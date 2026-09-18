Лизингодатель забрал технику: что происходит с расчетами дальше

Сначала - договор

Предмет лизинга, переданный лизингополучателю во временное владение и пользование, является собственностью лизингодателя (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»). Изъять его лизингодатель вправе, но «в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором лизинга» (п. 3 ст. 11).

Значит, первым делом открывают договор и общие условия лизинга: сколько просрочек дает право на расторжение, как и в какой срок направляется уведомление, как оформляется возврат. Несоблюдение этого порядка может стать доводом и против самого изъятия, и против расчета, который придет следом.

Еще до расторжения лизингодатель может списать деньги со счета лизингополучателя в бесспорном порядке. Но только если платежи не перечислены более двух раз подряд после наступления срока и только в пределах просроченных платежей; право обратиться в суд за лизингополучателем сохраняется (п. 1 ст. 13 закона о лизинге; для государственных и муниципальных учреждений порядок иной).