).