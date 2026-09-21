Из цены изъятой техники вычли НДС. Что на это отвечает Верховный Суд

Как выглядит строка в расчете

После расторжения договора выкупного лизинга стороны сводят сальдо встречных обязательств: с одной стороны платежи лизингополучателя (кроме авансового) и стоимость возвращенной техники, с другой - финансирование, плата за него, убытки и санкции. Стоимость техники обычно берут по цене ее продажи.

Здесь и появляется вычет: техника продана, допустим, за 6 000 000 рублей, в том числе НДС 1 000 000, а в расчет лизингодатель ставит 5 000 000 - налог, по его логике, ушел в бюджет и ему не достался. Встречное предоставление лизингополучателя становится меньше на миллион, а итоговый долг – на миллион больше.

Обосновывают такой вычет по-разному: налог называют убытком лизингодателя либо ссылаются на пункт общих условий лизинга, по которому цена реализации учитывается без НДС.