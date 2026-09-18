Лизингодатель забрал технику: что происходит с расчетами дальше

Сначала - договор
Предмет лизинга, переданный лизингополучателю во временное владение и пользование, является собственностью лизингодателя (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»). Изъять его лизингодатель вправе, но «в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором лизинга» (п. 3 ст. 11).
Значит, первым делом открывают договор и общие условия лизинга: сколько просрочек дает право на расторжение, как и в какой срок направляется уведомление, как оформляется возврат. Несоблюдение этого порядка может стать доводом и против самого изъятия, и против расчета, который придет следом.
Еще до расторжения лизингодатель может списать деньги со счета лизингополучателя в бесспорном порядке. Но только если платежи не перечислены более двух раз подряд после наступления срока и только в пределах просроченных платежей; право обратиться в суд за лизингополучателем сохраняется (п. 1 ст. 13 закона о лизинге; для государственных и муниципальных учреждений порядок иной).
День изъятия - главный для доказательств
Стоимость возвращенного предмета определяется по его состоянию на момент перехода к лизингодателю риска случайной гибели или порчи; по общему правилу это момент возврата (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17).
Поэтому все, что можно зафиксировать в день изъятия, фиксируют сразу: акт с описанием комплектности и повреждений (с возражениями, если описание неверное), фотографии с датой, показания моточасов и пробега. Если техника дорогая, стоит заказать оценку на дату возврата: когда через несколько месяцев придет расчет с низкой ценой продажи, акт, фотографии и такой отчет будут главными доказательствами реального состояния техники.
Пока техника не продана
Изъятие не останавливает неустойку. Расторжение договора и изъятие предмета сами по себе не прекращают ее начисление за просрочку платежей: неустойка начисляется до прекращения обязательства, в частности до возврата финансирования (п. 16 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга), утв. Президиумом ВС РФ 27.10.2021).
Плата за финансирование тоже начисляется за время до фактического возврата финансирования (п. 3.2 постановления Пленума ВАС № 17). А финансирование по договору выкупного лизинга по общему правилу считается возвращенным с момента продажи предмета лизинга, но не позднее истечения разумного срока, необходимого для его реализации (п. 17 Обзора).
На этой оговорке строится защита от затянутой продажи. Непринятие лизингодателем разумных мер к скорейшей реализации при наличии спроса на вторичном рынке может свидетельствовать о неразумности его действий и быть основанием определить стоимость возвращенного предмета по отчету оценщика, в том числе при продаже на торгах. Плата за финансирование в таком случае начисляется до истечения разумного срока организации продажи (п. 18 Обзора).
Откуда берется цена продажи в расчете
Цена реализации входит в сальдо на стороне лизингополучателя, поэтому каждый рубль недооценки увеличивает его долг или уменьшает причитающуюся ему разницу. Обзор различает два случая - в зависимости от того, как продана техника.
Техника продана на торгах: цена предполагается рыночной, пока лизингополучатель не докажет нарушения порядка их проведения — например, непрозрачность условий, отсутствие гласности, ограничение доступа участников (п. 19 Обзора).
Техника продана без открытых торгов: при существенном расхождении цены с рыночной бремя доказывания разумности и добросовестности лежит на лизингодателе (п. 20 Обзора).
Если за время лизинга техника подорожала, дополнительная выгода от продажи по цене выше закупочной идет в счет возврата финансирования и других требований лизингодателя, а остаток причитается лизингополучателю (п. 21 Обзора).
Отдельно стоит проверить налоговые строки. Суммы налогов, уплаченных лизингодателем в связи с продажей изъятого предмета, по общему правилу не являются его убытками и при определении сальдо не учитываются (п. 22 Обзора). По НДС у Верховного Суда есть отдельная позиция, ее разберу отдельно.
Итоговое сальдо
По договору выкупного лизинга сальдо сводится так. С одной стороны - внесенные лизингополучателем платежи (кроме авансового) и стоимость возвращенного предмета. С другой – размер финансирования, плата за него до фактического возврата, а также доказанные убытки и санкции (п. 3.2 и 3.3 постановления Пленума ВАС № 17). Общий ориентир задан там же: расторжение договора не должно ставить лизингодателя в лучшее имущественное положение, чем то, в котором он был бы при нормальном исполнении (п. 3.1).
Проверять расчет лизинговой компании удобнее всего по трем строкам: до какой даты начислена плата за финансирование, по какой цене учтена техника и что включено в убытки и неустойку; остальное обычно считается из договора.
Документы, которые понадобятся
договор лизинга со всеми приложениями, общими условиями и графиком платежей;
договор купли-продажи предмета лизинга, из которого видна закупочная цена;
платежные поручения, включая аванс;
уведомление о расторжении или соглашение о расторжении;
акт изъятия и фотографии;
сведения о продаже: объявления, договор реализации, цена, дата;
расчет лизинговой компании, если он уже пришел.
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