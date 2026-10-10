Сколько стоит обслуживание каждого клиента бухгалтерской компании и как это посчитать

ИП на патенте без сотрудников и ООО на общей системе с оборотами и десятком человек в штате — это совсем разная нагрузка на бухгалтера. А платят они порой сопоставимо, особенно если один из них пришёл давно и на старых условиях.

Пока компания небольшая, разница видна на глаз. Когда клиентов становится много, а тарифы — разными, уже не понятно, на ком компания зарабатывает, а на ком работает в ноль.

Разберу, как это посчитать, на примере бухгалтерской компании, для которой мы собирали такой расчёт.