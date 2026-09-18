Оспаривание сделок в банкротстве: какие сроки действуют и с какого дня их считать

Три срока в одном деле
Для подозрительных сделок и сделок с предпочтением (ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве) срок - один год. Считается он с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать об основаниях для оспаривания (п. 2 ст. 181 ГК, п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве). По разъяснению Пленума речь о первоначально утвержденном внешнем или конкурсном управляющем (п. 32 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63).
Требование о признании недействительной ничтожной сделки, совершенной со злоупотреблением правом (ст. 10 и 168 ГК), можно заявить в течение трех лет (п. 1 ст. 181 ГК). Отсчет идет с момента, когда оспаривающее лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, но не ранее введения первой процедуры банкротства (п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32).
Третий срок - внешний предел: по общему правилу не более десяти лет со дня нарушения права (п. 2 ст. 196 ГК), а по иску лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, - со дня начала ее исполнения (п. 1 ст. 181 ГК).
Специальное правило п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве рассчитано на основания, предусмотренные самим этим законом, прежде всего статьями 61.2 и 61.3. По иным общим основаниям, не обусловленным спецификой банкротства, специальные правила Закона о банкротстве о давности не применяются: для оспоримой сделки годичный срок течет со дня, когда узнал или должен был узнать сам должник, а не управляющий (определение ВС от 18.03.2026 № 302-ЭС21-25062(6)).
Что значит «должен был узнать»
Само по себе признание должника банкротом давность не запускает. Пленум ставит вопрос иначе: мог ли управляющий, действуя разумно и проявляя требующуюся осмотрительность, установить основания для оспаривания (п. 32 постановления № 63).
Разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает, в частности:
бухгалтерскую и иную документацию у руководителя должника и у прежних управляющих (п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве);
сведения о сделках по отчуждению имущества за три года до возбуждения дела и позднее;
сведения о счетах в банках и об операциях по ним.
Если лицо, утвержденное внешним или конкурсным управляющим, узнало об основаниях до своего утверждения при введении соответствующей процедуры - например, как временный управляющий, - давность течет со дня его утверждения.
Отсюда практический вывод для обеих сторон. Управляющему важно, чтобы каждый запрос, отказ и истребование через суд были в деле: по ним суд увидит, почему основания стали известны позже. Контрагенту, наоборот, нужно показать, какие сведения управляющий мог получить в первые месяцы и почему разумный управляющий нашел бы сделку раньше.
Смена управляющего срок не перезапускает
Срок привязан к первоначально утвержденному внешнему или конкурсному управляющему, в том числе исполняющему его обязанности, поэтому новый управляющий нового срока не получает. Исключение: если основание недействительности связано с нарушением Закона о банкротстве арбитражным управляющим, совершившим сделку от имени должника, давность считается с момента, когда узнал или должен был узнать следующий управляющий (п. 32 постановления № 63).
Когда срок — три года
Сделки, совершенные более чем за три года до принятия заявления о признании должника банкротом, по статье 61.2 не оспорить. Остаются статьи 10 и 168 ГК, но квалифицировать по ним сделку в деле о банкротстве можно, как указал Арбитражный суд Северо-Западного округа, «только в случае, если пороки ее совершения выходят за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве» (постановление от 22.03.2024 по обособленному спору № А21-4605/2021-7).
В том деле налоговая служба отказывала конкурсному управляющему в сведениях о счетах должника; документы поступили только после истребования судом - 21 марта 2022 года. Заявление подано 27 декабря того же года. Первая инстанция применила годичный срок и сочла его пропущенным. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал срок не пропущенным: о счетах управляющий мог узнать не ранее 21 марта 2022 года, а для ничтожной сделки срок составляет три года. Суд округа оставил постановление апелляции без изменения.
Десятилетний срок не зависит от того, кто и когда узнал
В определении от 03.04.2025 № 305-ЭС24-21469 (спор об убытках) Верховный Суд указал, что десятилетние сроки пункта 1 статьи 181, пункта 2 статьи 196 и пункта 2 статьи 200 ГК в редакции Закона № 100-ФЗ начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года и применяются не ранее 1 сентября 2023 года.
Прежний управляющий должника по делу № А56-61267/2010 внес недвижимость должника в капитал созданного общества, и уже это общество сдало ее в аренду — сам должник стороной договора не был. Договор зарегистрировали в октябре 2013 года, управляющие потом сменялись, и управляющий, утвержденный в сентябре 2023 года, оспорил договор. Три инстанции признали его неравноценной сделкой, посчитали давность с утверждения этого управляющего и заявление удовлетворили. Верховный Суд акты отменил: десятилетний срок для лица, не являющегося стороной сделки, объективный, и начало его течения не зависит от осведомленности истца; на дату обращения управляющего в суд этот срок уже истек. Само заявление оставлено без рассмотрения, потому что производство по делу о банкротстве к тому времени было прекращено (определение от 28.05.2025 № 307-ЭС14-7082(15)).
Давность применяют только по заявлению
Сам суд давность не применяет (п. 2 ст. 199 ГК). Заявить о ней может другая сторона оспариваемой сделки либо представитель учредителей (участников) должника или собственника имущества должника – унитарного предприятия. Бремя доказывания истечения давности лежит на них (п. 32 постановления № 63). Если давность пропущена по вине арбитражного управляющего, с него могут быть взысканы убытки, причиненные пропуском, в размере, определяемом судом (там же).
Кредитор может не ждать управляющего
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе подать заявление об оспаривании сам, если его требования, включенные в реестр, составляют более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр. При расчете общего размера не учитываются требования кредитора, в отношении которого оспаривается сделка, и его аффилированных лиц (п. 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве).
Если управляющий бездействует, кредитор может подать заявление об оспаривании одновременно с жалобой на него. Одну из целей такого шага Пленум называет прямо - неистечение давности. Рассмотрение заявления при этом приостанавливается до рассмотрения жалобы (п. 31 постановления № 63).
Что изменится с 27 июля 2027 года
Закон от 26.07.2026 № 253-ФЗ добавляет в пункт 1 статьи 61.9 антикризисного управляющего, утвержденного для проведения реструктуризации долгов. Формула о начале течения давности - с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать об основаниях, - не меняется. Тем же законом периоды подозрительности по статьям 61.2 и 61.3 будут отсчитываться и от принятия заявления о реструктуризации долгов.
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